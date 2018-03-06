В Кремле не располагают информацией о причинах произошедшего с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем

«Произошла трагедия, с чем это могло быть связано, мы не знаем», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В свою очередь, депутат Госдумы Андрей Луговой заявил, что инцидент со Скрипалем может быть использован британскими спецслужбами для провокации против России. «Англичане страдают фобиями, если что-то случается с русскими, сразу ищется российский след», — добавил Луговой. Также он отметил, что Скрипаль не представлял никакой угрозы для России. «Он никакого интереса не представлял. Кроме того, насколько мне известно, Россия за своими перебежчиками по миру не гоняется уже давно, еще со времен сороковых годов прошлого века», — сказал депутат.

Напомним, Скрипаль предположительно был отравлен. Он находится в больнице в критическом состоянии.

В 2004 году Скрипаль был осужден за госизмену, но спустя шесть лет был помилован президентом Медведевым. Вместе с еще несколькими россиянами его обменяли на 10 российских агентов, раскрытых США.

Неизвестно, зачем и кому понадобилось травить Скрипаля, — рассказал в эфире «Эха Москвы» бывший сотрудник Института США и Канады Игорь Сутягин, также помилованный в 2010 году.