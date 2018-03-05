Бывшая сотрудница ИД «Коммерсант» рассказала о домогательствах со стороны депутатов Госдумы

Бывшая сотрудница издательского дома «Коммерсант» присоединилась к журналисткам, рассказавшим о домогательствах со стороны депутатов Госдумы. В интервью изданию Wonderzine Анастасия Каримова сообщила, что столкнулась с подобными действиями в 2006 году, когда ей было 18 лет. Каримова вместе с коллегой отправилась наблюдать за выборами президента Южной Осетии. Тогда двое депутатов Госдумы предложили девушкам отправиться на закрытый приём с участием президента республики. По дороге, по словам Каримовой, депутаты в машине начали хватать девушек за колени, а затем стали приставать и на самом мероприятии. Имён журналистка не назвала.



За последнее время сразу несколько журналисток обвинили главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. Он обвинения отвергает.