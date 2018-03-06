ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобы режиссера Екатерины Кенаревой и звукорежиссера Владислава Мосина
Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобы режиссера Екатерины Кенаревой и звукорежиссера Владислава Мосина. Они были задержаны во время трансляции митинга 26 марта на канале «Навальный. лайф», — рассказали МБХ-медиа юристы проекта «Правозащита».
Мосина и Кенареву арестовали на неделю. Позже Мосгорсуд снизил наказание для Кенаревой до шести суток.
Комментарии10
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yosic 06 марта 2018 | 10:38
Юристы МБХ уже отсудили у России бешенные миллиарды - за этих либерастических придурков, разжигавших ненависть в обществе Кровавого Путина оставят без штанов.
ivorytower 06 марта 2018 | 10:40
Знаете, почему сисян призывает байкотировать выборы? Почему он не предлагает ничего взамен? Потому что сценарий ему из госдепа прописан такой: сместить Путина, а дальше пиндосы берут бразды правления в свои руки. Марионеточные правительства, как в бывшей Югославии, странах Восточной Европы и Ближнего Востока.
sborisych 06 марта 2018 | 11:56
ivorytower:
Это предел твоего мышления, солдатик.. Крепись, доживают и так.
zemljanka 06 марта 2018 | 10:48
Молодцы.
demokratru 06 марта 2018 | 10:51
этим оппозиционным фашистам-недобиткам надо реальные сроки назначать, а не жалеть этих подонков. Вот тогда демократия восторжествует!
max3446 06 марта 2018 | 10:51
Лишнее подтверждение что ЕСПЧ не суд зашиты прав и свобод человека и гражданина, а средство гибридной войны запада против России! А потому надо выходить из Конвенции и посылать этот суд куда подальше
srk2658lu 06 марта 2018 | 11:49
max3446: А на ум не приходит, что понятия прав и свобод в Европе и в Расее разные? Если подписали Конвенцию, выполняйте.
nikitin43 06 марта 2018 | 10:52
из-за таких судебно-мусорских кунштюков путена и зовут россию рашкой.
kara 06 марта 2018 | 11:00
Странные приоритеты у ЕСПЧ, если опять присудят от России, то Россия, точно выйдет.
vladimirgornitsky 06 марта 2018 | 11:38
Никто не позволит каким-то там поборникам так называемых прав человека покушаться на священное право российской власти сажать кого угодно, когда угодно, за что угодно (или даже вовсе ни за что) и не сколько удобно.
На этом стояла, стоит и стоять будет власть жуликов и воров.