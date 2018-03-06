В Кремле не располагают информацией о причинах произошедшего с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем
«Произошла трагедия, с чем это могло быть связано, мы не знаем», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В свою очередь, депутат Госдумы Андрей Луговой заявил, что инцидент со Скрипалем может быть использован британскими спецслужбами для провокации против России. «Англичане страдают фобиями, если что-то случается с русскими, сразу ищется российский след», — добавил Луговой. Также он отметил, что Скрипаль не представлял никакой угрозы для России. «Он никакого интереса не представлял. Кроме того, насколько мне известно, Россия за своими перебежчиками по миру не гоняется уже давно, еще со времен сороковых годов прошлого века», — сказал депутат.
Напомним, Скрипаль предположительно был отравлен. Он находится в больнице в критическом состоянии.
В 2004 году Скрипаль был осужден за госизмену, но спустя шесть лет был помилован президентом Медведевым. Вместе с еще несколькими россиянами его обменяли на 10 российских агентов, раскрытых США.
Неизвестно, зачем и кому понадобилось травить Скрипаля, — рассказал в эфире «Эха Москвы» бывший сотрудник Института США и Канады Игорь Сутягин, также помилованный в 2010 году.
Комментарии27
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
drtomsky 06 марта 2018 | 11:06
Настамнет.
zemljanka 06 марта 2018 | 11:10
Торчат. Отовсюду. Уши царя Мидаса.
zmeelov_1 06 марта 2018 | 11:20
Опять шарфик Борюсиков.. Навральному приготовиться
hastings 06 марта 2018 | 11:13
drtomsky: вдали от Родины всяко может случиться, Англия вообще опасная страна.
arabmot 06 марта 2018 | 11:14
drtomsky: Я вот въехать не могу, на хрена нам президент, который не в курсе ничего?
ivorytower 06 марта 2018 | 11:19
arabmot: Скаклобабуины в курсе. Всего. Даже.
el_borz 06 марта 2018 | 11:24
Месть, это блюдо которое подается холодным.
Подлость, всегда остается горячей.
olegleon 06 марта 2018 | 11:07
такими темпами скоро никто британской разведке продаваться не будет. не берегут они предателей
mikhail_spb_ 06 марта 2018 | 11:08
Пескоструй опять не в курсе.
А лубянский тролль-полонист тут как тут со своими дебильными комментариями.
ivan127_4 06 марта 2018 | 11:09
Эхо в новостях сообщило, что отравился "веществом, в несколько раз сильнее героина".
Похоже очередной кумир белоленточных оказался престарелым наркоманом. Понять бы ещё для чего там тридцатилетняя быбёнка в наркотическом угаре...
Может ширнулись вместе?
arabmot 06 марта 2018 | 11:32
ivan127_4: По наркотикам и шалавам у нас МИД с Патрушевым работают)))
detul 06 марта 2018 | 11:10
Не рассчитали с дозой. ((
piter_ug 06 марта 2018 | 11:10
Понаблюдаем, кого ни с того, ни с сего введут в состав дурдома.
sg72 06 марта 2018 | 11:10
Вот так, хомячки, мотайте на ус что вас ждет. Да, гроши кой какие платить вам Хозяева будут, может даже дадут где схорониться, если активно стараться будете. .. Но после каждого поноса, каждого сблева будете в панике бежать в забугорную полицию.. Но есть, конечно, и плюс. Весь мир будет об этом знать. Но и минус. Всем будет абсолютно покуй... Только будущая вдова с надеждой будет ждать интервьюеров..
komar 06 марта 2018 | 11:11
Собаке - собачья смерть!
fikus74 06 марта 2018 | 11:16
Чека, а слабо так путина сделать.
ruzke_reptiloid 06 марта 2018 | 11:19
в Кремле вообще никогда, ничего и ни о чем не знают ни Путин ни Пейсков
protiv777 06 марта 2018 | 11:19
Родился щенком, жил как пес и сдох как собака.
podwodnik 06 марта 2018 | 11:19
"...с чем это могло быть связано, мы не знаем...".
Может и не знаете. Но подумали сразу на вас. Репутация однако.
ostapbey 06 марта 2018 | 11:22
произошла трагедия, с чем это могло быть связано, мы не знаем», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.????
А что поэтому думает начальник транспортного МИДА??
Ведь хорошая парочка..Что "Максим" что "Одарочка.."
И два сапога пара..
Даже..
gregor 06 марта 2018 | 11:23
В Кремле не располагают информацией о причинах произошедшего с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Может это Березовский ?
curhatuy6 06 марта 2018 | 11:27
"В Кремле не располагают информацией о причинах", но знают ВСЕ подробности, Видимо, вплоть до дозы:)))
gvzdk 06 марта 2018 | 11:27
В Англии отравили предателя Родины - Песков "произошла трагедия" - я как то не понял...
vasya_von_smetankin 06 марта 2018 | 11:28
Оно и понятно, что "не располагает".
Особенно, если после употребления аргентинской диппочты.
srk2658lu 06 марта 2018 | 11:32
//если что-то случается с русскими, сразу ищется российский след», //
Луговой глаголет истину!
karabay 06 марта 2018 | 11:35
Будет вам, рыбоглазым, информация, охереете оправдываться! Англичане, небось, и США и Израиль подключили, разберутся, однако...
a_111111 06 марта 2018 | 11:38
Ну Луговой в этих вопросах эксперт:)