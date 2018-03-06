Кандидат в президенты России Павел Грудинин назвал «вбросом» информацию о незакрытых счетах в швейцарском банке
Он заверил, что не собирается снимать свою кандидатуру с выборов.
Грудинин утверждает, что ничего не скрывал и выполнил все требования законодательства. На своей странице в Фейсбуке он иронично прокомментировал публикации в СМИ о его счетах и, как он выразился, «чуть ли не золоте партии», которое он хранит в Швейцарии. «А вам не кажется, что открыть в одном банке 11 или 13 счетов по меньшей мере странно!?», — задается вопросом предприниматель, добавляя, что не удивится, если завтра окажется, что на его даче «обнаружили Янтарную комнату и библиотеку Ивана Грозного!». Особенно, по его словам, ему «понравился комментарий члена ЦИК Булаева» о том, что они ему верят. «Тогда зачем сначала распространять непроверенную информацию, а потом разбираться? Могли бы выяснить все в штабе кандидата или в ФНС России. Там находится исчерпывающая информация о закрытии всех иностранных счетов и объяснения банка», — отметил Грудинин, предположив, что это очередная попытка устроить сенсацию на пустом месте. В заключении он отвечает тем, кто его спрашивает, будет ли он сниматься с выборов. «Кому бы этого ни хотелось и что бы они там ни говорили — не дождутся!».
Решение по поводу дальнейшего участия Грудинина в выборной кампании ЦИК примет завтра.
Комментарии15
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aleks50 Алексей Клубников 06 марта 2018 | 11:07
И он ещё после этого будет участвовать в псевдо выборах?
yosic 06 марта 2018 | 11:10
aleks50:
Пригожинские холуйки с "Эха..." начали агитацию за отказ Грудинина от выборов - хотят уберечь барина от излишней конкуренции.
zemljanka 06 марта 2018 | 11:13
ВВ - Врут. Воруют.(с)
ivorytower 06 марта 2018 | 11:49
Хомки, у вас задача же свергнуть Путина. Хотите получить печеньки, идите и проголосуйте за Грудинина. Хохлоботов не касается.
yosic 06 марта 2018 | 11:07
Если избирком включился в агитацию - значит Грудинин реальный кандидат на участие во втором раунде выборов Президента России.
via4eslavdenisov 06 марта 2018 | 11:24
yosic: За Грудинина! Больше оптимизма, дави их Павел! Этот ЦИКовский гадюшник пошёл по третьему кругу с этими счетами. Элочка и так по жизни умом не блистала, а тут эта компания по обгаживанию Грудинина и вовсе ввела её в ступор.
mikhail_spb_ 06 марта 2018 | 11:13
Странно: вроде бы председатель колхоза имени ленина-сталина торгует клубнику, выращенную турецкими руками.
Неужели он наторговал такую выручку, что ему потребовались десятки зарубежных счетов?!
via4eslavdenisov 06 марта 2018 | 11:32
mikhail_spb_: Ты наверное тот турок, который выращивал эту клубнику.
vargor 06 марта 2018 | 11:15
На кого перед выборами больше всего клевещут власти? Правильно, на реального конкурента! Так что не мешайте клеветникам повышать рейтинг единого кандидата от левых и патриотических сил Грудинина Павла Николаевича. Чем больше клевещут, тем больше у Грудинина будет сторонников из числа неопределившихся. Наша страна с левым менталитетом. Если все придут на выборы, Грудинин победит в первом туре.
kochar 06 марта 2018 | 11:20
Поздно, народ уже схавал.
Пару процентов прибавилось к рейтингу.
Оно и нужно было.
flotskyi 06 марта 2018 | 11:32
Карманный ЦИК сначала сообщал о 5 миллиардах на счетах, потом о миллионе долларов и 11 счетах и килограммах золота. После выборов скажут, "ну ошиблись, бывает". Народ верит телевизору больше чем богу, а оттуда одна ложь. Выборы очень "грязные", дебаты-пустышка, единственного реального конкурента поливают грязью с утра до ночи.
srk2658lu 06 марта 2018 | 11:38
Грудинин, подавай в суд на тех, кто "вбросил"!
klondaik 06 марта 2018 | 11:58
Да это и правда уже похоже на вброс. Что совсем чтоль поехавший столько палева оставить
flotskyi 06 марта 2018 | 11:59
На кого подавать в суд Грудинину за распространение лжи. На Путина и его команду, такое может быть только в кино и то не российском.
rom8883 06 марта 2018 | 12:01
Все эти погремушки только для того, чтобы отвлекать от Путина.
Вот у кого счетов нет, машин нет, жены нет, дочек, и тех нет.