В Великобритании расследуют возможное отравление неизвестным ядом бывшего офицера ГРУ

Об этом сообщает ВВС. Согласно этим данным, накануне в торговом центре в Солсбери мужчине и женщине стало плохо. Вещество, которым они отравились пока не установили. Пострадавшие в реанимации. После того, как их увезли в больницу, торговый центр оцепили специалисты в защитных костюмах и начали проводить очистку территории.



ВВС называет имя пострадавшего мужчины. Это бывший сотрудник российских спецслужб Сергей Скрипаль, он был осуждён в нашей стране в 2006 году. Затем был помилован. С 2010 года Скрипаль жил в Великобритании.