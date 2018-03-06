В Челябинской области завели два уголовных дела о сексуальном насилии над 15-летним воспитанником детдома

Подозреваемым проходит педагог школы-интерната.

Надругательство над детдомовцем 46-летний воспитатель совершал в июне 2016 года, пишет Znak.com. По данным издания, подозреваемый увозил ребенка из интерната в Челябинской области в частный дом в Башкирии. При этом педагог уже задержан за аналогичное насилие над другим воспитанником, рассказали источник Znak.com. В ходе расследования, по его словам, и выяснились новые факты. Официально Следственный комитет пока не комментирует информацию. Напомним, в феврале этого года было возбуждено дело о массовых изнасилованиях подростков в Лазурненском коррекционном интернате Челябинской области. О надругательствах рассказали родители семерых бывших воспитанников детдома: по их словам, насилие совершал один из гостей интерната. При этом мальчики, которым нет и 14 лет, обвиняют в причастности к преступлениям также четырех педагогов.

Один из обвиняемых по делу об изнасилованиях в Лазурненском интернате уже задержан, следователи расследуют также дело о халатности воспитателей.