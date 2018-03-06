Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, предположительно отравленный в Британии, опасался за свою жизнь
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, предположительно отравленный в Британии неизвестным химическим веществом, опасался за свою жизнь. И просил британскую полицию о защите, пишет издание Telegraph.
В Великобритании Сергей Скрипаль несколько лет назад получил политическое убежище. После того как его выслали из России, лишив званий и госнаград по обвинению в госизмене. Тем не менее, бывший полковник российского ГРУ опасался расправы. И недавно обращался за помощью к британским правоохранителям, пишет Telegraph. По данным издания 66-летний Скрипаль и его молодая спутница находятся в критическом состоянии после тяжёлого отравления неизвестным веществом. О том же сообщает и агентство Рейтер. В больницу их доставили пару дней назад после того как им стало плохо в ресторане торгового центра в городе Солсбери. Очевидцу инцидента Фрее Чёрч, которая обнаружила парочку, показалось что и мужчина и женщина находились под воздействием мощных наркотиков. Чёрч рассказала об этом Рейтер.
Ресторан, где произошёл инцидент, закрыт. Специалисты по данным издания Telegraph нашли в здании фентанил – мощный наркотический анальгетик, способный вызвать угнетение дыхания. Скрипаль в 2006м был осуждён на 13 лет за госизмену и шпионаж в пользу Великобритании. Спустя 4 года бывшего полковника ГРУ вместе ещё с несколькими россиянами, которые попали за решётку, по той же статье обменяли на 10 российских агентов, раскрытых в США. В их числе была и Анна Чапман.
Вдова бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который умер в Лондоне в 2006м году, полагает, что симптомы в обоих случаях очень похожи. Лондон утверждает, что за отравлением Литвиненко радиоактивным полонием стоят российские власти. Москва это отрицает.
Комментарии13
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daos15 06 марта 2018 | 10:09
Ну грохнули (надеюсь) подонка, так со всеми делают во всём мире.
haldey 06 марта 2018 | 10:10
daos15: Со всеми предателями! Небольшое уточнение)))
blahovdav 06 марта 2018 | 10:25
daos15: Ну грохнули (надеюсь) подонка, так со всеми делают во всём мире.\\\ Ждем, когда издохнет изменник Родины поклонская??
skulllll 06 марта 2018 | 10:32
blahovdav: Твоя вонючая украина не Родина, а го.но. Её предать вообще счастье.
dokolle 06 марта 2018 | 10:50
Чем ближе красный день календаря, тем больше символических "рыбок" всплывает на поверхность суверенной духовности, у нас в детском саду появилось специальное выражение:
"Косяк пошел".
epynda 06 марта 2018 | 10:11
Интересно, а почему он опасался за свою жизнь ????
Наверно, кому-то прилично нагадил...???
sg72 06 марта 2018 | 10:15
А в Сктоланд-Ярде ему сказали "Вот когда убьют, тогда и приходите. Охранять иуд мы не нанимались"
mamiluk 06 марта 2018 | 10:19
портянки у вас что второй работы нет?...пасетесь здесь с утра...говните и пачкаете сайт...Вам что ГРУ-разрешило...вместе с ФСБ...а ваш повар Пригожин...больше котлеток не делает?
epynda 06 марта 2018 | 10:32
mamiluk: ...говните и пачкаете сайт....
Ты дружок сам-то куда попал ????
Это же сайт ГазПромМедиа.....
spstank67 06 марта 2018 | 10:34
Мафия. Омерта. Предупреждение для колеблющихся.
vlasta64 06 марта 2018 | 10:44
Все кого он сдал в свое время, скорее всего доведут его в могилу, так твари и надо.
max3446 06 марта 2018 | 10:55
И вот прям перед выборами президента все произошло. Такое странное совпадение? Смех да и только. Или симулция или западные спеслужбы. третьего варианта не дано. Очевидно что это все произошло в рамках гибридной войны Запада против Златоглавой Матушки россии
andy66 06 марта 2018 | 11:12
на всякий случай проверьте радиоактивность в районах Лондона...