Срок следствия по так называемому «дагестанскому делу» продлен до 30 июня
Срок следствия по так называемому «дагестанскому делу» продлен до 30 июня, — объявлено в Мосгорсуде, где рассматриваются апелляционные жалобы адвокатов на арест бывшего главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова. Всего задержаны четверо высокопоставленных чиновников. Им предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, в результате чего Дагестану нанесен ущерб на 107 миллионов рублей.
Комментарии3
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rom8883 06 марта 2018 | 11:56
Много шума к выборам.
zemljanka 06 марта 2018 | 12:00
Подвела французская фемида Дагестан.
Месть за Керимова.
basurmanin 06 марта 2018 | 12:11
Не для того их брали, чтобы сразу отпускать. По таким показательным коррупционным делам обычно всех сажают. Исключением является история Сердюкова и Васильевой, но это дела семейные.