Z Архив новостей новости
5 43 6 4843
11:04, 06 марта 2018

США могут нанести новый удар по силам сирийского президента Башара Асада

Так американские власти намерены ответить на сообщения о применении Дамаском в пригороде столицы Сирии химического оружия, пишет издание Washington Post.

Власти США обсудили возможный удар по армии Асада в начале прошлой недели. Инициатива ответить сирийскому лидеру по данным Washington Post исходила от президента Дональда Трампа. Министр обороны Джеймс Мэттис выступил против жёсткой меры, сообщил изданию один из чиновников. В Пентагоне утверждают, что глава ведомства на этой встрече не присутствовал. Планы нанести удар по войскам Асада полностью поддержал советник президента по вопросам национальной безопасности США Герберт Макмастер. Впрочем, окончательного решения пока не приняли, пишет издание. Меры власти США обсуждали после сообщений о неоднократном применении в этом году правительственными силами Сирии хлорина и возможно других отравляющих веществ. О недавнем инциденте в Восточной Гуте стало известно полторы недели назад. Врачи утверждали, что один ребёнок погиб, у ряда пострадавших были симптомы отравления хлором. США в апреле прошлого года нанесли ракетный удар по военной базе войск Асада. Президент Трамп назвал это ответом на химическую атаку в провинции Идлиб. В ней погибли 80 человек, включая детей. США обвинили сирийские власти в применении химоружия.

Дамаск и Москва не раз отрицали применение правительством Асада боевых отравляющих веществ.

Комментарии

43

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

doorin 06 марта 2018 | 11:06

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт
заявила, что страны западной коалиции воюющие в Сирии против
Асада, должны додавить русских, чтобы они отпустили из Восточной
Гуты в целости и сохранности новые демократические силы Сирии :

«Хайет Тахрир аш-Шам», «Джабхат ан-Нусра»,«Джейш аль-Наср»,
«Аль-Каида», «Джейш Аль-Ислам», «Ахрар аш-шам»,
«Фейлак Ар-Рахман» и «Фаджр Аль-Умма»,«Джейш Аль-Ислам»,
а также немецких, французских, английских и американских военнослужащих,
помогающих вышеперечисленным группировкам воевать против
армии Асада и русских.

\Daily Telegraph\

zemljanka 06 марта 2018 | 11:24

Людоед Асад 7 лет убивает народы Сирии. Устроил в стране полигон для людоедов планеты.

dorin1987 06 марта 2018 | 11:37

zemljanka: Ну ничего - царек РФ не пожалеет ни населения РФ ни денег наследников РФ для того, что бы защитить Асада.

ivorytower 06 марта 2018 | 12:03

/США могут нанести новый удар по силам сирийского президента Башара Асада/
Могут нанести, могут не нанести. Бумага все стерпит.

astet 06 марта 2018 | 11:39

zemljanka: чем ответит могучий старик Путин?
Подводными беспилотниками
с ядерными двигателями
и гиперзвуковыми коврами-самолётами???

zemljanka 06 марта 2018 | 11:43

astet: людоедством. Людоеды на все отвечают людоедством. Но жрут, в первую очередь, свои народы...

ruderpost 06 марта 2018 | 12:04

astet: сапогами скороходами он ответит, когда из сирии выпнут

mikhail_spb_ 06 марта 2018 | 11:10


Опять американцы разбомбят роснаёмников, которых нет?

ivorytower 06 марта 2018 | 11:16

Если пиндосы так открыто заявляют, то это не более чем треп для внутреннего потребления американского быдла, а также сигнал скаклобабуинам скакать выше, чтобы согреться ввиду отсутствия поставок как российского газа, так и сжиженного сланцевого из сердца демократии.

sergeev67 06 марта 2018 | 11:25

ivorytower: Если пиндосы так открыто заявляют, то это не более чем треп для внутреннего потребления американского быдла

Ну, остается надеяться, что это треп. Потому что ответить будет нечем. Как показали недавние события. Утремся и промолчим. Песков традиционно скажет, что он не в курсе. А Захарова заявит, что наших там не было никогда и нет.

ivorytower 06 марта 2018 | 11:30

sergeev67: /Потому что ответить будет нечем./
Памперсы с Дональда Кука считают иначе? А если все-таки прилетит ответка, чем ответят пиндосы? Очередными беспрецедентными ссанкциями? Или опять таранить сухогрузы?

dvch_nic 06 марта 2018 | 11:47

ivorytower: : Да, дружок, придется опять наблюдать кремлинам со слезами на глазах, как их соратников и союзников в фарш превращают.
И сделать ничего нельзя.
А американцам рядовым в общем насрать что там в Сирии происхродит. Они и не знают толком где она.

