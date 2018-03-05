Роскомнадзор потребовал от «Агентства бизнес-новостей» удалить с сайта издания фотографию с надписью «Против Путина»
Речь идет о снимке, сделанном во время акции волонтеров штаба Ксении Собчак, которые нанесли надпись краской на льду замерзшей реки Фонтанки в Петербурге. Как рассказал «Эху Москвы» генеральный директор издания Василий Романов, в редакции решили закрыть фотографию сообщением о том, что снимок не может демонстрироваться по просьбе Роскомнадзора.
По данным «Медиазоны», фотографии с этой акции уже удалили «Росбалт» и «Деловой Петербург».
Комментарии8
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danko_pidla 05 марта 2018 | 22:35
Вот это правильно!!!
patrik02 05 марта 2018 | 22:41
Роскомнадзор потребовал от «Агентства бизнес-новостей» удалить с сайта издания фотографию с надписью «Против Путина»...
Против Путина? А как же Грудинин, Явлинский, Жириновский, Титов... Ксения Анатольевна "кандидат против всех", а не кандидат "против Путина"?
vlabumur 05 марта 2018 | 22:45
patrik02: А как же Грудинин, Явлинский, Жириновский, Титов... Ксения Анатольевна "кандидат против всех"
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Против всех можно,против Путина нельзя.
sim202_ 05 марта 2018 | 22:43
А как же 146% ???
Если тропинки в снегу уже боятся...
nikitin43 05 марта 2018 | 22:52
поди у роспозора глазя уже как у зайца , это как надо пыхтеть всё видеть . может путена с новостей выкинут , до блевотины надоел гнида.
yurasockolov 05 марта 2018 | 23:03
Маразм и дебилизм кроет со страшной силой. Вот думаю, а если бы все эти чиновники знали бы, что президентом ВВП не станет, как бы они поступали? Потом то ясно, что усиленно стали бы лизать кое-что...
eric_cartman1 05 марта 2018 | 23:15
На Дожде пишут: "...активисты рассказали, что полицейские приехали на место через пять минут после появления надписи и сказали, что доставят их в отделение из-за «надписи, порочащей президента». Два человека оставили в отделении полиции до утра. По словам координатора штаба Натальи Грязневич, активистов били. Позже всех задержанных отпустили без составления протокола под обязательство о явке.
Грязневич рассказала, что пожарная машина удалила надпись на льду через 15 минут после ее появления."
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Полиция занимается своим любимым делом. Как в экстремистской книге "Незнайка на луне"
parodist 05 марта 2018 | 23:24
Я И МОИ ДРУЗЬЯ И ЗНАКОМЫЕ ПРОТИВ ПУТИНА!!!ПРОТИВ ПУТИНА!!!!ПРОТИВ ПУТИНА!!!