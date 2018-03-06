Россия рассматривает предстоящие промежуточные выборы в Конгресс США как очередную цель для дальнейших кибератак
Во всяком случае, так утверждает директор нацразведки США Дэниэл Коутс. По его словам, в следующем году Россия продолжит использовать пропаганду и соцсети для расширения спектра своих подрывных операций.
Комментарии6
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velbkeirf1 06 марта 2018 | 21:41
Джон Маккейн уже нашел противоядие это полная ампутация головного мозга
doorin 06 марта 2018 | 21:48
Конгресс USA полностью мобилизован, но...
очень сильно нервничает, т.к. русские точно
попытаются полностью сорвать выборы
в Конгресс USA и ввергнуть USA в полный хаос,
как политический, так и экономический.
\ U.S. Congress \
boseal 06 марта 2018 | 21:52
А директор нацразведки США не уточнил какая американская структура будет заниматься имитацией этой жуткой и бесчеловечной "подрывной деятельности"? Кстати этому гражданину я бы посоветовал посетить актерские курсы, дабы в дальнейшем он мог как можно реалистичней возмущаться и хмурить брови.
nikvol 06 марта 2018 | 21:58
Любые действия врага естественно рассматриваются как возможная цель атаки, это азбука.
grigorcar 06 марта 2018 | 22:18
по данным разведки, на предстоящих в следующем году промежуточных выборах в конгресс победит Россия.
estamp 06 марта 2018 | 22:22
Во всяком случае, так утверждает директор нацразведки США Дэниэл Коутс.
--- И подытоживает: " Дайте денег!"