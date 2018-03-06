Американская авиакомпания Delta отказалась возобновлять полеты в Москву

«Аэрофлот» на этом фоне увеличивает число рейсов в США.

Delta Airlines сократила присутствие на падавшем российском рынке в конце 2015-го, сохранив прямые полеты только в высоком сезоне. В начале сентября прошлого года, как и годом ранее, компания приостановила полеты в Москву, однако планировала в мае их возобновить. Но теперь решила отказаться и от этого варианта. Такое решение в компании объяснили результатом анализа маршрутной сети, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика. Там указали, что летать в США россияне смогут в рамках кодшеринговых соглашений с Air France и KLM. Помимо этого рассматриваются новые возможности сотрудничества с «Аэрофлотом», с которым Delta входит в альянс SkyTeam.

Рейсы Delta отправлялись из Москвы только в Нью-Йорк. «Аэрофлот» летает также в Лос-Анджелес, Майами и Вашингтон. Собеседник РБК в российской компании подтвердил уход Delta и одновременно увеличение числа своих рейсов в США. Кроме того, на маршруты планируется поставить более вместительные самолеты.

На рынке туриндустрии опасаются, что без ключевого конкурента «Аэрофлот» может поднять цены. Однако, в российской компании заверили, что уход Delta не скажется на тарифах перевозчика.