Прямые рейсы между Москвой и Каиром возобновятся в середине апреля, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники в Каире. Все самолеты перед вылетом из Египта будут проверяться специалистами российского предприятия «Аэромаш».

В Минтрансе уточнили, что на первом этапе будет пять рейсов в неделю — три «Эджипт Эйр» и два «Аэрофлота».