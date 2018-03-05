Комиссия СФ по защите государственного суверенитета насчитала 120 случаев вмешательства США в дела 60-ти стран
Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета насчитала 120 случаев вмешательства США в дела 60-ти стран. Это происходило в период с 1946 по 2017 год, — говорится в докладе комиссии. В тексте утверждается, что зачастую власти США реализовывали свои планы с помощью зависимых от них международных организаций, в частности, НАТО. На основании каких именно данных сделаны выводы, неизвестно.
Комментарии16
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kriimsdyk 05 марта 2018 | 22:35
Когда коту делать нечего, он йайца лижет.
danko_pidla 05 марта 2018 | 22:39
kriimsdyk: а Чебурашке? Сосет?
sim202_ 05 марта 2018 | 22:46
kriimsdyk:
Комиссия защищает суверенитет 60-ти стран?
Полонием?
nikitin43 05 марта 2018 | 22:50
sim202_: филиал лубяники в совфеде работает , иначе для чего их нацлидер назначил и посадил к корыту .
vor_mbh_yo_xaxa 05 марта 2018 | 22:54
Сша ужасны и лживы.
piter_ug 05 марта 2018 | 22:43
//На основании каких именно данных сделаны выводы, неизвестно.//
Видимо кокс подвезли и данные рождаются в шейном придатке стихийно.
vlad_kondrat 05 марта 2018 | 22:44
Почему же комиссия не расследовала депутата Железняка и его детей которые тоже могли вмешиватся и быть агентами влияния Запада на процессы в Российском законодательном органе?
Это что выборочно - вкусовая комиссия?
Шпионы внутри комиссии, и шпионами-предателями погоняют
midnightblues 05 марта 2018 | 22:46
vlad_kondrat: точно точно
этот тип давно бы свалил,если б не уголовные дела по неуплате налогов
а так он тут же будет кричать,что это Рассеюшка уничтожала чукчей чеченов и украинцев
sveklotron_7 05 марта 2018 | 22:49
Брехняяя!...США никогда в жизни не вмешалось во внутренние дела ни одной страны мира. Одни только враги Америки беспрестанно в ее дела вмешиваются.
vlad_kondrat 05 марта 2018 | 22:50
"Магическая цифра или алгометрический заговор
Или Тайнственное волшебство арифметики"
Совсем нет -
Большинство "акадэмикев" в СовФеде не умеют считать дальше чем 120, да и то считают в бутылках.
bbob 05 марта 2018 | 22:57
Погодите-погодите, еще с утра сообщалось, что "Комиссия СФ фиксирует увеличение объёмов наличных, поступающих из-за рубежа на финансирование внесистемной оппозиции" и что-то там про надежные источники этой инфы. Я запасся попкорном, сижу, жду, что мне сейчас раскроют всю правду про предательскую сущность Навального и прочих, а тут опять какой-то пшик.
wuwer 05 марта 2018 | 23:12
bbob: Поздно...чтобы депутат с сенатором мимо халявных денег прошли?
Уже оприходовано и поделено между правильными пацанами
- Кто крайний?
-А сколько в одни руки дают?
- Караул!!! ..опять портяны вне очереди лезут
-Заглохни баклан, сейчас капитализьма...у кого кулак больше, тот первый
-А что за лохи в сторонке с плакатиками стоят?
- Дааа...это бюджетники...им только банковская упаковка положена
sv72 05 марта 2018 | 23:26
Это они чей суверенитет защищают? Клоуны
antipatrick46 05 марта 2018 | 23:36
Если посчитать, сколько раз СССР и его наследница вмешивалась в дела других стран, только одни войны в этом списке затмят все, что делали американцы за это время. Начиная с войны с Польшей 20 года, через Финскую войну, к захвату Польши вместе с Гитлером, захвату Прибалтики, превращение стран Восточной Европы в саттелитов, Венгрия 1956, ГДР 1953, Индокитай, Чехословакия 1968, Ближний восток, Вьетнам, Африка, Афган, ракеты на Кубе, о которых даже фидель не знал - это только то, что я вспомнил. Если посмотреть на перечень приравненнык к участнику войны по закону "О ветеранах", и все станет понятно.
edun1952 06 марта 2018 | 00:02
Посчитали бы лучше свои 146%.
ugiazov 06 марта 2018 | 00:05
Ну, ну, ну, ну, ну
Врёшь, врёшь, врёшь, врёшь,врёшь
Ну 130, ну 140
Ну ещё туда сюда
Но всего-то лишь 120
Это просто ерунда.
(Даниил Хармс)