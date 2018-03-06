Британская полиция пока не считает терактом инцидент с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем

Он госпитализирован в критическом состоянии в британском Солсбери. По предварительным данным, причиной могло стать воздействие фентанила.

По данным британских СМИ, буквально накануне Скрипаль обращался в полицию. Он утверждал, что опасается за свою жизнь.

Скрипаль получил убежище в Великобритании в 2010 году. Британские власти предоставили ему дом и ежемесячное денежное довольствие.