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10:32, 06 марта 2018

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын первый раз встретился с представителями официальной южнокорейской делегации

Он заявил, что готов обсуждать тему воссоединения с Южной Кореей, — сообщает агентство Рейтер.
Сеул отправил переговорщиков в Пхеньян впервые за 10 лет. Это стало главным результатом «олимпийского перемирия».

Комментарии

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blindpew_33 06 марта 2018 | 10:46

"Он заявил, что готов обсуждать тему воссоединения с Южной Кореей"
Ого! А вот это сенсационное, беспрецедентное заявления.
Если, конечно, не уловка пупса, чтобы как-то хоть на время ослабить санкции.

ilich1971 06 марта 2018 | 11:20

blindpew_33: даже если так , тоже разумный ход. Пора им объединятся.

blindpew_33 06 марта 2018 | 11:29

ilich1971: Согласен.
Только вот пропасть между этими братскими народами сейчас куда шире и глубже, чем между Норвегией и Гондурасом. Абсолютно разные миры и непересекающиеся реальности, вот уже 65 лет. Как эти несовместимые реальности будут объединяться, непонятно. Добро хоть языкового барьера нет. Хотя... за такое время и он мог появиться.

ivorytower 06 марта 2018 | 11:53

Как сказал Джордж Буш старший в интервью Нью-Йорк Таймс в 1992-м году, изолируйте 50 самых богатых еврейских семей и все войны в мире прекратятся. Кореям нужно убрать из переговоров фактор сышыа, тогда переговоры могут пройти продуктивно.

ilich1971 06 марта 2018 | 12:12

blindpew_33: Ын учился в хорошем ВУЗе, видел нормальную жизнь, молод. Тот образ, который ему создали в мире легко скорректировать. Да, это не один год работы. Но если соединить природные и дисциплинированные людские ресурсы Северной Кореи и принципы рыночной экономики Южной Кореи, то разрыв быстро сократится

opiatnovyi63 06 марта 2018 | 11:01

А как же идеи пресловутые идеи Чучхе?

viteck 06 марта 2018 | 11:04

Получим еще одну ядерную высокотехнологичную супердержаву

andy66 06 марта 2018 | 11:24

когда ворота этого барака усиленного режима под названием КНДР раскроются - у всего мира будет проблема: 25 миллионов человек, которые в своей жизни не видели ни настоящей жизни, ни настоящей еды, никогда никуда не ездившие, не видевшие нормальной жизни, ничего не знающие о нормальной медицине и образовании, географию знающие только по картинкам. Адаптация такого количества населения к жизни займет пару десятков лет

blindpew_33 06 марта 2018 | 11:43

andy66: да ну ладно.
25 миллионов дешёвой рабочей силы, при этом дисциплинированной и трудолюбивой - огромный плюс корейской экономике, китайцы надорвутся конкурировать.

ivorytower 06 марта 2018 | 11:55

andy66: /Адаптация такого количества населения к жизни займет пару десятков лет/
Ивропка прекрасно справляется с адаптацией жителей, еще недавно бегавших с луком и стрелами. Там уже поболее 25 миллионов оприходывают немок и француженок.

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