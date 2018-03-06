В Челябинской области завели два уголовных дела о сексуальном насилии над 15-летним воспитанником детдома
Подозреваемым проходит педагог школы-интерната.
Надругательство над детдомовцем 46-летний воспитатель совершал в июне 2016 года, пишет Znak.com. По данным издания, подозреваемый увозил ребенка из интерната в Челябинской области в частный дом в Башкирии. При этом педагог уже задержан за аналогичное насилие над другим воспитанником, рассказали источник Znak.com. В ходе расследования, по его словам, и выяснились новые факты. Официально Следственный комитет пока не комментирует информацию. Напомним, в феврале этого года было возбуждено дело о массовых изнасилованиях подростков в Лазурненском коррекционном интернате Челябинской области. О надругательствах рассказали родители семерых бывших воспитанников детдома: по их словам, насилие совершал один из гостей интерната. При этом мальчики, которым нет и 14 лет, обвиняют в причастности к преступлениям также четырех педагогов.
Один из обвиняемых по делу об изнасилованиях в Лазурненском интернате уже задержан, следователи расследуют также дело о халатности воспитателей.
Комментарии4
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zemljanka 06 марта 2018 | 10:51
Людоеды отмажут людоедоа.
zemljanka 06 марта 2018 | 10:53
Закон подлецов принимали людоеды.
И пожиратель смерти - восседает и поедает страну навеки. Со своей шайкой.
vasilevich58 06 марта 2018 | 10:59
Такие вещи творятся в массовом количестве во всех детских учреждениях подобного рода!
Просто 99% не раскрываются.
Работать с сиротами с искаверканной психикой - занятие тяжёлое и неблагодарное, оплачивается ниже среднего.
Поэтому туда идут в основном те, кто имеет к детям "своеобразный" интерес.
Тем более, что дети целиком зависят от "педагогов", безграмотны в отношении своих прав и практически беззащитны.
"Всплывают" такие случаи крайне редко.
vasilevich58 06 марта 2018 | 11:01
В менты в РФ идут садисты, а в воспитатели - педофилы!
Всё по призванию!