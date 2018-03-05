Настя Рыбка рассказала о наличии доказательств вмешательства России в выборы в США
Речь идет об аудиозаписях разговоров миллиардера Олега Дерипаски, предположительно, с американскими гражданами.
Анастасия Вашукевич, также известная как Настя Рыбка, утверждает, что в ее распоряжении есть больше 16 часов аудиозаписей разговоров Олега Дерипаски со своими деловыми партнерами. В беседе с журналистами The New York Times Рыбка заявила, что готова передать эту информацию в обмен на политическое убежище в США. Девушка также добавила, что боится возвращаться в Россию, где могут произойти «странные вещи».
По словам Вашукевич, аудиозаписи были сделаны в августе 2016 года, и на них Дерипаска в том числе обсуждает со своими партнерами президентские выборы в США. Рыбка утверждает, что у миллиардера «был план насчет выборов», а трое из его собеседников говорили на чистом английском – предположительно, речь идет об американцах. Раскрыть их личности девушка отказалась.
Сейчас Настя Рыбка находится в центре для нелегальных мигрантов в Бангкоке. Ее и еще девятерых россиян, включая организатора секс-тренингов Алекса Лесли, задержали в Таиланде по обвинению в незаконном предпринимательстве.
Настя Рыбка стала известна после расследования Алексея Навального о ее отдыхе в компании Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько. В нем оппозиционер использовал материалы из Instagram девушки и ее книги. После этого Дерипаска подал в суд на Лесли и Рыбку, потребовав удалить всю информацию о своей частной жизни.
Комментарии35
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tks 05 марта 2018 | 22:08
Рыбка, выведи деРЫБАсько на водицу чистую!
tamplieres 05 марта 2018 | 22:11
Амеры тупые, прощелкают как всегда.
el_borz 05 марта 2018 | 22:16
Анастасия Вашукевич, также известная как Настя Рыбка, утверждает, что в ее распоряжении есть больше 16 часов аудиозаписей разговоров Олега Дерипаски со своими деловыми партнер.
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Да, она это все слышала когда строчила ему флейту.
Прям настоящий вундеркинд как Наполеон.
Он мог писать, разговаривать, слушать музыку и ублажать Жозефину ..заметьте и все это одновременно.
zapadnay 05 марта 2018 | 22:20
tamplieres:
Бедная Настя (с). Хотела, как лучше, а получилось, как всегда (с)
dokolle 05 марта 2018 | 22:35
В нашем детском саду мы зовем ее просто "Гаага"
ignachio 05 марта 2018 | 22:21
США уже ответили: чтобы получить убежище, нужно вернуться в Россию, потом подать заявление в посольство и ждать ответ в течении месяца.
Похоже им не нужны никакие доказательства. Посольства как раз работают на Трампа, а не на Конгресс.
"Рыбка-рыбка, где твоя улыбка."
Пролетела как фанера.
nanaryfive 05 марта 2018 | 22:15
tks: Настю Рыбку в президенты Украины вместо барыги и алкоголика Порошенко.
olegleon 05 марта 2018 | 22:30
tks: "говорили на чистом английском – предположительно, речь идет об американцах"
отличная шутка ))
ffonarshik 05 марта 2018 | 22:46
olegleon: Жаль,Задорнов не дожил.
pacak 05 марта 2018 | 22:58
tks: Как-бы Рыбка не оставила Дерипаску у разбитого корыта.
ohotnik58 05 марта 2018 | 22:08
Теперь понятно почему сам Патрушев, летал в Таиланд. Всё тайное становится явным.
andreyoo 05 марта 2018 | 22:12
ohotnik58: Теперь понятно почему сам Патрушев, летал в Таиланд.
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Эту фразу твои братья по разуму еще неделю назад постили. А тебе только "теперь"? Ты тормоз?
rico76 05 марта 2018 | 22:31
ohotnik58: Если бы Патрушев ездил за ней (как тут на Эхе многие "знатоки" кричали), то о ней бы уже ни кто ни чего больше не услышал!)
irinakingsize1 05 марта 2018 | 22:48
rico76: Товарищ, а вы не могли бы "никто" и "ничего" слитно писать, а то можно подумать, что вы иностранный агент
bervalano 05 марта 2018 | 23:02
ohotnik58: Патрушев летал в Таиланд ловить золотую рыбку!
kir_pich_101 05 марта 2018 | 22:09
Шлюха решила показать всему миру!
