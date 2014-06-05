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5 20 6 2014
10:31, 06 марта 2018

Центризбирком России готов рассмотреть жалобы на показ фильма «Крым» на первом канале в «день тишины»

Центризбирком России готов рассмотреть жалобы на показ фильма «Крым» на первом канале в «день тишины» перед президентскими выборами, — сообщила «Интерфаксу» секретарь ЦИКа Майя Гришина. Она затруднилась сказать, есть ли признаки агитации в фильме, «но если кто-то посчитает, что его права нарушены, он вправе обратиться с жалобой», — подчеркнула представитель ЦИКа. Она уточнила, что на данный момент никаких жалоб не поступало.

Комментарии

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chnch 06 марта 2018 | 10:51

vsehporvem: Дебил, а слабо пойти в игнор, к остальным дебилам?

sergeev67 06 марта 2018 | 11:02

Зачем жаловаться то? Я вот за то, чтобы фильм "Крым" крутили по всем каналам 24 часа в сутки. Чтобы до блевоты.
Тогда и только тогда у большинства народа сложится правильное впечатление о нынешней российской пропаганде. И выработается устойчивый рвотный рефлекс.

vsehporvem 06 марта 2018 | 11:48

chnch: Ну так иди!

andreyko_75 06 марта 2018 | 10:40

Жалобы.
А чьи это жалобы?
Наверно либеральное болото всё жалуется?!

podwodnik 06 марта 2018 | 10:44

Это та туфта, смешную критику на которую посмотрела в два раза больше зрителей чем сам фильм? С рейтингом чуть больше единицы из десяти? Если так, то вряд ли это поможет рейтингу того, ради которого это всё.

antimrakobes 06 марта 2018 | 11:42

podwodnik: от BadComedian`а? У него все обзоры зачётные!))))
Он, кстати, ещё в своих обзорах проспойлерил аргентинское дело МИДа.)))))

olegleon 06 марта 2018 | 10:47

вместо "Крыма" покажут "День выборов"

kraft 06 марта 2018 | 11:50

olegleon: Выборы-выборы
Кандидаты .....
))))))))

vargor 06 марта 2018 | 11:03

А кто жалуется? Собчак и Явлинский, которые предали крымчан? Для КПРФ, Левого Фронта, ПДС НПСР и ЛДПР Крым наш. С Путиным в данном деле разногласий нет.

chnch 06 марта 2018 | 11:12

vargor: Так у лизоблюдов-комуняк к власти претензий никогда нет. И быть не может. Сказали голосовать за капиталиста-плохиша, так скажем , что это не совсем капиталист. Он в душе коммунист, и Сталина любит, А счета за рубежом, так то на мировую революцию.

bbob 06 марта 2018 | 11:18

Почему-то дорогим россиянам не показывают фильмы "Зарплаты", "Пенсии", "Дороги", "Образование", "Медицина", "Несырьевая экономика", "Борьба с коррупцией" и т.д.

income 06 марта 2018 | 11:47

bbob: Это всё взаимосвязано. Так что пусть показывают.

aisterh 06 марта 2018 | 11:38

Бесплатно такое говно еще посмотреть можно! так что расслабьтесь. Вот за деньги когда было - за это Пиманову в аду гореть :))))

askol2016 06 марта 2018 | 11:39

Для ватного населения фильмы про Путина и Крым являются таким же допингом, как кокаин для Кремля. А они без допинга жить уже не могут.

antimrakobes 06 марта 2018 | 11:39

Так жалуются не на то, что агитация. А на то, что кинцо это - говно.)))

pensioner25 06 марта 2018 | 11:48

Наоборот, пусть показывают. Не найдя ничего хорошего в фильме, люди и проголосуют против такого выброса денег на ветер. Редко какой пропагандистский фильм бывает хорошим. Особенно - с непростой темой и если делается на скорую руку (это видно из фильма).

amrigo 06 марта 2018 | 11:51

Я эту парашу не смотрел и не собираюсь.

vova36 06 марта 2018 | 11:54

да пусть кажут, люди начали понимать с чего начались наши настоящие беды, а это фильм будет напоминанием и подумает народ стоит ли участвовать 18 марта в переназначении путина

ramen 06 марта 2018 | 11:54

А это уже НЕ тишина, это - ПРОПАГАНДА

ohrjr 06 марта 2018 | 12:15

Нам этот "хероизм" не нужен!

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