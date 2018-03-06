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10:04, 06 марта 2018

Американская авиакомпания Delta отказалась возобновлять полеты в Москву

«Аэрофлот» на этом фоне увеличивает число рейсов в США.

Delta Airlines сократила присутствие на падавшем российском рынке в конце 2015-го, сохранив прямые полеты только в высоком сезоне. В начале сентября прошлого года, как и годом ранее, компания приостановила полеты в Москву, однако планировала в мае их возобновить. Но теперь решила отказаться и от этого варианта. Такое решение в компании объяснили результатом анализа маршрутной сети, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика. Там указали, что летать в США россияне смогут в рамках кодшеринговых соглашений с Air France и KLM. Помимо этого рассматриваются новые возможности сотрудничества с «Аэрофлотом», с которым Delta входит в альянс SkyTeam.

Рейсы Delta отправлялись из Москвы только в Нью-Йорк. «Аэрофлот» летает также в Лос-Анджелес, Майами и Вашингтон. Собеседник РБК в российской компании подтвердил уход Delta и одновременно увеличение числа своих рейсов в США. Кроме того, на маршруты планируется поставить более вместительные самолеты.

На рынке туриндустрии опасаются, что без ключевого конкурента «Аэрофлот» может поднять цены. Однако, в российской компании заверили, что уход Delta не скажется на тарифах перевозчика.

Комментарии

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doorin 06 марта 2018 | 10:08

Breaking news !
============
Все американские авиакомпании отказались летать
в Россию до тех пор, пока русские не свегнут Путина,
не отдадут Крым НАТО, а Курилы и Камчатку японцам
для размещения там американских систем ПРО и
американских военных баз.

С сегодняшнего дня компания "Дельта" уже прекратила
полеты к русским. А все остальные прекратят в ближайшие
десять дней.

\ CNN \

raffal 06 марта 2018 | 10:26

doorin:
Скунс - провокатор. Короче, РУСОФОБ. Сучонок, ничего подобного от CNN не было. Это высер злобного лузера.

yosic 06 марта 2018 | 10:34

raffal:

СNN сообщило об беспрецедентном увеличении проявлений случаях антисемитизма в США.
Помимо традиционно ненавидящих евреев англо-саксов в антисемитские акции включилось латинское и негритянское население США.

ze_danil 06 марта 2018 | 10:45

raffal: дык в игнор его запихайте

ivorytower 06 марта 2018 | 10:49

raffal: Хохлобот, не кипеши. Хлебни горьiлки, закуси пальмовым салом.

skulllll 06 марта 2018 | 10:11

Никто не летает в вонючую пиндосию, вот и прекратили полёты...

metlag 06 марта 2018 | 10:22

skulllll: Внаоборот, это в Россию никто не хочет лететь, скулящитй ты наш, вот американцуы и откапзываются от полетов.
А изх России рвут во все возрастающем колитчестве.
Вот Аэрофылот и нкаращивает рейсы из Москвы.
ты рамдуйся, дружоченк, и не скули.
Скоро все умные покинут Россию и одни вы останетесб, дебилы, то-то раздолье вам будет. Но недолго.
Потом китай

ivorytower 06 марта 2018 | 10:52

metlag: Похоже, все умные покинули Украину, остались только дебилы, трущиеся у ног Русского Мира.

metlag 06 марта 2018 | 10:56

ivorytower: А почему ты сеья иак определил: трущийся дебил.
Что дебил это видно, но почему ты трущийся? тебя трут в этом вашем мирке начальники? Пригожин?

blahovdav 06 марта 2018 | 10:23

skulllll: skulllll: Никто не летает в вонючую пиндосию, вот и прекратили полёты... \\\ Путлеровская свинья, надевшая шкурку кота читать разучилась?? "Аэрофлот на этом фоне увеличивает число своих рейсов.... То есть все как раз наоборот: не хотят летать в некую вонючую дыру, а свинки так и рвутся в ненавистную пиндоссию....

nikmart001 06 марта 2018 | 10:40

blahovdav: А напрасно вы хомячков свинками называете! Они ведь и обидеться могут.

skulllll 06 марта 2018 | 11:17

blahovdav: Обожаю, когда хохложивотные, типа тебя и метлага бросаются на защиту своих хозяев. Что, нерабы, американскую пипиську вам дадут полизать за труды или просто пендаля дадут?)))

(комментарий скрыт)

hunterhead 06 марта 2018 | 11:33

skulllll: "Никто не летает в вонючую пиндосию, вот и прекратили полёты... "

Чья бы корова...:-D

zax Александр Владимирович Захаркин 06 марта 2018 | 11:09

патриот? если "ну", то живи, работай и размножайся в РФ, и только в РФ...

laksap 06 марта 2018 | 11:24

zax: А Вы где, предпочитаете размножаться? Стесняюсь спросить....

laksap 06 марта 2018 | 11:19


Это рыночная экономика!
Не выдержал конкуренции - освободи место Аэрофлоту!

(комментарий скрыт)

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