Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти в 2011 году встретился с высокопоставленными чиновниками из Южной Кореи. На переговорах обсудили вопросы ослабления военной напряжённости на полуострове и другие темы.

Переговоры Ким Чен Ына с высокопоставленной делегацией из Сеула растянулись на 4 часа. Они прошли вчера в штаб-квартире Трудовой партии Северной Кореи. Лидер КНДР пообщался в том числе с руководителем южнокорейской разведслужбы Со Хуном и главным советником президента по национальной безопасности Чон Ый Ёном. Всего в делегации 10 чиновников. Ким Чен Ын тепло встретил посланников, сообщило северокорейское агентство ЦТАК. По данным агентства стороны достигли соглашения о проведении межкорейского саммита, впрочем в Сеуле этого не подтверждают, передаёт Интерфакс. На переговорах речь прежде всего шла о нормализации отношений между соседями, при этом президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин по данным телеканала KBS лично отредактировал послание, которое передали северокорейскому лидеру. В письме в том числе не затронута также тема ракетной и ядерной программы КНДР. Поездка в КНДР открывает путь к миру и процветанию, заявил сегодня президент Южной Кореи. Но сказал, что его страна продолжит укреплять отношения с США в целях самозащиты. Переговорами довольны в Китае. Пекин дал понять, что готов содействовать межкорейскому диалогу.

Южнокорейские чиновники завершили двухдневный визит в КНДР и после возвращения на родину они расскажут о результатах поездки своему президенту. Затем проведут брифинг для прессы.