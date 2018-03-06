Кремль опроверг утверждение о том, что диссертацию Владимира Путина вместо него написал ректор Горного университета
За эту работу в 1997 году Путин получил степень кандидата экономических наук.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что интервью дочери ректора Горного университета, где она якобы разоблачает авторство диссертации Владимира Путина, «не носит полностью утвердительного характера и изобилует сослагательными наклонениями». На этом основании Песков не посчитал нужным комментировать эту информацию и просто сказал журналистам: «это не так».
В интервью «Радио Свобода» Ольга Литвиненко – дочь ректора Горного университета рассказала, что ее отец получил эту должность благодаря Владимиру Путину, который тогда еще был заместителем руководителя администрации президента. В свою очередь Владимир Литвиненко написал для Путина диссертацию по экономике. Женщина вспоминает, что для этого ее отец летом 1997 года взял отпуск и привез на дачу ксерокс. Сам ректор назвал утверждения своей дочери «полным бредом».
Ольга Литвиненко также обвиняет своего отца в том, что он похитил ее дочь. Сейчас женщина проживает в Польше.
Комментарии14
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odobryam_s 06 марта 2018 | 12:10
Как говаривал старик Нестаниславский "Верю"!
peshehonez 06 марта 2018 | 12:12
"Кремль опроверг утверждение о том, что диссертацию Владимира Путина вместо него написал ректор Горного университета"
Кремль прав!!!
не НАПИСАЛ, а скопировал, там же ясно сказано про ксерокс
russkie_za_sverjenie 06 марта 2018 | 12:13
peshehonez: КОМЕДИЯ!!
Тут удивляются: "Песков опроверг сообщения, что Путин не сам писал свою диссертацию". Нет, блядь, он должен был подтвердить это....
zemljanka 06 марта 2018 | 12:15
russkie_za_sverjenie: Нет приличных слов.
nikitin43 06 марта 2018 | 12:12
odobryam_s: по всему видно какой он сортирный грамотей .
ura_123 06 марта 2018 | 12:10
Доктор зкономических работ??? Экономику России залечил до-смерти...
lenin3 06 марта 2018 | 12:11
ura_123: какая диссертация,такая и экономика...
ura_123 06 марта 2018 | 12:16
lenin3: Во-во..
nitsahon 06 марта 2018 | 12:11
иных комментариев от кремля и не ожидали...
на самом деле диссертацию - скорее всего - писал творческий коллектив(созданный ректором Горного института)...
дальнейшую историю все знают...
mikhail_spb_ 06 марта 2018 | 12:12
Очевидно, что в "лихие 90-е" нацдилер не отдыхал по ночам, а грыз гранит науки и обогатил мировую сокровищницу знаний своей выдающейся диссертацией.
А теперь злые языки по приказу Пентагона, ЦРУ, МИ-6 и Моссада пытаются поставить под сомнения его моральный облик и гениальность!
ivar1964 06 марта 2018 | 12:14
Судя по тому, что происходит с экономикой России, диссертация и впрямь липовая.
moncegorskyi 06 марта 2018 | 12:14
Неа, окурок с тамбовскими в 1997 году!!... ночами, недосыпая трудился над диссертацией. Кумарин, видно его соавтор(сейчас в местах не столь отдаленных) тоже помогал будущему ФСЕ писать, так как в тогдашней российской "экономике" был дока.
vla7815 06 марта 2018 | 12:14
Кремлю не верю !!!!!!!!!
platonnekafrin 06 марта 2018 | 12:15
Полная чушь! Любой самбист может защитить диссертацию, даже если она его об этом не попросит.