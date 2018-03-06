Срок следствия по так называемому «дагестанскому делу» продлен до 30 июня, — объявлено в Мосгорсуде, где рассматриваются апелляционные жалобы адвокатов на арест бывшего главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова. Всего задержаны четверо высокопоставленных чиновников. Им предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, в результате чего Дагестану нанесен ущерб на 107 миллионов рублей.