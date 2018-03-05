В КПРФ отрицают наличие у своего кандидата на президентских выборах Павла Грудинина незакрытых зарубежных счетов

С соответствующим заявлением выступил руководитель пресс-службы партии Александр Ющенко. Он подчеркнул, что все документы, подтверждающие закрытие счетов, Грудинин предоставил вовремя.



Сегодня в Центризбиркоме сообщили, что им стало известно о 13-ти зарубежных счетах Грудинина на момент выдвижения кандидатом в президенты. Центральная избирательная комиссия намерена рассмотреть появившиеся обстоятельства 7 марта, — рассказал член ЦИК Александр Кинёв. Он добавил, что наличие незакрытых счетов в зарубежных банках на момент регистрации и дезинформация ЦИК является безусловным основанием для снятия кандидата.



Вряд ли Павла Грудинина снимут с выборов, однако имидж кандидата будет испорчен. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков.

Центризбирком не будет рассматривать вопрос о снятии кандидата Павла Грудинина с выборов президента из-за банковских счетов в Швейцарии. Об этом «Новой газете» зампредседателя ЦИК Николай Булаев. При этом он отметил, что снять кандидата может Верховный суд, но на сегодняшний день никаких заявлений по этому поводу нет.