В Великобритании расследуют возможное отравление неизвестным ядом бывшего офицера ГРУ
Об этом сообщает ВВС. Согласно этим данным, накануне в торговом центре в Солсбери мужчине и женщине стало плохо. Вещество, которым они отравились пока не установили. Пострадавшие в реанимации. После того, как их увезли в больницу, торговый центр оцепили специалисты в защитных костюмах и начали проводить очистку территории.
ВВС называет имя пострадавшего мужчины. Это бывший сотрудник российских спецслужб Сергей Скрипаль, он был осуждён в нашей стране в 2006 году. Затем был помилован. С 2010 года Скрипаль жил в Великобритании.
Комментарии38
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olegleon 05 марта 2018 | 23:04
"Свидетель происшествия рассказала Би-би-си, что заметила пару на скамейке у входа в магазин около 4 часов вечера.
"Мужчина беспорядочно двигал руками, в глазах - пустота. Девушка уткнулась в него лицом, как будто уснула, очевидно потеряла сознание. Честно говоря, они были явно не в себе", - сказала она." (ВВС)
arye_11 05 марта 2018 | 23:07
olegleon:
Психотропное, значит
Лаборатория ядов в СССР-России , в отличии от простых медлабораторий, свою работу не останавливала ни на день.
olegleon 05 марта 2018 | 23:12
arye_11: если бы просто крыша у него поехала или разбодяженной дурью ширнулся, то не стали бы водой проливать места его пребывания. хотя британцы с перепугу могли всю округу дустом засыпать.
patrik02 05 марта 2018 | 23:16
Об этом сообщает ВВС. Согласно этим данным, накануне в торговом центре в Солсбери мужчине и женщине стало плохо...
Несчастные изменники Родине, от каждого чиха наверное падают в обморок, от каждого стука в дверь после одиннадцати вечера, у них сердечный приступ, от каждого скрипа тормозов у них сердце уходит в пятки и так будет до конца жизни.
putin_itogy 05 марта 2018 | 23:22
patrik02: Надо бы и Сноудена твануть, или с боевого дрона грохнуть.
Он ведь предатель и подлец!
Его в отличии от Родченкова никто не собирался убивать, просто как носителя тайны кремлёвских чекистов разбавляющих мельдонием кровь даже параолимпийцев! какие же вы пдлецы, кровавые чекистские упыри!
Гниды, гореть вам в Аду, твари! А жить вы всё равно будете в Скотном дворе, Севреного Совка, до скончания века.
Вам никогда не стать ни Швейцарией, ни Норвегией.
Вы - отбросы мира, региональная нищебродная держава, сидящая на 42% мировых ископаемых., в лаптях, и ездящая на немецких автомобилях.
Тьфу на вас! мразотные.
etofeasko 05 марта 2018 | 23:49
putin_itogy:
животное негодует?
fleyta6 05 марта 2018 | 23:58
putin_itogy: Сноудена неплохо бы травануть, как всех россиян, - пальмовым маслом! Смерть безболезненная, спонсоры Ткачев и Роспотребнадзор.
velbkeirf1 06 марта 2018 | 00:06
putin_itogy: весеннее обострение хохлик или от холода ухуел?
jacknichols 05 марта 2018 | 23:32
patrik02: ... от каждого чиха наверное падают в обморок...//
ну ты-то тоже наверное думаешь,
что твой метеоризм делает окружающих счастливыми, как веселящий газ.
vor_mbh_yo_xaxa 05 марта 2018 | 23:13
Вот по-осторожнее надо с Макдональдом. По-осторожнее.
aleko_1 Александр Королев 05 марта 2018 | 23:18
arye_11: Луговой сейчас в России или в Британии?
arye_11 05 марта 2018 | 23:20
aleko_1:
Началось то не с Лугового. Намного раньше.
Традиции отравления своих политпротивников имеют давние корни.
"7 сентября 1978 года проживавший в Лондоне болгарский диссидент-политэмигрант Георгий Марков почувствовал себя плохо. У него поднялась температура, через день его отвезли в больницу, где он и умер. Полиция выяснила, что причиной смерти стал рицин. Этот яд попал в организм из металлической капсулы, которую при вскрытии нашли в икроножной мышце. Перед смертью Марков успел вспомнить: выходя с работы, он прошёл сквозь толпу людей на автобусной остановке. Он споткнулся о чей-то зонтик и вдруг почувствовал острую боль в ноге. Обладатель зонтика извинился, перешёл на другую сторону улицы и уехал на такси."
olegleon 05 марта 2018 | 23:26
arye_11: да, классика жанра. но тогда политических противников убирали, а тут политикой и не пахнет. только деньги
nikvol 05 марта 2018 | 23:47
arye_11: Традиции отравления своих политпротивников имеют давние корни.
"7 сентября 1978 года
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Старший брат Генриха Валуа Франциск неожиданно умер, испив в жаркий день воды со льдом. Тут же пошли слухи, что наследного принца отравили, но виновников так и не нашли. В назначенный срок Генрих (муж Екатерины Медичи) стал королем.
etofeasko 06 марта 2018 | 00:05
arye_11:
еврей, расскажи о традиции убивать своих политических и идеологических противников за рубежом.
