В Кировской области язычники провели обряд погребения своего соратника на костре

Как пишет агентство «Интерфакс», об этом рассказал в социальных сетях представитель общины Родостав Добровольский. Он выложил фотографии, а затем, в ответ на удивлённые комментарии пользователей, и снимок завещания, согласно которому обряд был последней волей покойного.