В Подмосковном Одинцово застрелен предприниматель Леонид Казарновский, один из спонсоров местного хоккейного клуба и владелец сети магазинов. Это произошло после матча на первенство Ночной хоккейной лиги, когда Казарновский вышел из ледового дворца Одинцово.

Неизвестный расстрелял предпринимателя из пистолета. На месте происшествия обнаружены пять гильз, изъяты личные вещи потерпевшего, в том числе деньги и мобильный телефон, которые нападавшего не заинтересовали.

По одной из версий, преступление может быть связано с бизнесом, — сообщает «Коммерсантъ».