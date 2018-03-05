Работа предвыборного сайта Ксении Собчак восстановлена после взлома
Об этом говорится в группе штаба кандидата в президенты в соцсети Вконтакте.
О взломе сайта команда Собчак сообщила сегодня в районе 8 вечера. При попытки зайти на страницу, появлялась фотография кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского на фоне бутылки минеральной воды.
В конце февраля во время теледебатов Ксения Собчак облила Владимира Жириновского водой, а он обругал её матом. Накануне водой облили и саму Собчак с криком «Это за Жириновского». В Мосгородуме заявили, что это сделал молодой человек, который у них стажировался и принесли извинения. В отношении нападавшего возбудили дело о мелком хулиганстве.
Комментарии5
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danko_pidla 05 марта 2018 | 22:37
Вот это правильно!!!
patrik02 05 марта 2018 | 22:44
При попытки зайти на страницу, появлялась фотография кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского на фоне бутылки минеральной воды...
Не надо было Ксении Собчак обливать водой пожилого человека. Жалко что среди кандидатов в президенты, участвовавших в дебатах, не нашлось ни одного мужчины, который бы подошёл в Ксении и сделал ей замечание.
olegleon 05 марта 2018 | 22:38
хороший предвыборный ход.
nanaryfive 05 марта 2018 | 22:43
Даже не давайте ссылку на этот говносайт. Интернет создан для свободных людей где я могу скачать фильм с рутрекера и отдать моему кенту (даже украинцу) вне зависимости от говнополитиков и их. блокировок.
bervalano 05 марта 2018 | 23:07
Жириновский - редиска! Большааааая!