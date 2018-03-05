Президент США возможно посетит церемонию открытия американского посольства в Иерусалиме

Об этом Дональд Трамп сказал во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передаёт CNN. В декабре прошлого года американский лидер объявил о решении признать столицей Израиля Иерусалим. Он сказал, что велел Госдепартаменту начать подготовку к переносу посольства США в этот город из Тель-Авива.