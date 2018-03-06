/США могут нанести новый удар по силам сирийского президента Башара Асада/

Так американские власти намерены ответить на сообщения о применении Дамаском в пригороде столицы Сирии химического оружия, пишет издание Washington Post.

Власти США обсудили возможный удар по армии Асада в начале прошлой недели. Инициатива ответить сирийскому лидеру по данным Washington Post исходила от президента Дональда Трампа. Министр обороны Джеймс Мэттис выступил против жёсткой меры, сообщил изданию один из чиновников. В Пентагоне утверждают, что глава ведомства на этой встрече не присутствовал. Планы нанести удар по войскам Асада полностью поддержал советник президента по вопросам национальной безопасности США Герберт Макмастер. Впрочем, окончательного решения пока не приняли, пишет издание. Меры власти США обсуждали после сообщений о неоднократном применении в этом году правительственными силами Сирии хлорина и возможно других отравляющих веществ. О недавнем инциденте в Восточной Гуте стало известно полторы недели назад. Врачи утверждали, что один ребёнок погиб, у ряда пострадавших были симптомы отравления хлором. США в апреле прошлого года нанесли ракетный удар по военной базе войск Асада. Президент Трамп назвал это ответом на химическую атаку в провинции Идлиб. В ней погибли 80 человек, включая детей. США обвинили сирийские власти в применении химоружия.

Дамаск и Москва не раз отрицали применение правительством Асада боевых отравляющих веществ.