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22:30, 05 марта 2018

Госпитализированный в Великобритании бывший российский разведчик Сергей Скрипаль находится в критическом состоянии

Об этом сообщает ВВС. По данным телерадиокомпании, Скрипаль был доставлен в больницу накануне из торгового центра в Солсбери с признаками отравления неизвестным опасным веществом. Вместе с ним госпитализировали женщину – она также в реанимации.

С 2006 года Скрипаль отбывал в России срок заключения по обвинению в шпионаже в пользу Британии. В 2010 году он был помилован и получил убежище в Великобритании.

Комментарии

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patrik02 05 марта 2018 | 22:37

В 2010 году он был помилован и получил убежище в Великобритании...

Судя по всему, его помилование было фикцией.

danko_pidla 05 марта 2018 | 22:41

orqswen: сейчас взвоют.

serjo1977 05 марта 2018 | 22:47

patrik02: В Путиностане ВСЕ законы - фикция. Кроме одного: "Своим - всё, врагам - беспредел".

rukrok 05 марта 2018 | 22:57

patrik02: ...Патрикей, нормално?
.....Ты ж херой НКВД. Нормално?
...В смысле зае3.14-сь?
.............(надо запретить "3.14" -похабная, сапака)...
..Тебе не стыдно? НКВДэшник? Убил-расстрелял. Прыжок неприветствуется. Нормально Всё? (...не торопись, дерево, 100 детей в "Боинге" было, чёрт...)...

sveklotron_7 05 марта 2018 | 23:02

rukrok: В Донбассе хохломрази детей убили не меньше... Причем, если сбитый ополченцами Боинг можно считать за непреднамеренный ущерб, так как не думали что киевские скоты еще не удосужились закрыть небо для пассажирских летунов над зоной АТО, то хохломрази садили по жилым кварталам той-же Горловки вполне сознательно!

rukrok 05 марта 2018 | 23:10

sveklotron_7: ....Какой же ты тупой....(Даже лень)..
....Как ваши подонки стреляли из 120 мм миномёта со стадиона...И туту же ответный огонь ВСУ в жилые дома.... Ибо рядом..100 м. Гнида, в Луганске уже осудили бандиты, которые на платформе "Камаз" стреляли из миномётов в жилых районах, потом уезжали. Осудили! Порт!. Из Енакиево Якубовский Э.Н. - я его знаю. "Верховный судья" ДНР - работал..............Халиков. Равиль. Зам "ПредСовмина" - мой БЫЛ друг.....твари....
....Я вас, подонков (русский я), буду бить, тварей...Как только мне пригодится лопата...

sveklotron_7 05 марта 2018 | 23:28

rukrok: Чердачок то треснутый.... По многоточиям видать, "русский херов".
Если даже какие-то скоты ездили по жилым кварталам и палили оттуда...это НИХЕРА не не оправдание, чтобы бить по ним в ответку!
Втуляешь? Не?
По всем международным конвенциям и правилам вдения БД, ДАЖЕ ОТВЕТНЫ ЙОГОНЬ ПО МЕСТАМ ВЕРОЯТНОГО НАХОЖДАНИЯ ЦИВИЛОВ - железный признак ВОЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ!
Втуляешь? Русский херов!
Да какой ты русский, если убийц русских выгораживаешь. Ты перхоть и мразь и бить надо таких как ты. И бить мы вас будем!

rukrok 05 марта 2018 | 23:43

sveklotron_7: ...Поял....
Ночной горшок Пригожина......
Тебя унтер похвалит... скажи ему - Не для тебя старался (он читает за спиной...)... - Пригожина, с Путиным ( тот же хер с другой стороны полшестого - въебу, пацатки.
....
....Или вы думаете они не читают...?

sveklotron_7 05 марта 2018 | 23:47

rukrok: Сумеречное........ сознание?........ Бухаешь...?.......... Вещества?.........ПригожЫн,.......Путин????......А....может....прокапаешься..... и...... в......зашиться.......пока............не.......поздняк........?????........А-а-а-?......

rukrok 05 марта 2018 | 23:58

sveklotron_7: ...Хуев тебе тачку, дэбил.
...А может, мешок.
.......Срань. Путинская. 5-ть лет...Для тебя много.. Для меня нет, Питерская рожа. Вас разнесут, "щюсёнок ( а отэц-то половчее был"..). Ты сам знаешь.....)тебе похер) снесут вашу пуэблу.
..........
...Знаешь, почему меня спрашиваешь? . Установки унтеры дают....А я - простой. Как трусы (ты не знаешь) за 70-т копеек, синие сатиновые, в коленях пузырями.
....
..............
.......передай сволотам, что рядом, - я порадуюсь, когда вас посодют. :))))))))...Трумп-Наш! Йее!-Ого!

doc8_vikt 05 марта 2018 | 22:40

orqswen: Это вряд ли,Скрипаль был обменян на десятерых агентов российских спецслужб (граждан России), задержанных в США в июне 2010 года.

