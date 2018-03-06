Арбитражный суд Санкт-Петербурга продлил на шесть месяцев процедуру банкротства авиакомпании Трансаэро
Арбитражный суд Санкт-Петербурга продлил на шесть месяцев процедуру банкротства авиакомпании Трансаэро, — сообщает ТАСС. В ходе заседания представитель конкурсного управляющего сообщил, что сейчас ведется инвентаризация имущества должника.
Долги авиакомпании превышают стоимость ее имущества в 140 раз.
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