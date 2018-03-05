Бывшая сотрудница ИД «Коммерсант» рассказала о домогательствах со стороны депутатов Госдумы
Бывшая сотрудница издательского дома «Коммерсант» присоединилась к журналисткам, рассказавшим о домогательствах со стороны депутатов Госдумы. В интервью изданию Wonderzine Анастасия Каримова сообщила, что столкнулась с подобными действиями в 2006 году, когда ей было 18 лет. Каримова вместе с коллегой отправилась наблюдать за выборами президента Южной Осетии. Тогда двое депутатов Госдумы предложили девушкам отправиться на закрытый приём с участием президента республики. По дороге, по словам Каримовой, депутаты в машине начали хватать девушек за колени, а затем стали приставать и на самом мероприятии. Имён журналистка не назвала.
За последнее время сразу несколько журналисток обвинили главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. Он обвинения отвергает.
Комментарии16
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olegleon 05 марта 2018 | 23:06
наблюдать за выборами в полувоенном регионе в 18 лет?!
patrik02 05 марта 2018 | 23:24
По дороге, по словам Каримовой, депутаты в машине начали хватать девушек за колени, а затем стали приставать и на самом мероприятии...
"Молодая, наивная и нервная, Зои Барнс всеми силами старалась получить повышение в газете «The Washington Herald». Ей надоело писать о незначительных новостях и поэтому она решила использовать любые средства для получения сенсационных историй, включая сексуальные связи с Фрэнком Андервудом..." (сериал "Карточный домик")
vlad_kondrat 05 марта 2018 | 23:36
patrik02: Никогда не поверю что депутойды приставали к девушкам - это ложь, потому что они пристают к мальчикам, на Руси о таких говорят "пи8Орасы".
vulgaris_liberal 05 марта 2018 | 23:51
vlad_kondrat: а почему тогда организаторы марша в честь трупика немцова требовали у участников спрятать радужные флаги?
doc8_vikt 05 марта 2018 | 23:25
Бабы они и есть бабы."Слава" Шурыгиной им спать не дает.
bervalano 05 марта 2018 | 23:12
Леонида Слуцкого - в президенты России!
askol2016 05 марта 2018 | 23:19
Не сомневаюсь, что это был поддавший Жирик со своим ублюдочным лысым сынком.
savushkinskij_troll 05 марта 2018 | 23:20
кончайте этот дом 2
komandarm_68 05 марта 2018 | 23:29
А что Титов?
))
nanaryfive 05 марта 2018 | 23:33
Путен изнасиловал Рыбку и купил диплом в переходе метро о высшем образовании.
sveklotron_7 05 марта 2018 | 23:44
Вы эту.... видели?
Я лично стока не выпью...
vulgaris_liberal 05 марта 2018 | 23:45
Жаль лера новодворская не дожила. Она бы рассказала как ее в подвалах лубянки домогались 10 чекистов и как она им отказала :)
mikhail_spb_ 05 марта 2018 | 23:46
Каких-то секс-маньяков набрали в госдепутаты!
vulgaris_liberal 05 марта 2018 | 23:56
mikhail_spb_: Скорее наоборот. В либеральные журналюшки идут пострадавшие от единоросов дурынды. Только вот интересно, кто над гозманом надругался? Наверное какой-нибудь усатый кавказец, раз его так от Сталина колбасит
idshoohov 06 марта 2018 | 00:00
А чего ещё депутатам делать?
jamba 06 марта 2018 | 00:09
Ничего не пойму, с чего эти внезапные прозрения, спустя более десятка лет? Кто "гонит" волну, зачем? Под кого готовят политическую платформу на тему "харасмента", под Ксюху? Типа, потом, под крылом "крестного", она создаст "партейку", и с таким флагом тоже? В общем, неясно! Пока, ясно одно, кто то выталкивает девиц на авансцену!;((