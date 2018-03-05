В Турции задержаны четверо россиян, подозреваемых в провозе запрещённых веществ...

Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе генконсульства России в Стамбуле. Там уточнили, что двух человек отпустили, остальные остаются под стражей. Какие-либо подробности не приводятся. В сообщении лишь уточняется, что россиян задержали в Стамбуле сегодня днём.