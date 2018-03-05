В КПРФ отрицают наличие у своего кандидата на президентских выборах Павла Грудинина незакрытых зарубежных счетов
С соответствующим заявлением выступил руководитель пресс-службы партии Александр Ющенко. Он подчеркнул, что все документы, подтверждающие закрытие счетов, Грудинин предоставил вовремя.
Сегодня в Центризбиркоме сообщили, что им стало известно о 13-ти зарубежных счетах Грудинина на момент выдвижения кандидатом в президенты. Центральная избирательная комиссия намерена рассмотреть появившиеся обстоятельства 7 марта, — рассказал член ЦИК Александр Кинёв. Он добавил, что наличие незакрытых счетов в зарубежных банках на момент регистрации и дезинформация ЦИК является безусловным основанием для снятия кандидата.
Вряд ли Павла Грудинина снимут с выборов, однако имидж кандидата будет испорчен. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков.
Центризбирком не будет рассматривать вопрос о снятии кандидата Павла Грудинина с выборов президента из-за банковских счетов в Швейцарии. Об этом «Новой газете» зампредседателя ЦИК Николай Булаев. При этом он отметил, что снять кандидата может Верховный суд, но на сегодняшний день никаких заявлений по этому поводу нет.
Комментарии9
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alalrom 05 марта 2018 | 22:14
КПРФ отрицает...
Вы наследники великого Ленина отрицаете что религия опиум для народа, что генетика повивальная бабка империализма, что кибернетика буржуазная лженаука.
Вам, лжецам, веры нет никакой.
kottigr1 05 марта 2018 | 22:16
alalrom: Кому вообще интересно есть или нет счета у очередной путинской марионетки ? Её задача - затащить как можно больше лохов на избирательные участки. Не более этого...
zemljanka 05 марта 2018 | 22:29
Высунулся - уязвим.
neburzhui2 05 марта 2018 | 22:14
Комуняки по этому поводу уже сказали, что коль снять с выборов не могут, то пусть лучше ЗАТКНУТСЯ !
sborisych 05 марта 2018 | 22:31
Вне эмоций и подоплёки. Вопрос. У кпрф есть своя финансовая разведка? Или надежные источники в финансовых разведках каких- нидь ивроп или штатов?
wuwer 05 марта 2018 | 22:43
sborisych: У нынешней кпрф скорее нет, чем есть
Но у другого кандидата есть всё, на любой вкус и цвет: и разведка, и контрразведка, и группы прикрытия, и группы раскрытия...а дезу слепить, как два пальца об асфальт
Вопрос некорректен... неравные условия в задачке
sborisych 05 марта 2018 | 23:19
wuwer:
Да это вовсе и никакая не задачка.. Ясен пень, что форточку слива путиноиды открывают исключительно и только тогда, когда им это необходимо и обязательно. А не из какого-то неведомого им чуЙства правды, справедливости, или законности..
malinskii 05 марта 2018 | 23:39
Сам то что молчит?
vvbetin 06 марта 2018 | 00:10
это называется божья роса ... у меня такое впечатление что грудидин снял бабосы и заплатил зюганову что бы пропиарить его будущее как крупного предпринимателя