Роскомнадзор потребовал от «Агентства бизнес-новостей» удалить с сайта издания фотографию с надписью «Против Путина»...

Речь идет о снимке, сделанном во время акции волонтеров штаба Ксении Собчак, которые нанесли надпись краской на льду замерзшей реки Фонтанки в Петербурге. Как рассказал «Эху Москвы» генеральный директор издания Василий Романов, в редакции решили закрыть фотографию сообщением о том, что снимок не может демонстрироваться по просьбе Роскомнадзора.

По данным «Медиазоны», фотографии с этой акции уже удалили «Росбалт» и «Деловой Петербург».