Работа предвыборного сайта Ксении Собчак восстановлена после взлома

Об этом говорится в группе штаба кандидата в президенты в соцсети Вконтакте.



О взломе сайта команда Собчак сообщила сегодня в районе 8 вечера. При попытки зайти на страницу, появлялась фотография кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского на фоне бутылки минеральной воды.



В конце февраля во время теледебатов Ксения Собчак облила Владимира Жириновского водой, а он обругал её матом. Накануне водой облили и саму Собчак с криком «Это за Жириновского». В Мосгородуме заявили, что это сделал молодой человек, который у них стажировался и принесли извинения. В отношении нападавшего возбудили дело о мелком хулиганстве.