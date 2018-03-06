Новосибирский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего милиционера Евгения Чуплинского
Он признан виновным в убийстве 19 женщин. Чуплинский заявил, что виновным себя не признает и будет обжаловать приговор, — сообщает РИА.
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Он признан виновным в убийстве 19 женщин. Чуплинский заявил, что виновным себя не признает и будет обжаловать приговор, — сообщает РИА.
Комментарии6
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aleks50 Алексей Клубников 06 марта 2018 | 09:40
Что это значит " бывший". Белеберда полная. Каким был таким и остался и МВД от него не открестится.
vasilevich58 06 марта 2018 | 10:49
Профессия мента очень подходит для садистов и прочих отморозков.
putin_the_enemy 06 марта 2018 | 09:43
Ещё бы он себя виновным признал, менты в путирашке по определению невиновны, просто святые.
dekadik 06 марта 2018 | 09:52
так он видно боролся с женской преступностью
efilika 06 марта 2018 | 10:05
что-то не так в нашем королевстве. Допинги, наркота, воспаитатели-насильники, менты- убийцы...ряд можно не продолжать. В чем причина?Управленцы засиделись. Полная сменяемость всех ветвей власти.
blahovdav 06 марта 2018 | 10:10
Нужно освободить.. Убил меньше , чем сукочикатило....Что не так, путиноиды?? Ведь вы вчерась громко хрюкали, что скотина сталин убил меньше, чем сукогитлер и поэтому сталин хороший и добрый?