Это вы щечки надули, а вам по ним надавали так, что и зубки вылетели.

А про эсмимнец ты ьы не позорился, дурачок.
Этот фейк еще три года назад разоблачен.
Причем сам производитель Хибин это сделал.
Обосрались вы капитально с этим фейком. Весь мир крутил у вис ка и потешался над вашим деьилизмом.

Первое что тебе надо знать: на Сук-24 нет и никогда не ьыло средств РЭБ вообще. Он старенький и энергетика у него слаьенькая очень.

Вот и все.
дальше этот феу обсуждать скучно.
Иди вычищай дерьмо из мозгов. Тебе в них капитально насрали педриотические сайты.

ivorytower 06 марта 2018 | 12:00

dvch_nic: Памперсы воняли вовсе не фейково. Идиотик, ты поменьше на цензоре сиди, больше западную прессу читай. Что-то они не спешат испытывать фейковость русского оружия. Да и сгоревшие останки укроармии в Дебальцево на фейк не похожи. Удачи в диванных войнах, хохлопитек. Там то ты всех русских уже победил своими лопающимися прыщами.

detul 06 марта 2018 | 11:41

sergeev67: Точно не ответили? А то как-то америкосы с французами засуетились.

contador 06 марта 2018 | 11:11

США хотят второй Вьетнам.

arye_11 06 марта 2018 | 11:20

contador:
Получат ли США "Вьетнам - 2.0" еще под вопросом.
А вот то, что Россия уже получила "Афганистан - 2.0" - это бесспорно.

ivorytower 06 марта 2018 | 11:34

arye_11: Афганистан 2.0 это у пиндосов. 15 лет без побед.

mumaras 06 марта 2018 | 11:11

Ну ты посмотри!!!! Совсем не боятся непредсказуемых ракет с гипертраекторией на плазменном управлении..

ruderpost 06 марта 2018 | 12:06

mumaras: обурели вконец!!!

ivan127_4 06 марта 2018 | 11:11

Власти США обсудили возможный удар по армии Асада в начале прошлой недели.
_______________________

Агрессию готовят?
Похоже понятия "американская демократия тм" и "агрессия людоеда" становятся синонимами.

pavelmistery 06 марта 2018 | 11:20

ivan127_4: Агрессия людоеда - это когда бандиты Асада применяют химоружие против города с жителями. И амеры правильно делают, что наказывают их за это.

ivorytower 06 марта 2018 | 11:37

pavelmistery: /применяют химоружие/
У тебя доказательства есть, трепло подпиндосное?

detul 06 марта 2018 | 11:48

pavelmistery: Бандиты Ассада уже получили то химоружие из Британии, что сначала задержали в Турции, а потом оно куда-то растворилось ?

vladimir1_57 06 марта 2018 | 11:21

Что-то пиндосы совсем оборзели ... наверное давно не видели "кузькину мать", пора им показать

ruderpost 06 марта 2018 | 12:08

vladimir1_57: вы имеете в виду орденоносный авианосец "адмирал кузнецов"?

razval74 06 марта 2018 | 11:21

Дают время ихтамнетам убраться.
Ато опять фарш придется проворачивать назад паталогоанатомам.

detul 06 марта 2018 | 11:45

razval74: Это если их ракеты долетят. Но, как показывает практика, из пятидесяти запущенных Томагавков до цели долетает одна две ракеты. ... И израильтяне поутихли со своими обстрелами. Наверное жалко боеприпасы тратить.

epynda 06 марта 2018 | 11:22

Интересно, а могут ли, некие сирийские, затаившиеся в США ячейки, нанести удар по силам, американского Президента Трампа ???

zax Александр Владимирович Захаркин 06 марта 2018 | 11:22

угробят асада, найдут др. урфина джюса, и его будут лелеять и облизывать...

sg72 06 марта 2018 | 11:25

Кто дал право этим пидорасам единолично решать во всем миру кого наказать, а кого миловать? ООН уже ничего не значит? Для них нет, это понятно. Но другие то почсчему молчат. На очереди может быть любое другое неугодное государство. Думали ли в Афганистане, когда были лучшими друзьями сша во время противостояния с СССР что их потом оккупируют на 20 лет только для того, чтобы наладить маководство в стране?

