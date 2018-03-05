Угроза взрыва на Киевском вокзале в Москве оказалась ложной
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Ранее собеседник агентства рассказал, что после анонимного сообщения об угрозе взрыва с территории вокзала этим вечером были эвакуированы около двухсот человек. На расписание движение поездов это никак не повлияло.
Комментарии2
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efilika 05 марта 2018 | 23:55
Смешно с вас, если бы не было так грустно. Какие к черту ракеты? Это так, мультик! Что можно сказать о стране, охранные службы которой, разведка уже более полугода ищут бомбы, а телефонных хулиганов отследить не могут! Позорище!
ugiazov 05 марта 2018 | 23:56
И чем же у нас ФСБ занимается?