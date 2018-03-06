"Кремль опроверг утверждение о том, что диссертацию Владимира Путина вместо него написал ректор Горного университета"

За эту работу в 1997 году Путин получил степень кандидата экономических наук.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что интервью дочери ректора Горного университета, где она якобы разоблачает авторство диссертации Владимира Путина, «не носит полностью утвердительного характера и изобилует сослагательными наклонениями». На этом основании Песков не посчитал нужным комментировать эту информацию и просто сказал журналистам: «это не так».

В интервью «Радио Свобода» Ольга Литвиненко – дочь ректора Горного университета рассказала, что ее отец получил эту должность благодаря Владимиру Путину, который тогда еще был заместителем руководителя администрации президента. В свою очередь Владимир Литвиненко написал для Путина диссертацию по экономике. Женщина вспоминает, что для этого ее отец летом 1997 года взял отпуск и привез на дачу ксерокс. Сам ректор назвал утверждения своей дочери «полным бредом».

Ольга Литвиненко также обвиняет своего отца в том, что он похитил ее дочь. Сейчас женщина проживает в Польше.