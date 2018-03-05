Компания «Роснефть», по данным источников, решила выяснить, где будут голосовать её сотрудники на предстоящих выборах
Компания «Роснефть», по данным источников, решила выяснить, где будут голосовать её сотрудники на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает телеканал «Дождь». Собеседники канала в компании рассказали, что руководство распорядилось узнать, пойдут ли сотрудники на выборы 18 марта, какое количество родственников к ним присоединится и где конкретно они собираются голосовать. По словам источников «Дождя», распоряжение носило рекомендательный характер.
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в интервью «Эху Москвы» эти сведения опроверг, он назвал подобные сообщения «ерундой». Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мелконьянц в интервью «Дождю» ометил, что попытки работодателя ввести контроль за участием подчинённых в выборах, являются злоупотреблением должностными полномочиями.
Комментарии7
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lager23 05 марта 2018 | 22:08
Путерасты -полезные идиоты путрасии...
tks 05 марта 2018 | 22:11
Сеченские паразиты!
Сечерасты!
tks 05 марта 2018 | 22:13
tks: Даёшь курточки-колбаски!!! Ура!!!
svenik 05 марта 2018 | 22:15
Будут голосовать за столом в кремляде, мед по усам тек...икра черная, кокаиновая каша
fikus74 05 марта 2018 | 22:19
сечин всю живность в округе перебил на колбаски - надо же чем то заняться
chubazzl 05 марта 2018 | 22:51
суетятся мафиозЬники
zhrv 05 марта 2018 | 23:09
- "попытки работодателя ввести контроль за участием подчинённых в выборах, являются злоупотреблением должностными полномочиями."
Этим можно все - особы, приближенные к Императору