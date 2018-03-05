Z Архив новостей новости
5 38 6 3987
23:01, 05 марта 2018

В Великобритании расследуют возможное отравление неизвестным ядом бывшего офицера ГРУ

Об этом сообщает ВВС. Согласно этим данным, накануне в торговом центре в Солсбери мужчине и женщине стало плохо. Вещество, которым они отравились пока не установили. Пострадавшие в реанимации. После того, как их увезли в больницу, торговый центр оцепили специалисты в защитных костюмах и начали проводить очистку территории.

ВВС называет имя пострадавшего мужчины. Это бывший сотрудник российских спецслужб Сергей Скрипаль, он был осуждён в нашей стране в 2006 году. Затем был помилован. С 2010 года Скрипаль жил в Великобритании.

Комментарии

38

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

olegleon 05 марта 2018 | 23:04

"Свидетель происшествия рассказала Би-би-си, что заметила пару на скамейке у входа в магазин около 4 часов вечера.

"Мужчина беспорядочно двигал руками, в глазах - пустота. Девушка уткнулась в него лицом, как будто уснула, очевидно потеряла сознание. Честно говоря, они были явно не в себе", - сказала она." (ВВС)

arye_11 05 марта 2018 | 23:07

olegleon:
Психотропное, значит
Лаборатория ядов в СССР-России , в отличии от простых медлабораторий, свою работу не останавливала ни на день.

olegleon 05 марта 2018 | 23:12

arye_11: если бы просто крыша у него поехала или разбодяженной дурью ширнулся, то не стали бы водой проливать места его пребывания. хотя британцы с перепугу могли всю округу дустом засыпать.

patrik02 05 марта 2018 | 23:16

Об этом сообщает ВВС. Согласно этим данным, накануне в торговом центре в Солсбери мужчине и женщине стало плохо...

Несчастные изменники Родине, от каждого чиха наверное падают в обморок, от каждого стука в дверь после одиннадцати вечера, у них сердечный приступ, от каждого скрипа тормозов у них сердце уходит в пятки и так будет до конца жизни.

putin_itogy 05 марта 2018 | 23:22

patrik02: Надо бы и Сноудена твануть, или с боевого дрона грохнуть.
Он ведь предатель и подлец!
Его в отличии от Родченкова никто не собирался убивать, просто как носителя тайны кремлёвских чекистов разбавляющих мельдонием кровь даже параолимпийцев! какие же вы пдлецы, кровавые чекистские упыри!
Гниды, гореть вам в Аду, твари! А жить вы всё равно будете в Скотном дворе, Севреного Совка, до скончания века.
Вам никогда не стать ни Швейцарией, ни Норвегией.
Вы - отбросы мира, региональная нищебродная держава, сидящая на 42% мировых ископаемых., в лаптях, и ездящая на немецких автомобилях.
Тьфу на вас! мразотные.

etofeasko 05 марта 2018 | 23:49

putin_itogy:
животное негодует?

fleyta6 05 марта 2018 | 23:58

putin_itogy: Сноудена неплохо бы травануть, как всех россиян, - пальмовым маслом! Смерть безболезненная, спонсоры Ткачев и Роспотребнадзор.

velbkeirf1 06 марта 2018 | 00:06

putin_itogy: весеннее обострение хохлик или от холода ухуел?

jacknichols 05 марта 2018 | 23:32

patrik02: ... от каждого чиха наверное падают в обморок...//
ну ты-то тоже наверное думаешь,
что твой метеоризм делает окружающих счастливыми, как веселящий газ.

vor_mbh_yo_xaxa 05 марта 2018 | 23:13

Вот по-осторожнее надо с Макдональдом. По-осторожнее.

aleko_1 Александр Королев 05 марта 2018 | 23:18

arye_11: Луговой сейчас в России или в Британии?

arye_11 05 марта 2018 | 23:20

aleko_1:
Началось то не с Лугового. Намного раньше.
Традиции отравления своих политпротивников имеют давние корни.

"7 сентября 1978 года проживавший в Лондоне болгарский диссидент-политэмигрант Георгий Марков почувствовал себя плохо. У него поднялась температура, через день его отвезли в больницу, где он и умер. Полиция выяснила, что причиной смерти стал рицин. Этот яд попал в организм из металлической капсулы, которую при вскрытии нашли в икроножной мышце. Перед смертью Марков успел вспомнить: выходя с работы, он прошёл сквозь толпу людей на автобусной остановке. Он споткнулся о чей-то зонтик и вдруг почувствовал острую боль в ноге. Обладатель зонтика извинился, перешёл на другую сторону улицы и уехал на такси."

olegleon 05 марта 2018 | 23:26

arye_11: да, классика жанра. но тогда политических противников убирали, а тут политикой и не пахнет. только деньги

nikvol 05 марта 2018 | 23:47

arye_11: Традиции отравления своих политпротивников имеют давние корни.
"7 сентября 1978 года
======================================
Старший брат Генриха Валуа Франциск неожиданно умер, испив в жаркий день воды со льдом. Тут же пошли слухи, что наследного принца отравили, но виновников так и не нашли. В назначенный срок Генрих (муж Екатерины Медичи) стал королем.

