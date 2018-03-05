Угроза взрыва на Киевском вокзале в Москве оказалась ложной

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Ранее собеседник агентства рассказал, что после анонимного сообщения об угрозе взрыва с территории вокзала этим вечером были эвакуированы около двухсот человек. На расписание движение поездов это никак не повлияло.