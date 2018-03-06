Россия готова сотрудничать в расследовании инцидента с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем

Пока с такой просьбой никто не обращался, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в Москве не располагают информацией о причинах происшествия.

Скрипаль в настоящее время находится в больнице Солсбери в критическом состоянии. По данным британских СМИ он мог быть отравлен неизвестным веществом. Британская полиция пока не называет произошедшее терактом, однако контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда оказывает поддержку в расследовании, — сообщает РИА.