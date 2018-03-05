В Турции задержаны четверо россиян, подозреваемых в провозе запрещённых веществ
Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе генконсульства России в Стамбуле. Там уточнили, что двух человек отпустили, остальные остаются под стражей. Какие-либо подробности не приводятся. В сообщении лишь уточняется, что россиян задержали в Стамбуле сегодня днём.
Комментарии22
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vlad_kondrat 05 марта 2018 | 23:07
Кокс видимо шел также из Турции,
patrik02 05 марта 2018 | 23:12
В Турции задержаны четверо россиян, подозреваемых в провозе запрещённых веществ...
Замаринованную свинину на шашлык?
aleko_1 Александр Королев 05 марта 2018 | 23:16
vlad_kondrat: Те самые недостающие 4 кг повезли в обход
vlad_kondrat 05 марта 2018 | 23:28
aleko_1: Надеюсь "россияне" не офицеры ФСБ, и не работники дипмиссий Российской Федерации и не члены их семей, и не внучатые племяники.
obana 05 марта 2018 | 23:48
vlad_kondrat: Почему кокс? Возможно какие - то неизвестные ОВ. Врагов много развелось, вот и запасаемся))))
zemljanka 05 марта 2018 | 23:08
Неизвестное вещество.
tamplieres 05 марта 2018 | 23:44
Для производства скреп..
peresvet73 05 марта 2018 | 23:10
Сейчас деловых русских будут прижимать по всему миру, пока до них не дойдёт, что надо разобраться с Путиным. И с Путиным уже начинают разбираться, создавая ситуацию не совсем легитимного его переизбрания. Российские законы защищают только законно избранного президента. А законность избрания Путина, уже подвергается сомнению Дальше-больше!
sveklotron_7 05 марта 2018 | 23:18
peresvet73: Сейчас деловых русских будут прижимать по всему миру, пока до них не дойдёт, что надо разобраться с Путиным.
Ну то есть не за то в чем они реально провинились, а по надуманным предлогам, чтобы надавить))) Свободный домократический мир, мля....права человека, законность....ага)))
nanaryfive 05 марта 2018 | 23:18
peresvet73: Путену ни хто не верит, он наркобарон запугивающий население страны. США памахите, простым хражданам Вьетнама, Кубы, Афганистана, Ирака, Сирии.... не скотиться в теракты а построить самые благополучные рэжимы.
peresvet73 05 марта 2018 | 23:22
nanaryfive: Мир свободный, для тех, кто живёт по его законам. А гопники, и в том мире сидят по тюрьмам.
nanaryfive 05 марта 2018 | 23:30
peresvet73: Гуантанамо - самая свободная тюрьма. Где грань которая может отличить гопника? По мне так США по факту самый главный террорист и гопник. Факты нужны?
sveklotron_7 05 марта 2018 | 23:33
peresvet73: А законы значит мировой главпахан диктует? Как, типа, смотрящий по камере? И все это "называется свободным миром"? Ню-ню...К едрене фене такой "свободный мир".
vlad_kondrat 05 марта 2018 | 23:30
nanaryfive:
Путену ни хто не верит,
Скорее всего это вид заработка, санкции "епть" осложняют содержание шубахранилищ.
drtomsky 05 марта 2018 | 23:10
Диппочту из Аргентины?
vlad_kondrat 05 марта 2018 | 23:33
drtomsky:
"Каковы дипломаты - такова и почта"
Аргентиская народная мудрость
kriimsdyk 05 марта 2018 | 23:22
посольские
dusia08 05 марта 2018 | 23:32
kriimsdyk: А что говорит Мария Захарова об этой наглой провокации американских спецслужб?
killbalafre 05 марта 2018 | 23:40
Современная русская забава перевоз кокса в любом направлении
mikhail_spb_ 05 марта 2018 | 23:48
Кремлёвская наркомафия теряет бойцов.
ugiazov 06 марта 2018 | 00:00
Двоих отпустили. Дипломаты?
kaplan911 06 марта 2018 | 00:08
Аргентинская "мука" ........ расползается, не ?!