Центризбирком России готов рассмотреть жалобы на показ фильма «Крым» на первом канале в «день тишины» перед президентскими выборами, — сообщила «Интерфаксу» секретарь ЦИКа Майя Гришина. Она затруднилась сказать, есть ли признаки агитации в фильме, «но если кто-то посчитает, что его права нарушены, он вправе обратиться с жалобой», — подчеркнула представитель ЦИКа. Она уточнила, что на данный момент никаких жалоб не поступало.