zurrog_ 06 марта 2018 | 11:26

Окурка во дворе уже ни кто не спрашивает. Хоть он и говорит, что у него пистик дома есть.

askol2016 06 марта 2018 | 11:35

США будут добивать Асада до тех пор, пока не сравняют базы Хмеймим и Тартус с землей.

mikr 06 марта 2018 | 11:37

//...Российская сторона предостерегает Соединённые Штаты от попытки использовать бездоказательные обвинения в химических атаках как предлог для ракетных ударов по Сирии. Об этом заявили в пресс-службе посольства России в США...//

В совокупности с заявлением Путина о новейших системах, состоящих на вооружении России, это предостережение является красной чертой, за которую заходить будет чревато эскалацией очень серьезной войны с труднопредсказуемым результатом. Американцам следует хорошенько подумать, прежде чем переходить эту черту.

alexgross022018 06 марта 2018 | 12:09

mikr: Во ты тыбля и сиди в своем дырявом сортире на улице и думай - где , когда и как в очередной раз наиопал тебя нацлидер ;)) То ли когда обещал увеличение производительности труда в 1.5-2 раза за десять лет, толли в % местом в мировой экономике. Или когда мультики показывал. Или нае тебя веняляйнен сразу и во всем?

mercer57 06 марта 2018 | 11:38

Назревает ситуация, когда русских ИХТАМНЕТОВ опять ОТПЕНТАГОНЯТ ?

alexgross022018 06 марта 2018 | 11:50

Ну и что далее? В очередной раз знающие люди убедятся, что поставленный сирийцам С-400 это С-300 с бампером от Лады-Калины. Турки продвинутся еще на пару киллометров, Иран укрепит свое присутствие в регионе. Тыбли заведут свое унылое говно.. Сейчас период накапливания сил и оформления зан ответственности - теплая фаза конфликта.
Интересно будет когда Штаты решат расхреначить все силы ВВС Сирии, даже в этом случае останутся артиллерийские химические снаряды -завезут.
На этом фоне как то молчком тыбли отреагировали на смерть соотечественников от отравления талием - смердам должно думать о судьбах мира.

ramen 06 марта 2018 | 11:52

Я не понимаю, почему мясника Асада до сих пор не скинули.

vsehporvem 06 марта 2018 | 12:01

ramen: Прямо удивительно, что вы об этом задумались наконец то!!!

vsehporvem 06 марта 2018 | 11:55

Ударит СШП или не ударит - вообще дело десятое!
А тем временем - армия САР постепенно разрезает басмачей в ВГ на две части, а далее два котла и всё, кирдык умереннонеумеренным.

alexgross022018 06 марта 2018 | 12:04

vsehporvem: и всем остальным должно быть пох в кубе ;))

alexgross022018 06 марта 2018 | 12:12

alexgross022018: Я хотел написать — если суннитской части мусульманского мира на это забить и пох ;)) То и всем остальным должно не беспокоится ;))

(комментарий скрыт)

ruderpost 06 марта 2018 | 12:01

скорее всего это ответ нашему горячолюбимому за его тронную речь

snikkersnepper 06 марта 2018 | 12:09

Американцы старательно напоминают Дамаску, что с ним будет, если Асад применит химоружие.
В соответствие с обычной для этой шизанутой планеты логикой, Асад в самое ближайшее время должен его применить.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 2 марта Поздравить…

5 439 6 7290 02.03
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Кусок эфира

Павел Грудинин: Сталин оценивается большинством россиян как положительная фигура Надо было сделать какой-то образ врага, и они сделали его из Сталина, а в этот момент всю государственную собственность перераспределили между собой…

5 361 6 27596 27.02
Kсталин, история, рф, общество, передачи, политика, грудинин, выборы-2018, мнения
Блоги

Рождённые 1 марта Поздравить…

5 291 6 8221 01.03
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

В Вашингтоне открылась площадь имени Бориса Немцова В площадь Немцова переименовали участок Висконсин-авеню в Вашингтоне, рядом с посольством России…

5 139 6 11352 27.02
Kобщество, сша, немцов, память, фото, видео, события
Голосование
Горбачев для вас положительная или отрицательная историческая фигура?
5 232 6 12774 02.03
Блоги

Посол России назвал сообщения СМИ о «кокаиновом деле» спекуляцией «Это чушь полная, это абсолютно невозможно, потому что технические сотрудники наши к формированию и подготовке к отправке диппочты не имеют и никогда не имели ни малейшего отношения»...

