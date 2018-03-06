ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобы режиссера Екатерины Кенаревой и звукорежиссера Владислава Мосина

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобы режиссера Екатерины Кенаревой и звукорежиссера Владислава Мосина. Они были задержаны во время трансляции митинга 26 марта на канале «Навальный. лайф», — рассказали МБХ-медиа юристы проекта «Правозащита».

Мосина и Кенареву арестовали на неделю. Позже Мосгорсуд снизил наказание для Кенаревой до шести суток.