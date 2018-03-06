Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, предположительно отравленный в Британии, опасался за свою жизнь

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, предположительно отравленный в Британии неизвестным химическим веществом, опасался за свою жизнь. И просил британскую полицию о защите, пишет издание Telegraph.

В Великобритании Сергей Скрипаль несколько лет назад получил политическое убежище. После того как его выслали из России, лишив званий и госнаград по обвинению в госизмене. Тем не менее, бывший полковник российского ГРУ опасался расправы. И недавно обращался за помощью к британским правоохранителям, пишет Telegraph. По данным издания 66-летний Скрипаль и его молодая спутница находятся в критическом состоянии после тяжёлого отравления неизвестным веществом. О том же сообщает и агентство Рейтер. В больницу их доставили пару дней назад после того как им стало плохо в ресторане торгового центра в городе Солсбери. Очевидцу инцидента Фрее Чёрч, которая обнаружила парочку, показалось что и мужчина и женщина находились под воздействием мощных наркотиков. Чёрч рассказала об этом Рейтер.

Ресторан, где произошёл инцидент, закрыт. Специалисты по данным издания Telegraph нашли в здании фентанил – мощный наркотический анальгетик, способный вызвать угнетение дыхания. Скрипаль в 2006м был осуждён на 13 лет за госизмену и шпионаж в пользу Великобритании. Спустя 4 года бывшего полковника ГРУ вместе ещё с несколькими россиянами, которые попали за решётку, по той же статье обменяли на 10 российских агентов, раскрытых в США. В их числе была и Анна Чапман.

Вдова бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который умер в Лондоне в 2006м году, полагает, что симптомы в обоих случаях очень похожи. Лондон утверждает, что за отравлением Литвиненко радиоактивным полонием стоят российские власти. Москва это отрицает.