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11:03, 06 марта 2018

Кандидат в президенты России Павел Грудинин назвал «вбросом» информацию о незакрытых счетах в швейцарском банке

Он заверил, что не собирается снимать свою кандидатуру с выборов.

Грудинин утверждает, что ничего не скрывал и выполнил все требования законодательства. На своей странице в Фейсбуке он иронично прокомментировал публикации в СМИ о его счетах и, как он выразился, «чуть ли не золоте партии», которое он хранит в Швейцарии. «А вам не кажется, что открыть в одном банке 11 или 13 счетов по меньшей мере странно!?», — задается вопросом предприниматель, добавляя, что не удивится, если завтра окажется, что на его даче «обнаружили Янтарную комнату и библиотеку Ивана Грозного!». Особенно, по его словам, ему «понравился комментарий члена ЦИК Булаева» о том, что они ему верят. «Тогда зачем сначала распространять непроверенную информацию, а потом разбираться? Могли бы выяснить все в штабе кандидата или в ФНС России. Там находится исчерпывающая информация о закрытии всех иностранных счетов и объяснения банка», — отметил Грудинин, предположив, что это очередная попытка устроить сенсацию на пустом месте. В заключении он отвечает тем, кто его спрашивает, будет ли он сниматься с выборов. «Кому бы этого ни хотелось и что бы они там ни говорили — не дождутся!».

Решение по поводу дальнейшего участия Грудинина в выборной кампании ЦИК примет завтра.

Комментарии

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aleks50 Алексей Клубников 06 марта 2018 | 11:07

И он ещё после этого будет участвовать в псевдо выборах?

yosic 06 марта 2018 | 11:10

aleks50:

Пригожинские холуйки с "Эха..." начали агитацию за отказ Грудинина от выборов - хотят уберечь барина от излишней конкуренции.

zemljanka 06 марта 2018 | 11:13

ВВ - Врут. Воруют.(с)

ivorytower 06 марта 2018 | 11:49

Хомки, у вас задача же свергнуть Путина. Хотите получить печеньки, идите и проголосуйте за Грудинина. Хохлоботов не касается.

yosic 06 марта 2018 | 11:07



Если избирком включился в агитацию - значит Грудинин реальный кандидат на участие во втором раунде выборов Президента России.


via4eslavdenisov 06 марта 2018 | 11:24

yosic: За Грудинина! Больше оптимизма, дави их Павел! Этот ЦИКовский гадюшник пошёл по третьему кругу с этими счетами. Элочка и так по жизни умом не блистала, а тут эта компания по обгаживанию Грудинина и вовсе ввела её в ступор.

mikhail_spb_ 06 марта 2018 | 11:13


Странно: вроде бы председатель колхоза имени ленина-сталина торгует клубнику, выращенную турецкими руками.
Неужели он наторговал такую выручку, что ему потребовались десятки зарубежных счетов?!

via4eslavdenisov 06 марта 2018 | 11:32

mikhail_spb_: Ты наверное тот турок, который выращивал эту клубнику.

vargor 06 марта 2018 | 11:15

На кого перед выборами больше всего клевещут власти? Правильно, на реального конкурента! Так что не мешайте клеветникам повышать рейтинг единого кандидата от левых и патриотических сил Грудинина Павла Николаевича. Чем больше клевещут, тем больше у Грудинина будет сторонников из числа неопределившихся. Наша страна с левым менталитетом. Если все придут на выборы, Грудинин победит в первом туре.

kochar 06 марта 2018 | 11:20

Поздно, народ уже схавал.
Пару процентов прибавилось к рейтингу.
Оно и нужно было.

flotskyi 06 марта 2018 | 11:32

Карманный ЦИК сначала сообщал о 5 миллиардах на счетах, потом о миллионе долларов и 11 счетах и килограммах золота. После выборов скажут, "ну ошиблись, бывает". Народ верит телевизору больше чем богу, а оттуда одна ложь. Выборы очень "грязные", дебаты-пустышка, единственного реального конкурента поливают грязью с утра до ночи.

srk2658lu 06 марта 2018 | 11:38

Грудинин, подавай в суд на тех, кто "вбросил"!

klondaik 06 марта 2018 | 11:58

Да это и правда уже похоже на вброс. Что совсем чтоль поехавший столько палева оставить

flotskyi 06 марта 2018 | 11:59

На кого подавать в суд Грудинину за распространение лжи. На Путина и его команду, такое может быть только в кино и то не российском.

rom8883 06 марта 2018 | 12:01

Все эти погремушки только для того, чтобы отвлекать от Путина.
Вот у кого счетов нет, машин нет, жены нет, дочек, и тех нет.

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