Кандидат в президенты России Павел Грудинин назвал «вбросом» информацию о незакрытых счетах в швейцарском банке

Он заверил, что не собирается снимать свою кандидатуру с выборов.

Грудинин утверждает, что ничего не скрывал и выполнил все требования законодательства. На своей странице в Фейсбуке он иронично прокомментировал публикации в СМИ о его счетах и, как он выразился, «чуть ли не золоте партии», которое он хранит в Швейцарии. «А вам не кажется, что открыть в одном банке 11 или 13 счетов по меньшей мере странно!?», — задается вопросом предприниматель, добавляя, что не удивится, если завтра окажется, что на его даче «обнаружили Янтарную комнату и библиотеку Ивана Грозного!». Особенно, по его словам, ему «понравился комментарий члена ЦИК Булаева» о том, что они ему верят. «Тогда зачем сначала распространять непроверенную информацию, а потом разбираться? Могли бы выяснить все в штабе кандидата или в ФНС России. Там находится исчерпывающая информация о закрытии всех иностранных счетов и объяснения банка», — отметил Грудинин, предположив, что это очередная попытка устроить сенсацию на пустом месте. В заключении он отвечает тем, кто его спрашивает, будет ли он сниматься с выборов. «Кому бы этого ни хотелось и что бы они там ни говорили — не дождутся!».

Решение по поводу дальнейшего участия Грудинина в выборной кампании ЦИК примет завтра.