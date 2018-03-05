Футбольный клуб «Зенит» фактически потребовал аннулировать результат футбольного матча с «Амкаром»

Об этом заявил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, — передает Чемпионат.соm. Он уточнил, что питерский клуб подал протест. Обращение будет рассмотрено в среду. Протест связан с эпизодом, который произошел в конце встречи питерского и пермского клубов в минувшие выходные. Арбитр показал игроку «Амкара» Николаю Зайцеву желтую карточку, которая стала для него второй. При этом рефери не стал показывать футболисту красную карточку. Зайцев получил травму и покинул пределы поля.