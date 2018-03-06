Бывший разведчик, полковник ГРУ Сергей Скрипаль был госпитализирован в критическом состоянии в Великобритании

До этого он обращался в полицию с заявлением, что опасается за свою жизнь.

Полиция пытается определить вещество, которым был отравлен Сергей Скрипаль, бывший разведчик, которого в России обвинили в шпионаже в пользу Великобритании. Он поступил в больницу после отравления в сетевом итальянском ресторане Зиззи в торговом центре Мальтингс в городе Солсбери в воскресенье. Вместе с ним в критическом состоянии в больницу была доставлена 33-летняя спутница Скрипаля.

После отравления в торговом центре сотрудники полиции перекрыли несколько районов города Солсбери и обследовали их в костюмах химзащиты. Британские сми пишут, что Скрипаля отравили фентанилом, но полиция пока это не подтверждает.

Вдова Александра Литвиненко Марина Ливтиненко в комментарии BBC сказала, что ощущает чувство дежа вю.

Сергей Скрипаль был осужден в России за измену Родине, но в 2010 году его обменяли на 10 русских разведчиков в Америке. Сейчас Скрипаль и его спутница находятся в больнице города Солсбери в тяжелом состоянии.

Сергей Скрипаль не стоял на консульском учете в посольстве России в Соединенном Королевстве, — сообщил ТАСС представитель посольства. Он подчеркнул, что в связи с происшествием, ни родственники, ни законные представители Скрипаля в дипмиссию не обращались.

В Кремле не располагают информацией о причинах произошедшего с бывшим сотрудником ГРУ, но Москва готова сотрудничать в расследовании инцидента, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

России травить Скрипаля незачем, это очередная провокация Великобритании, — сказал «Эху Москвы» депутат Госдумы Андрей Луговой. «Если действительно имело место отравление, когда кто-то посторонний воздействовал на Скрипаля, то Великобритании придется разбираться с этим внутри своей страны. Россия к этому точно не имеет никакого отношения», — сказал он. С точки зрения Лугового, если Великобритания «попытается воспользоваться ситуацией» с возможным отравлением Скрипаля для того, чтобы в чем-то обвинить Россию, «будет очевидно, что это очередная подготовленная пропагандистская провокация со стороны недружественных сил».

Он также добавил, что Великобритании следует быть более разборчивой и острожной с людьми, подобными Скрипалю, которые приезжают туда на постоянное место жительства. «В Британии что-то постоянно происходит с российскими гражданами, которые либо сбегают от российского правосудия, либо почему-то сами выбирают для себя образ жизни под названием «смена родины». Поэтому чем больше Великобритания принимает на своей территории всякой швали и отребья со всего мира, тем больше у них в последующем будет проблем», — заключил Луговой.

Напомним, британская прокуратура подозревает Лугового в убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который был отравлен радиоактивным полонием.