Британская полиция пока не считает терактом инцидент с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем
Он госпитализирован в критическом состоянии в британском Солсбери. По предварительным данным, причиной могло стать воздействие фентанила.
По данным британских СМИ, буквально накануне Скрипаль обращался в полицию. Он утверждал, что опасается за свою жизнь.
Скрипаль получил убежище в Великобритании в 2010 году. Британские власти предоставили ему дом и ежемесячное денежное довольствие.
Комментарии16
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olegleon 06 марта 2018 | 10:40
"и ежемесячное денежное довольствие. "
на наркоту хватило
sferhrt 06 марта 2018 | 10:44
Обидно. А у нас тут уже все кошерным визгом заходятся....
sekretniy_fizik 06 марта 2018 | 11:06
Лучше бы он "сам повесился" в ванной на шарфике. Как Борис Абрамович ( Березовский ). Но похоже, что на этот раз британские спецслужбы решили разыграть свой любимый спектакль под названием "Караул, кругом агенты ФСБ" по другому сценарию. Видимо, полоний и шарфики сейчас у них ( британских спецслужб ) не в тренде.
mitja_76 06 марта 2018 | 10:44
olegleon: Причем тут наркота? Это Березовский.
stalinator 06 марта 2018 | 10:41
Предатели должны хоть чего-то бояться. Что бы иудины сребреники впрок не шли.
nikitin43 06 марта 2018 | 10:47
россия страна международного терроризма , гнездо наркокартеля "кремль" ... соответственны и действия бандитов , каждый нарушивший закон омерты становится литвиненко , кремлёвские бандиты наследники красных террористов которые уничтожали русских по не лояльности.
ivorytower 06 марта 2018 | 10:55
Еще одна сокральная жертва, возложенная на алтарь английскими спецслужбами, ради борьбы с неподконтрольным российским правительством?
m_doc 06 марта 2018 | 10:49
В местной газете пишут, что полиция закрыла итальянский ресторан Zizzi, где, видимо, ели пострадавшие.
Мож, это тяжёлое пищевое отравление, ботулизм, например.
sg72 06 марта 2018 | 10:58
m_doc:
Надо будет проверить - дристал ли больной перед смертью.. Беляшиком отравился, или все таки передоз фентамилом. Так душа за Россию болела, что принимал сильнодействующие анальгетики..
m_doc 06 марта 2018 | 11:01
sg72: Вырвало их. Для фентанила это не очень характерно. Интересно, что у них со зрачками.
armeec 06 марта 2018 | 10:49
Предатель
nikitin43 06 марта 2018 | 10:55
armeec: якунин генерал-полковник фсб друг нацлидера вор -герой расеи.
yosic 06 марта 2018 | 11:05
nikitin43:
Другом нацлидера был Немцов, который призывал голосовать за Путина, за что Борис был убит и предательски захоронен, чтобы он не мог составить конкуренции Навальному.
vargor 06 марта 2018 | 10:58
Пятой колонне пора начинать защищать предателя. Свой человек для вас. И для ваших заокеанских хозяев, которые даже пошли на его обмен с российским разведчиком арестованным в Штатах.
mitja_76 06 марта 2018 | 11:12
olegleon: sferhrt: sg72: stalinator: vargor: armeec:
Искренне интересно, среди вас есть хоть один, кто еще два дня назад смог бы (без Гугла) ответить на вопрос "Кто такой Сергей Скрипаль?"
velbkeirf1 06 марта 2018 | 11:00
Британские власти предоставили ему дом и ежемесячное денежное довольствие\\\\\\\\\\\
Кто-то предает из-за любви, кто-то из корыстных побуждений и алчности, некоторых толкает страх и малодушие. В любом случае, предательство всегда оставляет грязный отпечаток на душе совершившего его человека, и далеко не все могут с этим жить. Кого-то угрызения совести заставляют покончить с собой, кто-то всю оставшуюся жизнь пытается отмыть свое имя. Те же, кто не переживает из-за совершенного предательства, обычно вовсе не имеют никаких принципов или моральных ориентиров.