olegleon 05 марта 2018 | 22:35

если неизвестное вещество, то откуда известно, что оно опасное?

idruker 05 марта 2018 | 22:37

olegleon: потому что, придурок, человек, нанюхавшийся этой дряни, находится в критическом состоянии

olegleon 05 марта 2018 | 22:43

idruker: да, судьба предателей незавидна. но они сами её выбирают.

idruker 05 марта 2018 | 23:10

olegleon: Будешь бахвалиться длинными руками - отрежут в конце концов.

olegleon 05 марта 2018 | 23:21

idruker: чудилка, ты не путай разведчиков и предателей. если бы кто-то отравил бродячую собаку, то мне было бы её жалко. а предателей, которые за деньги другим жизнь портят и подставляют людей, мне не жалко.
ещё раз: они сами выбирают свою судьбу.

idruker 05 марта 2018 | 23:25

olegleon: я тебе ответил, имея в голове ровно эту твою мантру про предателей: слишком длинные руки отрежут.

sveklotron_7 05 марта 2018 | 22:44

idruker: Совесть замучила.

fresh_breeze 05 марта 2018 | 22:55

olegleon:

"если неизвестное вещество, то откуда известно, что оно опасное?"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

наверное, кто-то из британских пинкертонов лизнул и по сию минуту не выходит из клозета.
пурген — секретное хим. оружие русских.

putin_itogy 05 марта 2018 | 22:37

Подлец, кремлёвский отравитель вовка борджия.

vulgaris_liberal 05 марта 2018 | 22:40

С предателями так и надо. Пулю им на мосту или полония в чай :)

serjo1977 05 марта 2018 | 22:49

vulgaris_liberal: Всё лучше, чем на панель за 11.80... Хотя, ты так не считаешь.

kara 05 марта 2018 | 22:43

скорей бы выборы,ато что не день,так сенсация!
так они на алтарь могут и Навального бросить, его бы спрятали подальше.

ginbin_ 05 марта 2018 | 22:45

Опять Луговой сайку попить прилетал?

sveklotron_7 05 марта 2018 | 22:47

Представляете как бы кричали либеральные "дамочки" уря и в воздух чепчики бросали, если бы пиндосы к примеру траванули "проклятого предателя Сноудена"?

ys171717 05 марта 2018 | 22:48

Урфин Джюс всегда был злопамятен. На большее у него не хватало образования и воспитания, а проще - ума.

mikr 05 марта 2018 | 22:49

Все старо как мир.
Данный товарищ когда-то шпионил в пользу Великобритании. Затем он был изобличен и осужден. Потом англичане выменяли его у России и оставили себе на память. Казалось бы, что история благополучно закончилась, но не тут-то было. Западу срочно понадобилась сакральная жертва для очередной провокации против России. И, ставшего ненужным бывшего шпиона спокойно умерщвляют с помощью отравы. Дальше, в этом деле непременно "обнаружится" русский след, и - вуаля... Можно писать очередную сказку про мстительного и злобного Путина с длинными руками, достающими аж до Великобритании...

geolog 05 марта 2018 | 23:06

mikr: "Данный товарищ когда-то шпионил в пользу Великобритании."
======================================================================================
И не один он этим занимался:
"Бывший полковник Первого главного управления КГБ СССР и агент разведывательной службы Великобритании МИ-6. С 1962 года служил в КГБ. Работал в советских резидентурах в Дании и Великобритании, едва не возглавил последнюю в 1985 году. Был завербован МИ-6. В июле 1985 года бежал из СССР. За измену родине был заочно приговорен к расстрелу, приговор так и не был отменен.
Гордиевский живет в пригороде Лондона, получая пенсию от правительства Великобритании. Он подрабатывает, давая платные интервью журналистам, охотно комментирует все наиболее громкие шпионские скандалы и громкие разоблачения, а также обличает режим президента России Владимира Путина."
Его почему до сих пор не отравили?

alex_shvydky 05 марта 2018 | 22:51

Уж не пишет ли Путин сценарий собственной смерти?

fresh_breeze 05 марта 2018 | 22:52

Скорее всего та же история, что и с другим изменником, неким Литвиненко, которого убрал кто-то из таких же, как он сам, чтобы освежить антироссийский хай.

Думайте, господа, куда и к кому под крыло бежите, нагадив прежде в своей стране.

peresvet73 05 марта 2018 | 23:02

Путин повторяется. И первый-то опыт, был очень сомнительным с точки зрения ожидаемого эффекта.

krestianin_067rus Михаил Никитин 05 марта 2018 | 23:03

ЧеКа не дремлет! :((

w49 05 марта 2018 | 23:15

_бывший российский разведчик Сергей Скрипаль находится_....
_С 2006 года Скрипаль отбывал в России срок заключения по обвинению в шпионаже в пользу Британии_
============== // ============== // =============== // ==========
В 2006 году Сергей Скрипаль из российского разведчика превратился в шпиона.
Это случилось после оглашения ему судьёй приговора.

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