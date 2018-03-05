В Кировской области язычники провели обряд погребения своего соратника на костре
Как пишет агентство «Интерфакс», об этом рассказал в социальных сетях представитель общины Родостав Добровольский. Он выложил фотографии, а затем, в ответ на удивлённые комментарии пользователей, и снимок завещания, согласно которому обряд был последней волей покойного.
Комментарии5
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zemljanka 05 марта 2018 | 23:12
Как на Ганге...
ilja13 05 марта 2018 | 23:13
А в той общине врача то хоть вызывали? Да и паталогоанатом, вообще-то тоже нужен, чтобы засвидетельствовать так сказать сей печальный акт. А может он ещё живой был?....)))))
aleko_1 Александр Королев 05 марта 2018 | 23:14
ilja13: Сэкономили на оплате крематория.
komandarm_68 05 марта 2018 | 23:23
Спалился...)
kara 05 марта 2018 | 23:38
Белых не для них деньги брал?