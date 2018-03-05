Госпитализированный в Великобритании бывший российский разведчик Сергей Скрипаль находится в критическом состоянии

Об этом сообщает ВВС. По данным телерадиокомпании, Скрипаль был доставлен в больницу накануне из торгового центра в Солсбери с признаками отравления неизвестным опасным веществом. Вместе с ним госпитализировали женщину – она также в реанимации.



С 2006 года Скрипаль отбывал в России срок заключения по обвинению в шпионаже в пользу Британии. В 2010 году он был помилован и получил убежище в Великобритании.