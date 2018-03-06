Суд в Грозном сегодня рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения руководителю чеченского Мемориала Оюбу Титиеву
Старопромысловский районный суд Грозного сегодня рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения руководителю чеченского Мемориала Оюбу Титиеву. Как сообщает Новая Газета, начало заседания задерживается, поскольку Титиева до сих пор не доставили в суд.
Поддержать правозащитника в Грозный прилетели несколько человек из Москвы, в том числе журналист Дмитрий Муратов и кандидат в президенты Григорий Явлинский. Ранее Явлинский подписал поручительство за Титиева.
Комментарии4
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gregor 06 марта 2018 | 11:39
Суд в Грозном сегодня рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения руководителю чеченского Мемориала Оюбу Титиеву
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Суд в Грозном .... забавно звучит .
Так же ,как и Басманный суд ..... ,особенно ,что это "суд " ... .
Два суда из одного ларца .
nikitin43 06 марта 2018 | 11:53
gregor: коммуно-чекистская гнида россии наплодило кадырок , на лучшее не способна.
zemljanka 06 марта 2018 | 11:57
Свободу Оюбу!
ivorytower 06 марта 2018 | 12:07
Давно надо было дать понять подпиндосникам, что нельзя срать там, где живешь.