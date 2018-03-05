Комиссия СФ по защите государственного суверенитета насчитала 120 случаев вмешательства США в дела 60-ти стран

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета насчитала 120 случаев вмешательства США в дела 60-ти стран. Это происходило в период с 1946 по 2017 год, — говорится в докладе комиссии. В тексте утверждается, что зачастую власти США реализовывали свои планы с помощью зависимых от них международных организаций, в частности, НАТО. На основании каких именно данных сделаны выводы, неизвестно.