Я плакал...
Докатились...
Боже, за что ты нас так?
stanislav1975 05 марта 2018 | 22:41
kir_pich_101: Шлюха-то, конечно, шлюха, но по крайней мене не по 11.80 берёт за раз.
andreyoo 05 марта 2018 | 22:10
Настя Рыбка рассказала о наличии доказательств...
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Не... ну джентльме..., пардон, .лядям у нас верят на слово.
xoxlolox 05 марта 2018 | 22:14
А также пообещала раскрыть тайну Бермудского треугольника ,базы НЛО на земле и рассказать что было первым : яйцо или курица !
ugiazov 05 марта 2018 | 22:18
Рыбке сейчас главное - в Россию не попасть. Вот она и старается.
kriimsdyk 05 марта 2018 | 22:34
ugiazov: Вот в России-то как раз ее охранять должна секурити дерипаскина, как бы чего не вышло, иначе репутация у Дерипаски будет совсем кислая, а для западных партнеров и его новой родины - Кипра это важно.
norgemann 05 марта 2018 | 22:22
Дамачка хочет позиционировать себя как шпионка, а не элитная проститутка.
stanislav1975 05 марта 2018 | 22:53
norgemann: Эта грань весьма тонка..
chubazzl 05 марта 2018 | 22:23
Рыбка-рыбка, где твоя улыбка...
abuvgrobu 05 марта 2018 | 22:27
Эта дырка готова сейчас говорить и обещать всё, что угодно, лишь бы только выбраться из таиландского клоповника..
income 05 марта 2018 | 22:27
Ей за яхту, видимо, действительно недоплатили.
kir_pich_101 05 марта 2018 | 22:39
income: Это у савушкинских тариф дневной, а ей как недоплатили? Упиралась на выходе, скандалила?
По каким критериям оценка? Прайс есть? Было длиннее, чем обычно, или короче, а может слишком толстый попался? Докуда достал или докуда должен достать согласно прейскуранту? Надо на Первый, там передачи есть соответствующие.
vladimir_na_echo 05 марта 2018 | 22:29
Докатилось СЩА, уже аудиозаписи проститутки в ход пошли. Браво! Аплодирую стоя! ))
NYT... мда.
Я вот думаю, а что же нам в суд на них не подать за вмешательство при выборах Бени.
Помоему тот же NYT об этом написал без всяких стеснений.
Статья вроде называлась: " Янки приходят на помощь" или что-то типа того.
stanislav1975 05 марта 2018 | 22:38
Рыбка может стать гробовщиком режима!
ffonarshik 05 марта 2018 | 22:50
Катя Муму не имеет что рассказать о наличии вмешательства?
irinakingsize1 05 марта 2018 | 22:51
Непростая рыбка попала в сети, а золотая. Щас она вам там, заговорщики, всю малину потеребунькает-мало не покажется. Все-таки у мужиков сразу 2 слабых месты - и оба головы
j_partizan 05 марта 2018 | 22:56
Однако, Настя Рыбка любительница приключений на свою задницу в самом широком смысле.
nikvol 05 марта 2018 | 22:59
Анастасия Вашукевич, также известная как Настя Рыбка, утверждает, что в ее распоряжении есть больше 16 часов аудиозаписей разговоров Олега Дерипаски со своими деловыми партнерами. В беседе с журналистами The New York Times Рыбка заявила, что готова передать эту информацию в обмен на политическое убежище в США
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А в моем распоряжении есть сколько-то часов видеозаписей совокуплений Рыбки с ее партнерами. Готов передать эту информацию в обмен на экономическое убежище в Лихтенштейне. :)
ilyache 05 марта 2018 | 23:05
Если блин сниму с ней интервью то получу Оскара в следующем году
vansun 05 марта 2018 | 23:41
в росии те кто раскрывает правду - оказываются виновными перед этой властью и законом придуманным для этой власти.