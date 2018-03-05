Компания «Роснефть», по данным источников, решила выяснить, где будут голосовать её сотрудники на предстоящих выборах

Компания «Роснефть», по данным источников, решила выяснить, где будут голосовать её сотрудники на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает телеканал «Дождь». Собеседники канала в компании рассказали, что руководство распорядилось узнать, пойдут ли сотрудники на выборы 18 марта, какое количество родственников к ним присоединится и где конкретно они собираются голосовать. По словам источников «Дождя», распоряжение носило рекомендательный характер.



Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в интервью «Эху Москвы» эти сведения опроверг, он назвал подобные сообщения «ерундой». Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мелконьянц в интервью «Дождю» ометил, что попытки работодателя ввести контроль за участием подчинённых в выборах, являются злоупотреблением должностными полномочиями.