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11:31, 06 марта 2018

В Подмосковном Одинцово застрелен предприниматель Леонид Казарновский

В Подмосковном Одинцово застрелен предприниматель Леонид Казарновский, один из спонсоров местного хоккейного клуба и владелец сети магазинов. Это произошло после матча на первенство Ночной хоккейной лиги, когда Казарновский вышел из ледового дворца Одинцово.
Неизвестный расстрелял предпринимателя из пистолета. На месте происшествия обнаружены пять гильз, изъяты личные вещи потерпевшего, в том числе деньги и мобильный телефон, которые нападавшего не заинтересовали.
По одной из версий, преступление может быть связано с бизнесом, — сообщает «Коммерсантъ».

Комментарии

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antimrakobes 06 марта 2018 | 11:37

Хорошо, что лихие 90-е позади! Да, портянки?

lenin3 06 марта 2018 | 12:07

antimrakobes: вовремя Галицкий "Магнит"скинул,хоть живой останется.А этот,видимо,намёков не понимал,думал,что если играет в хоккей в Ночной лиге,то неприкосновенен...

mikhail_spb_ 06 марта 2018 | 11:37


Говорят, что звездой "ночной лиги" является сам нацдилер.
Не слишком ли ему опасно играть там в хоккей?
Впрочем, ему не привыкать быть на передовой.

sg72 06 марта 2018 | 11:41

Есть сведения что за убийством стоят ВАДА и лично Родченков.

dvch_nic 06 марта 2018 | 11:58

sg72: А кто у нас еще в Ночной Лиге поигрывает?
это не ЦРУ к нему подбирается-тренируется?
Пусть выяснят, непременно следы ЦРУ обнаружат, непременно.

vilingrad 06 марта 2018 | 12:02

sg72: Хорошо, 90е позади. Хоть их наследие все еще ощущается в экономике. Проклятые либералы такого начудили, что бедолажки-чеисты за 19 лет разгрести не могут. Но хоть перестали стрелять бизнесменов. Ну, почти...

askol2016 06 марта 2018 | 11:43

Не того "хоккеиста" грохнули! Перепутали в темноте.

irjiproebl 06 марта 2018 | 11:51

Может кого толкнул в пылу игры ?

wuwer 06 марта 2018 | 11:55

В пылу азарта..не дал забить шайбу в пустые ворота?

ha12raz 06 марта 2018 | 12:01

Лучше бы диссертации писали.......больше бы смеху было от толстопузых воров.

(комментарий скрыт)

zemljanka 06 марта 2018 | 12:04

Новости кущевской.
Соболезнования семье.
Все это не в многострадальной Чечне...

i_c_e 06 марта 2018 | 12:05

Да нет, просто шальные пять пуль — неосторожность — обычное дело. Бизнес не при чём в Ночной лиге.

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