etofeasko 06 марта 2018 | 00:05

arye_11:
еврей, расскажи о традиции убивать своих политических и идеологических противников за рубежом.
Или то другое?

conscientia 05 марта 2018 | 23:42

aleko_1: Да он же не один чаем-то заведует...

ku111ku 06 марта 2018 | 00:05

arye_11: Ми 6 не спит...до 18 марта мы ещё много чего увидим...

xoxlolox 05 марта 2018 | 23:07

Услышав эту новость ,мотька ганопольское выплюнул пиво обратно в кружку , и непроизвольно обгадился !)))

sasha2011 05 марта 2018 | 23:52

xoxlolox:
Про Ганопольского - брехня, ак завжди в твоїх цидульках.

А що до тебе, то ти, мерзота, дийсно обісрався з переляку,
але ж усім кажеш, що то не від жаху, а від злості.

Та хтож може повірити обісраному загарбнику, у якого обидві руки замарани кров'ю не по лікоть, а до самої шиї.

xoxlolox 06 марта 2018 | 00:00

sasha2011: Фууубля !?? Собачья мова ,аж блевать захотелось!

nanaryfive 05 марта 2018 | 23:09

Я думаю что Шерлок Холмс фсё расставит на свои места. Если не сможет, достанет скелет из шкафа.

kunst54 05 марта 2018 | 23:12

"Чем больше сдадим, тем лучше"

vilingrad 05 марта 2018 | 23:12

Портянок потравят бригадами, самыми простыми средствами- крысиным ядом. Использованные тампоны требуется утилизировать. Да еще говорящие тампоны:)

xoxlolox 05 марта 2018 | 23:23

vilingrad: А вы навального давно видели? А вдруг... эх , было бы неплохо ,согласны?))))

dusia08 05 марта 2018 | 23:38

xoxlolox: Вас не отравят, сами сгниете в хозяйском сапоге..

drtomsky 05 марта 2018 | 23:12

Снова в чае не та заварка.

mihakr 05 марта 2018 | 23:15

Вполне ожидаемо, все что мог рассказать британским спецслужбам уже рассказал, стал отработанным материалом, который решили утилизировать.
И, можете не сомневаться, уже завтра в отравлении обвинят Россию и лично Путина.

gonduras_on_kolima 05 марта 2018 | 23:58

mihakr: // Вполне ожидаемо, все что мог рассказать британским спецслужбам уже рассказал, стал отработанным материалом, который решили утилизировать. //
Удило, не надо ваш родной совково-рашистский геморрой на чужие здоровые задницы вешать.

komandarm_68 05 марта 2018 | 23:21

Нелегка доля предателя...))

gotoviy_emigrant 05 марта 2018 | 23:22

А? Что? Кто сказал :"Путин!"

edun1952 05 марта 2018 | 23:33

Ледоруб,укол зонтиком,полоний,высокотехнологичный стрихнин -этапы большого пути. Скоро места в ГД для ликвидаторов не хватит. Придется по местному самоуправлению прятать...

divergent 05 марта 2018 | 23:42

Судя по тому как прытко они кинулись очищать территорию в спец костюмах, сами же и отравили. И устроили на публику шоу. Понравилось после своих безнаказанных спецопов с Литвиненко, Немцовым, Лесиным и многими, многими другими. Скоты ядовитые, никак не могут успокиться. Фашистюги демонические, подлюги. Тупые и безыскусные, как пробки. Только в кино да в таких постановках выглядят круто.

mikhail_spb_ 05 марта 2018 | 23:43


Уже проверили алиби у офицеров Полевого и Колтуна?

agamasat 05 марта 2018 | 23:44

Мордор контролирует всех бывших своих орков - никому не удастся просто так свалить. Круговая порука на крови, как кровавая секта поклонников дьявола.

sasha2011 05 марта 2018 | 23:58

Вот это и есть самое секретное оружие россии, а не то, о котором пездент путин рассказывал в прошлую пятницу.

sasha2011 06 марта 2018 | 00:01

sasha2011:
Извините - опечатка, быстро печатал.
Не "пездент путин", а президент путин

venikoff 06 марта 2018 | 00:04

Шаурма !?

kaplan911 06 марта 2018 | 00:12

\\ Полковник Сергей Скрипаль до 1999 года служил в ГРУ Генштаба России. Он был задержан в 2004 году по обвинению в шпионаже (ст. 275 УК) на британскую разведку Mi-6. По данным ФСБ, он получил $100 тыс. от сотрудников разведки, которым в течение нескольких лет передавал данные на агентов российской спецслужбы. В 2006 году на закрытом для СМИ процессе Московский окружной военный суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима, лишив звания и госнаград. Впрочем, через 4 года Скрипаль был помилован указом тогдашнего президента Дмитрия Медведева и вместе с другими осужденными обменен на агентов СВР, в том числе Анну Чапман, арестованных по обвинению в шпионаже в США. \\

