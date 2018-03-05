Президент США возможно посетит церемонию открытия американского посольства в Иерусалиме
Об этом Дональд Трамп сказал во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передаёт CNN. В декабре прошлого года американский лидер объявил о решении признать столицей Израиля Иерусалим. Он сказал, что велел Госдепартаменту начать подготовку к переносу посольства США в этот город из Тель-Авива.
Комментарии4
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bervalano 05 марта 2018 | 23:09
Трамп - МО-ЛО-ДЕЦ! Так держать!
deinozuh 05 марта 2018 | 23:19
bervalano: Интересно,кого он троллит?
dvch_nic 06 марта 2018 | 00:09
deinozuh: Всех идиотов и в США и в мире.
Особенно тех, кто в антисемитской злобе и безумии заявил, что Иерусалим не имеет отношения к еврейскому народу.
dusia08 05 марта 2018 | 23:40
Если получится, я тоже приеду на открытие. Великий момент.