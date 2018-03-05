Футбольный клуб «Зенит» фактически потребовал аннулировать результат футбольного матча с «Амкаром»
Об этом заявил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, — передает Чемпионат.соm. Он уточнил, что питерский клуб подал протест. Обращение будет рассмотрено в среду. Протест связан с эпизодом, который произошел в конце встречи питерского и пермского клубов в минувшие выходные. Арбитр показал игроку «Амкара» Николаю Зайцеву желтую карточку, которая стала для него второй. При этом рефери не стал показывать футболисту красную карточку. Зайцев получил травму и покинул пределы поля.
Комментарии3
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djuga 05 марта 2018 | 23:13
Хм...
А как насчет того, что судья чуть было не прервал матч по вине футбольных фанатов Зенита? Ведь уже махнул рукой - всем с поля и в раздевалку!
Тогда бы вообще засчитали техническое поражение 0:3.
Пусть скажут спасибо за ничью.
mixanazarov 05 марта 2018 | 23:15
Что я не понял , а как на результат -это повлияло ? Видно матч купили и заяц должен был забить в свои ворота ?
dusia08 05 марта 2018 | 23:48
Можно газ Перми отключить.