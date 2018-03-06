Американская авиакомпания Delta отказалась возобновлять полеты в Москву
«Аэрофлот» на этом фоне увеличивает число рейсов в США.
Delta Airlines сократила присутствие на падавшем российском рынке в конце 2015-го, сохранив прямые полеты только в высоком сезоне. В начале сентября прошлого года, как и годом ранее, компания приостановила полеты в Москву, однако планировала в мае их возобновить. Но теперь решила отказаться и от этого варианта. Такое решение в компании объяснили результатом анализа маршрутной сети, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика. Там указали, что летать в США россияне смогут в рамках кодшеринговых соглашений с Air France и KLM. Помимо этого рассматриваются новые возможности сотрудничества с «Аэрофлотом», с которым Delta входит в альянс SkyTeam.
Рейсы Delta отправлялись из Москвы только в Нью-Йорк. «Аэрофлот» летает также в Лос-Анджелес, Майами и Вашингтон. Собеседник РБК в российской компании подтвердил уход Delta и одновременно увеличение числа своих рейсов в США. Кроме того, на маршруты планируется поставить более вместительные самолеты.
На рынке туриндустрии опасаются, что без ключевого конкурента «Аэрофлот» может поднять цены. Однако, в российской компании заверили, что уход Delta не скажется на тарифах перевозчика.
Комментарии16
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doorin 06 марта 2018 | 10:08
Breaking news !
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Все американские авиакомпании отказались летать
в Россию до тех пор, пока русские не свегнут Путина,
не отдадут Крым НАТО, а Курилы и Камчатку японцам
для размещения там американских систем ПРО и
американских военных баз.
С сегодняшнего дня компания "Дельта" уже прекратила
полеты к русским. А все остальные прекратят в ближайшие
десять дней.
\ CNN \
raffal 06 марта 2018 | 10:26
doorin:
Скунс - провокатор. Короче, РУСОФОБ. Сучонок, ничего подобного от CNN не было. Это высер злобного лузера.
yosic 06 марта 2018 | 10:34
raffal:
СNN сообщило об беспрецедентном увеличении проявлений случаях антисемитизма в США.
Помимо традиционно ненавидящих евреев англо-саксов в антисемитские акции включилось латинское и негритянское население США.
ze_danil 06 марта 2018 | 10:45
raffal: дык в игнор его запихайте
ivorytower 06 марта 2018 | 10:49
raffal: Хохлобот, не кипеши. Хлебни горьiлки, закуси пальмовым салом.
skulllll 06 марта 2018 | 10:11
Никто не летает в вонючую пиндосию, вот и прекратили полёты...
metlag 06 марта 2018 | 10:22
skulllll: Внаоборот, это в Россию никто не хочет лететь, скулящитй ты наш, вот американцуы и откапзываются от полетов.
А изх России рвут во все возрастающем колитчестве.
Вот Аэрофылот и нкаращивает рейсы из Москвы.
ты рамдуйся, дружоченк, и не скули.
Скоро все умные покинут Россию и одни вы останетесб, дебилы, то-то раздолье вам будет. Но недолго.
Потом китай
ivorytower 06 марта 2018 | 10:52
metlag: Похоже, все умные покинули Украину, остались только дебилы, трущиеся у ног Русского Мира.
metlag 06 марта 2018 | 10:56
ivorytower: А почему ты сеья иак определил: трущийся дебил.
Что дебил это видно, но почему ты трущийся? тебя трут в этом вашем мирке начальники? Пригожин?
blahovdav 06 марта 2018 | 10:23
skulllll: skulllll: Никто не летает в вонючую пиндосию, вот и прекратили полёты... \\\ Путлеровская свинья, надевшая шкурку кота читать разучилась?? "Аэрофлот на этом фоне увеличивает число своих рейсов.... То есть все как раз наоборот: не хотят летать в некую вонючую дыру, а свинки так и рвутся в ненавистную пиндоссию....
nikmart001 06 марта 2018 | 10:40
blahovdav: А напрасно вы хомячков свинками называете! Они ведь и обидеться могут.
skulllll 06 марта 2018 | 11:17
blahovdav: Обожаю, когда хохложивотные, типа тебя и метлага бросаются на защиту своих хозяев. Что, нерабы, американскую пипиську вам дадут полизать за труды или просто пендаля дадут?)))
hunterhead 06 марта 2018 | 11:33
skulllll: "Никто не летает в вонючую пиндосию, вот и прекратили полёты... "
Чья бы корова...:-D
zax Александр Владимирович Захаркин 06 марта 2018 | 11:09
патриот? если "ну", то живи, работай и размножайся в РФ, и только в РФ...
laksap 06 марта 2018 | 11:24
zax: А Вы где, предпочитаете размножаться? Стесняюсь спросить....
laksap 06 марта 2018 | 11:19
Это рыночная экономика!
Не выдержал конкуренции - освободи место Аэрофлоту!