5 163 6 30765 27.02
Kаргентина, рф, наркотики, события
Блоги

Леонид Гозман политик

На смерть товарища Сталина Не знаю, как вы, а я верю в роль личности в истории. С красным днем календаря всех, а особенно — потомков пострадавших от него и от его системы…

5 272 6 15804 05.03
Kсталин, история, общество, мнения
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседа о смыслах (17) Захват власти большевиками означал тотальный разрыв с российской цивилизацией и российской идентичностью. Такой разрыв должен передаваться и в логике повествования данной книги…

5 153 6 9198 04.03
Kобщество, политика, власть, история, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2896000

5 198 6 12933 02.03
#слушать 01:47:31 8читать ;смотреть $скачать 24.6 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Интервью В круге СВЕТА

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский кандидат на пост президента РФ, политик, экономист, один из основателей партии «Яблоко»

У нас происходит крупнейшая в мире национализация, пока что бескровная…

5 61 6 9910 27.02
#слушать 45:08 8читать ;смотреть $скачать 10.3 МБ
Kвласть, коррупция, рф, видео, сетевизор, передачи
Блоги

Ксения Собчак политик

+ Прославление Сталина недопустимо в России Прославление Сталина недопустимо в России Жалеть можно только о том, что за свои злодейства он не предстал перед земным судом…

5 203 6 17392 05.03
8читать ;смотреть
Kсталин, история, видео, мнения
Блоги

Майкл Макфол директор института международных исследований Стэнфордского университета, бывший посол США в России

Памяти Бориса Немцова Борис был убежденным патриотом. Он любил Россию. Он любил русских. Он лелеял идею о том, что Россия станет великой мировой державой…

5 205 6 18307 28.02
Kсша, рф, немцов, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Свидетели бойкота Голосование 18 марта — это голосование за войну или за мир. «Свидетели бойкота» делают все, чтобы голосов за мир было меньше. Это — голос за войну…

5 177 6 16260 05.03
Kвыборы-2018, политика, власть, общество, мнения
Блоги

Катерина Гордеева журналист

С днем рождения, дорогой мой и любимый человек! Я  забрала себе и конспект лекции с правками Михаила Сергеевича, и злополучную фотографию. Она такое напоминание и о триумфе, и предательстве, и о надежде, и об ее крушении. И о том, что все это можно пережить, не оскотинившись…

5 77 6 7035 02.03
Kполитика, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Ракета «Пальмира» Ракету назвать в честь наших ребят, погибших в Сирии. В честь летчика, героя России Романа Филипова, который подорвал себя, окруженный террористами, со словами: «Это вам за пацанов»...

5 124 6 11574 02.03
Kвооружение, ядерное оружие, рф, власть, путин, сирия, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Хотите голосовать за войну? Тот, кто голосует за Путина — голосует за войну.
Тот, кто остается дома, — не противопоставляет свой голос тем, кто голосует за войну…

5 109 6 10482 02.03
Kобщество, политика, выборы, мнения

Популярное за неделю

Новости

Кандидат в президенты Павел Грудинин назвал «информационным вбросом» сообщения о его одиннадцати зарубежных счетах «Вам не кажется, что открыть в одном банке 11 или 13 счетов по меньшей мере странно?» – написал политик на своей странице в Фейсбуке…

5 19 6 8697
Интервью Особое мнение

Владимир Рыжков гость: Владимир Рыжков политик

Сейчас весь мир пребывает в шоке, потому что по картинке это похоже на Северную Корею, но учитывая, что Россия – это все-таки не Северная Корея, — это абсолютно шок…

5 304 6 193175 01.03
#слушать 36:02 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kполитика, выборы, сетевизор, передачи, видео
Голосование
Согласны ли вы, что присвоение площади в Вашингтоне имени Немцова сделано в пику Москве?
5 129 6 18867 27.02
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Путин и пиво Ваньки-встаньки, то есть присутствующие в зале, начали подпрыгивать в патриотическом угаре, сопровождая прыжки и ужимки восторга долгими продолжительными аплодисментами…

5 443 6 230593 01.03
Kпутин, государство, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Как волшебная история о ракетах, которые могут поразить любую цель, согласуется с историей ракеты «Ангара», которая разрабатывается аж с 95-го года, и с эпопеей космодрома «Восточный», на котором космическими пока являются только масштабы воровства?..

5 359 6 192182 03.03
#слушать 47:45 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6756723
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3328996

Сегодня в эфире