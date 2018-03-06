Прямые рейсы между Москвой и Каиром возобновятся в середине апреля
Прямые рейсы между Москвой и Каиром возобновятся в середине апреля, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники в Каире. Все самолеты перед вылетом из Египта будут проверяться специалистами российского предприятия «Аэромаш».
В Минтрансе уточнили, что на первом этапе будет пять рейсов в неделю — три «Эджипт Эйр» и два «Аэрофлота».
Комментарии3
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evgolius7 06 марта 2018 | 10:40
Всё правильно...после выборов откроют...
А Крым как был в попе , так и останется...
Он же теперь наш...правда, а кому он нужен?
Только Путину для пиара и Ротенбергам для бабла за мост....
pro_hanov 06 марта 2018 | 10:49
Дельта прекращает рейсы из Москвы в Нью-Йорк. Нет и прямого авиасообщения из Москвы в Торонто. Зато появится рейс в Египет. Символично: "Назад в будущее". Нефига россиянам по всяким америкам и гейропам летать. Надо Аэрофлоту увеличить число рейсов в Пхеньян.
velbkeirf1 06 марта 2018 | 11:04
Перенаселенный Египет бомба замедленного действия для Израиля и рано или поздно его поглотит