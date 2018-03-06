Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева не собирается менять гражданство
Накануне вечером интернет портал SNC, который в основном пишет о моде и звездах, неожиданно сообщил со ссылкой на неназванные источники о том, что Медведева поссорилась со своим тренером Этери Тутберидзе и собирается выступать за другую страну. Какую именно — указано не было. Фигуристке и тренеру пришлось срочно опровергать эту информацию. Тутберидзе сказала, что впервые услышала о конфликте со спортсменкой от журналистов, а Женя была куда более эмоциональна. Она попросила коллег оставить ее и тренера в покое и добавила, что новость ввела ее в ступор. Возмутились в Федерации фигурного катания России. Там сочли, что это намеренная провокация перед чемпионатом мира, в котором Медведева, равно как и олимпийская чемпионка Алина Загитова собирается принять участие.
Чемпионат мира пройдет в Милане с 19 по 25 марта.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
a_111111 06 марта 2018 | 11:42
А тренера менять и не надо:) Я думаю Армения была ы не против Евгении Бабасян... Даже не смотря на заявление что она больше русский человек:)
pit_heap 06 марта 2018 | 11:51
Владелец SNC медиа - спонсор Собчак. Все, что надо знать про эту "новость"
m_doc 06 марта 2018 | 11:46
Одни СМИ набрехали, Эхо с удовольствием подхватило... На фига собирать всякий мусор и выдавать его за "новости"?
snikkersnepper 06 марта 2018 | 11:57
m_doc:
Да ладно! Эхо по четыре вброса в день разгоняет с такой энергией, что позавидует даже инновационная ядерная установка для подводных беспилотников.
Уже не важно о чем: о "вагнеровцах", диссертациях, фигуристках, отравленных шпионах и самолетах с кокаином. Гнать, гнать и гнать как можно больше пурги. Думать тут все равно никто не будет.
Что тут будет твориться к 18 марта, даже представлять не хочется.
odobryam_s 06 марта 2018 | 11:50
Деньгами, небось, скандал погасили....
tchizik 06 марта 2018 | 11:50
Беги Женя, беги