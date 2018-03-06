Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева не собирается менять гражданство

Накануне вечером интернет портал SNC, который в основном пишет о моде и звездах, неожиданно сообщил со ссылкой на неназванные источники о том, что Медведева поссорилась со своим тренером Этери Тутберидзе и собирается выступать за другую страну. Какую именно — указано не было. Фигуристке и тренеру пришлось срочно опровергать эту информацию. Тутберидзе сказала, что впервые услышала о конфликте со спортсменкой от журналистов, а Женя была куда более эмоциональна. Она попросила коллег оставить ее и тренера в покое и добавила, что новость ввела ее в ступор. Возмутились в Федерации фигурного катания России. Там сочли, что это намеренная провокация перед чемпионатом мира, в котором Медведева, равно как и олимпийская чемпионка Алина Загитова собирается принять участие.



Чемпионат мира пройдет в Милане с 19 по 25 марта.