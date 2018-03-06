Россия готова сотрудничать в расследовании инцидента с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем
Пока с такой просьбой никто не обращался, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в Москве не располагают информацией о причинах происшествия.
Скрипаль в настоящее время находится в больнице Солсбери в критическом состоянии. По данным британских СМИ он мог быть отравлен неизвестным веществом. Британская полиция пока не называет произошедшее терактом, однако контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда оказывает поддержку в расследовании, — сообщает РИА.
Комментарии21
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mikhail_spb_ 06 марта 2018 | 11:35
Речь идёт о сотрудничестве подозреваемого со следствием?
vladimirgornitsky 06 марта 2018 | 11:41
mikhail_spb_:
В принципе такое бывает. Часто ведь пишут, что арестованный активно сотрудничает со следствием, и ему за это срок снижают. А в данном случае, видимо, имеется в виду явка с повинной. Других вариантов не видно.
zemljanka 06 марта 2018 | 11:46
Не все следы замели...
zemljanka 06 марта 2018 | 11:49
Шапки горят.(с)
Кто, кто лилипута подставил?
dvch_nic 06 марта 2018 | 12:01
zemljanka: Письков намекает на явку с повинной организаторов и исполнителей покушения. Только так можно понять его слова о содействии.
pit_heap 06 марта 2018 | 11:57
Англичане прямо под выборы подкинули новую спекуляцию на старую тему.Сами их травят, а виноватой называет Россию.
gregor 06 марта 2018 | 11:36
Россия готова сотрудничать в расследовании инцидента с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем
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Об этом , от имени Кремля ,заявил Луговой .
alle_op 06 марта 2018 | 11:41
Их никто не спрашивал, а они уже ответили.
vova36 06 марта 2018 | 11:47
замести следы так решили?
askol2016 06 марта 2018 | 11:51
Преступник всегда, если есть возможность, старается поучаствовать в расследовании преступления. Чтобы быть в курсе версий, направить следствие в ложном направлении, вовремя замести следы, скрыться в случае подозрений и т. д.
yuriyp 06 марта 2018 | 11:52
Главное, чтобы выборы прошли достойно, и дома не пострадали...
advokat52 advokat 06 марта 2018 | 11:54
Так мы и по делу Литвиненко не отказывались. Только одно дело сотрудничать а другое помогать.
agamasat 06 марта 2018 | 11:56
Корчить хорошую мину при плохой игре... клоуны.
vilingrad 06 марта 2018 | 11:59
Россия готова к услугам... хотя никто не обращался. Вова выпрыгивал из лакированных туфлей на послании- я, вот я, ну обратите внимание: вот ракетки, вот лодочки, вы меня не слышали, так послушайте...
u237 06 марта 2018 | 11:59
Кто бежит впереди толпы и кричит громче всех "Держи вора"??
hastings 06 марта 2018 | 12:00
u237: англичане.
jetsam 06 марта 2018 | 12:00
добить недотравленного? это и будет сотрудничество?
нэвэрю.
demokratru 06 марта 2018 | 12:03
если к этому причастны российские спецслужбы, то тогда поклон им до земли и огромное реальное спасибо. Наконец то этих тварей и мразей стали наказывать, как они того и заслужили. От россиян нашим спецслужбам одно пожелание-Так держать!
cukker 06 марта 2018 | 12:05
СМЕРШ- смерть шпионам, была весьма ценной организацией. смерть и никак иначе. запад Украины они хорошо прошерстили, но не до конца, как видно даже здесь
julia_hooker 06 марта 2018 | 12:07
Если сейчас не сдох. то в ближайшем будущем сдохнет как последняя собака в подворотне пиндосни!
zolingen 06 марта 2018 | 12:16
Снова на сцене поджигатель- пожарный?