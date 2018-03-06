Суд в Грозном сегодня рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения руководителю чеченского Мемориала Оюбу Титиеву

Старопромысловский районный суд Грозного сегодня рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения руководителю чеченского Мемориала Оюбу Титиеву. Как сообщает Новая Газета, начало заседания задерживается, поскольку Титиева до сих пор не доставили в суд.

Поддержать правозащитника в Грозный прилетели несколько человек из Москвы, в том числе журналист Дмитрий Муратов и кандидат в президенты Григорий Явлинский. Ранее Явлинский подписал поручительство за Титиева.