Или то другое?
conscientia 05 марта 2018 | 23:42
aleko_1: Да он же не один чаем-то заведует...
ku111ku 06 марта 2018 | 00:05
arye_11: Ми 6 не спит...до 18 марта мы ещё много чего увидим...
xoxlolox 05 марта 2018 | 23:07
Услышав эту новость ,мотька ганопольское выплюнул пиво обратно в кружку , и непроизвольно обгадился !)))
sasha2011 05 марта 2018 | 23:52
xoxlolox:
Про Ганопольского - брехня, ак завжди в твоїх цидульках.
А що до тебе, то ти, мерзота, дийсно обісрався з переляку,
але ж усім кажеш, що то не від жаху, а від злості.
Та хтож може повірити обісраному загарбнику, у якого обидві руки замарани кров'ю не по лікоть, а до самої шиї.
xoxlolox 06 марта 2018 | 00:00
sasha2011: Фууубля !?? Собачья мова ,аж блевать захотелось!
nanaryfive 05 марта 2018 | 23:09
Я думаю что Шерлок Холмс фсё расставит на свои места. Если не сможет, достанет скелет из шкафа.
kunst54 05 марта 2018 | 23:12
"Чем больше сдадим, тем лучше"
vilingrad 05 марта 2018 | 23:12
Портянок потравят бригадами, самыми простыми средствами- крысиным ядом. Использованные тампоны требуется утилизировать. Да еще говорящие тампоны:)
xoxlolox 05 марта 2018 | 23:23
vilingrad: А вы навального давно видели? А вдруг... эх , было бы неплохо ,согласны?))))
dusia08 05 марта 2018 | 23:38
xoxlolox: Вас не отравят, сами сгниете в хозяйском сапоге..
drtomsky 05 марта 2018 | 23:12
Снова в чае не та заварка.
mihakr 05 марта 2018 | 23:15
Вполне ожидаемо, все что мог рассказать британским спецслужбам уже рассказал, стал отработанным материалом, который решили утилизировать.
И, можете не сомневаться, уже завтра в отравлении обвинят Россию и лично Путина.
gonduras_on_kolima 05 марта 2018 | 23:58
mihakr: // Вполне ожидаемо, все что мог рассказать британским спецслужбам уже рассказал, стал отработанным материалом, который решили утилизировать. //
Удило, не надо ваш родной совково-рашистский геморрой на чужие здоровые задницы вешать.
komandarm_68 05 марта 2018 | 23:21
Нелегка доля предателя...))
gotoviy_emigrant 05 марта 2018 | 23:22
А? Что? Кто сказал :"Путин!"
edun1952 05 марта 2018 | 23:33
Ледоруб,укол зонтиком,полоний,высокотехнологичный стрихнин -этапы большого пути. Скоро места в ГД для ликвидаторов не хватит. Придется по местному самоуправлению прятать...
divergent 05 марта 2018 | 23:42
Судя по тому как прытко они кинулись очищать территорию в спец костюмах, сами же и отравили. И устроили на публику шоу. Понравилось после своих безнаказанных спецопов с Литвиненко, Немцовым, Лесиным и многими, многими другими. Скоты ядовитые, никак не могут успокиться. Фашистюги демонические, подлюги. Тупые и безыскусные, как пробки. Только в кино да в таких постановках выглядят круто.
mikhail_spb_ 05 марта 2018 | 23:43
Уже проверили алиби у офицеров Полевого и Колтуна?
agamasat 05 марта 2018 | 23:44
Мордор контролирует всех бывших своих орков - никому не удастся просто так свалить. Круговая порука на крови, как кровавая секта поклонников дьявола.
sasha2011 05 марта 2018 | 23:58
Вот это и есть самое секретное оружие россии, а не то, о котором пездент путин рассказывал в прошлую пятницу.
sasha2011 06 марта 2018 | 00:01
sasha2011:
Извините - опечатка, быстро печатал.
Не "пездент путин", а президент путин
venikoff 06 марта 2018 | 00:04
Шаурма !?
kaplan911 06 марта 2018 | 00:12
\\ Полковник Сергей Скрипаль до 1999 года служил в ГРУ Генштаба России. Он был задержан в 2004 году по обвинению в шпионаже (ст. 275 УК) на британскую разведку Mi-6. По данным ФСБ, он получил $100 тыс. от сотрудников разведки, которым в течение нескольких лет передавал данные на агентов российской спецслужбы. В 2006 году на закрытом для СМИ процессе Московский окружной военный суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима, лишив звания и госнаград. Впрочем, через 4 года Скрипаль был помилован указом тогдашнего президента Дмитрия Медведева и вместе с другими осужденными обменен на агентов СВР, в том числе Анну Чапман, арестованных по обвинению в шпионаже в США. \\
Анна Чапман очень неплохо себя чувствует
Не боится, что её отравят.