Анна Чапман очень неплохо себя чувствует
Не боится, что её отравят.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 2 марта Поздравить…

5 439 6 7080 02.03
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Рождённые 1 марта Поздравить…

5 291 6 7996 01.03
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Рожденные 27 февраля Поздравить…

5 261 6 7539 27.02
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Голосование
Горбачев для вас положительная или отрицательная историческая фигура?
5 188 6 10661 02.03
Блоги

Леонид Гозман политик

На смерть товарища Сталина Не знаю, как вы, а я верю в роль личности в истории. С красным днем календаря всех, а особенно — потомков пострадавших от него и от его системы…

5 234 6 13349 09:17
Kсталин, история, общество, мнения
Новости

Дочь научного руководителя президента утверждает, что Путин – обладатель фальшивой диссертации По ее словам, Путин не имеет никакого отношения к исследовательской работе, которая сделала его кандидатом экономических наук…

5 170 6 70334
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседа о смыслах (17) Захват власти большевиками означал тотальный разрыв с российской цивилизацией и российской идентичностью. Такой разрыв должен передаваться и в логике повествования данной книги…

5 153 6 9009 04.03
Kобщество, политика, власть, история, мнения
Новости

Климов: США намерено снизить явку на выборы президента России, чтобы обострить политическую обстановку Об этом объявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета…

5 87 6 5878
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2896000

5 179 6 12636 02.03
#слушать 01:47:31 8читать ;смотреть $скачать 24.6 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Кусок эфира

Павел Грудинин: Сталин оценивается большинством россиян как положительная фигура Надо было сделать какой-то образ врага, и они сделали его из Сталина, а в этот момент всю государственную собственность перераспределили между собой…

5 359 6 26793 27.02
Kсталин, история, рф, общество, передачи, политика, грудинин, выборы-2018, мнения
Блоги

В Вашингтоне открылась площадь имени Бориса Немцова В площадь Немцова переименовали участок Висконсин-авеню в Вашингтоне, рядом с посольством России…

5 139 6 11294 27.02
Kобщество, сша, немцов, память, фото, видео, события
Блоги

Ксения Собчак политик

+ Прославление Сталина недопустимо в России Прославление Сталина недопустимо в России Жалеть можно только о том, что за свои злодейства он не предстал перед земным судом…

5 180 6 14680 11:54
8читать ;смотреть
Kсталин, история, видео, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Свидетели бойкота Голосование 18 марта — это голосование за войну или за мир. «Свидетели бойкота» делают все, чтобы голосов за мир было меньше. Это — голос за войну…

5 165 6 14080 08:58
Kвыборы-2018, политика, власть, общество, мнения
Новости

Президент поблагодарил сотрудников ФСБ за то, что им удалось сохранить втайне разработку нового российского оружия По данным Путина, в последнее время российские спецслужбы пресекли деятельность сотен иностранных агентов на территории России…

5 77 6 6750
Блоги

Майкл Макфол директор института международных исследований Стэнфордского университета, бывший посол США в России

Памяти Бориса Немцова Борис был убежденным патриотом. Он любил Россию. Он любил русских. Он лелеял идею о том, что Россия станет великой мировой державой…

5 205 6 18289 28.02
Kсша, рф, немцов, мнения
Блоги

Катерина Гордеева журналист

С днем рождения, дорогой мой и любимый человек! Я  забрала себе и конспект лекции с правками Михаила Сергеевича, и злополучную фотографию. Она такое напоминание и о триумфе, и предательстве, и о надежде, и об ее крушении. И о том, что все это можно пережить, не оскотинившись…

5 77 6 6996 02.03
Kполитика, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Клименко: Россия технически готова к  отключению от мирового интернета «Процесс не будет безболезненным, но  Российская Федерация будет жить хорошо и нормально», — сказал советник президента по вопросам развития интернета…

5 188 6 42599
Интервью Особое мнение

Владимир Рыжков гость: Владимир Рыжков политик

Сейчас весь мир пребывает в шоке, потому что по картинке это похоже на Северную Корею, но учитывая, что Россия – это все-таки не Северная Корея, — это абсолютно шок…

5 296 6 188518 01.03
#слушать 36:02 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kполитика, выборы, сетевизор, передачи, видео
Голосование
Согласны ли вы, что присвоение площади в Вашингтоне имени Немцова сделано в пику Москве?
5 126 6 18054 27.02
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Путин и пиво Ваньки-встаньки, то есть присутствующие в зале, начали подпрыгивать в патриотическом угаре, сопровождая прыжки и ужимки восторга долгими продолжительными аплодисментами…

5 441 6 229064 01.03
Kпутин, государство, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Как волшебная история о ракетах, которые могут поразить любую цель, согласуется с историей ракеты «Ангара», которая разрабатывается аж с 95-го года, и с эпопеей космодрома «Восточный», на котором космическими пока являются только масштабы воровства?..

5 342 6 178094 03.03
#слушать 47:45 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6755994
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3328428

Сегодня в эфире