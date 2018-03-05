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22:01, 05 марта 2018

Настя Рыбка рассказала о наличии доказательств вмешательства России в выборы в США

Речь идет об аудиозаписях разговоров миллиардера Олега Дерипаски, предположительно, с американскими гражданами.

Анастасия Вашукевич, также известная как Настя Рыбка, утверждает, что в ее распоряжении есть больше 16 часов аудиозаписей разговоров Олега Дерипаски со своими деловыми партнерами. В беседе с журналистами The New York Times Рыбка заявила, что готова передать эту информацию в обмен на политическое убежище в США. Девушка также добавила, что боится возвращаться в Россию, где могут произойти «странные вещи».

По словам Вашукевич, аудиозаписи были сделаны в августе 2016 года, и на них Дерипаска в том числе обсуждает со своими партнерами президентские выборы в США. Рыбка утверждает, что у миллиардера «был план насчет выборов», а трое из его собеседников говорили на чистом английском – предположительно, речь идет об американцах. Раскрыть их личности девушка отказалась.

Сейчас Настя Рыбка находится в центре для нелегальных мигрантов в Бангкоке. Ее и еще девятерых россиян, включая организатора секс-тренингов Алекса Лесли, задержали в Таиланде по обвинению в незаконном предпринимательстве.

Настя Рыбка стала известна после расследования Алексея Навального о ее отдыхе в компании Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько. В нем оппозиционер использовал материалы из Instagram девушки и ее книги. После этого Дерипаска подал в суд на Лесли и Рыбку, потребовав удалить всю информацию о своей частной жизни.

Комментарии

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tks 05 марта 2018 | 22:08

Рыбка, выведи деРЫБАсько на водицу чистую!

tamplieres 05 марта 2018 | 22:11

Амеры тупые, прощелкают как всегда.

el_borz 05 марта 2018 | 22:16

Анастасия Вашукевич, также известная как Настя Рыбка, утверждает, что в ее распоряжении есть больше 16 часов аудиозаписей разговоров Олега Дерипаски со своими деловыми партнер.
===========
Да, она это все слышала когда строчила ему флейту.
Прям настоящий вундеркинд как Наполеон.
Он мог писать, разговаривать, слушать музыку и ублажать Жозефину ..заметьте и все это одновременно.

zapadnay 05 марта 2018 | 22:20

tamplieres:
Бедная Настя (с). Хотела, как лучше, а получилось, как всегда (с)

dokolle 05 марта 2018 | 22:35

В нашем детском саду мы зовем ее просто "Гаага"

ignachio 05 марта 2018 | 22:21

США уже ответили: чтобы получить убежище, нужно вернуться в Россию, потом подать заявление в посольство и ждать ответ в течении месяца.
Похоже им не нужны никакие доказательства. Посольства как раз работают на Трампа, а не на Конгресс.
"Рыбка-рыбка, где твоя улыбка."
Пролетела как фанера.

nanaryfive 05 марта 2018 | 22:15

tks: Настю Рыбку в президенты Украины вместо барыги и алкоголика Порошенко.

olegleon 05 марта 2018 | 22:30

tks: "говорили на чистом английском – предположительно, речь идет об американцах"

отличная шутка ))

ffonarshik 05 марта 2018 | 22:46

olegleon: Жаль,Задорнов не дожил.

pacak 05 марта 2018 | 22:58

tks: Как-бы Рыбка не оставила Дерипаску у разбитого корыта.

ohotnik58 05 марта 2018 | 22:08

Теперь понятно почему сам Патрушев, летал в Таиланд. Всё тайное становится явным.

andreyoo 05 марта 2018 | 22:12

ohotnik58: Теперь понятно почему сам Патрушев, летал в Таиланд.
---
Эту фразу твои братья по разуму еще неделю назад постили. А тебе только "теперь"? Ты тормоз?

rico76 05 марта 2018 | 22:31

ohotnik58: Если бы Патрушев ездил за ней (как тут на Эхе многие "знатоки" кричали), то о ней бы уже ни кто ни чего больше не услышал!)

irinakingsize1 05 марта 2018 | 22:48

rico76: Товарищ, а вы не могли бы "никто" и "ничего" слитно писать, а то можно подумать, что вы иностранный агент

bervalano 05 марта 2018 | 23:02

ohotnik58: Патрушев летал в Таиланд ловить золотую рыбку!

kir_pich_101 05 марта 2018 | 22:09

Шлюха решила показать всему миру!
Я плакал...
Докатились...
Боже, за что ты нас так?

stanislav1975 05 марта 2018 | 22:41

kir_pich_101: Шлюха-то, конечно, шлюха, но по крайней мене не по 11.80 берёт за раз.

andreyoo 05 марта 2018 | 22:10

Настя Рыбка рассказала о наличии доказательств...
---
Не... ну джентльме..., пардон, .лядям у нас верят на слово.

xoxlolox 05 марта 2018 | 22:14

А также пообещала раскрыть тайну Бермудского треугольника ,базы НЛО на земле и рассказать что было первым : яйцо или курица !

ugiazov 05 марта 2018 | 22:18

Рыбке сейчас главное - в Россию не попасть. Вот она и старается.

kriimsdyk 05 марта 2018 | 22:34

ugiazov: Вот в России-то как раз ее охранять должна секурити дерипаскина, как бы чего не вышло, иначе репутация у Дерипаски будет совсем кислая, а для западных партнеров и его новой родины - Кипра это важно.

(комментарий скрыт)

norgemann 05 марта 2018 | 22:22

Дамачка хочет позиционировать себя как шпионка, а не элитная проститутка.

stanislav1975 05 марта 2018 | 22:53

norgemann: Эта грань весьма тонка..

chubazzl 05 марта 2018 | 22:23

Рыбка-рыбка, где твоя улыбка...

abuvgrobu 05 марта 2018 | 22:27

Эта дырка готова сейчас говорить и обещать всё, что угодно, лишь бы только выбраться из таиландского клоповника..

income 05 марта 2018 | 22:27

Ей за яхту, видимо, действительно недоплатили.

kir_pich_101 05 марта 2018 | 22:39

income: Это у савушкинских тариф дневной, а ей как недоплатили? Упиралась на выходе, скандалила?
По каким критериям оценка? Прайс есть? Было длиннее, чем обычно, или короче, а может слишком толстый попался? Докуда достал или докуда должен достать согласно прейскуранту? Надо на Первый, там передачи есть соответствующие.

vladimir_na_echo 05 марта 2018 | 22:29

Докатилось СЩА, уже аудиозаписи проститутки в ход пошли. Браво! Аплодирую стоя! ))
NYT... мда.
Я вот думаю, а что же нам в суд на них не подать за вмешательство при выборах Бени.
Помоему тот же NYT об этом написал без всяких стеснений.
Статья вроде называлась: " Янки приходят на помощь" или что-то типа того.

stanislav1975 05 марта 2018 | 22:38

Рыбка может стать гробовщиком режима!

ffonarshik 05 марта 2018 | 22:50

Катя Муму не имеет что рассказать о наличии вмешательства?

irinakingsize1 05 марта 2018 | 22:51

Непростая рыбка попала в сети, а золотая. Щас она вам там, заговорщики, всю малину потеребунькает-мало не покажется. Все-таки у мужиков сразу 2 слабых месты - и оба головы

j_partizan 05 марта 2018 | 22:56

Однако, Настя Рыбка любительница приключений на свою задницу в самом широком смысле.

nikvol 05 марта 2018 | 22:59

Анастасия Вашукевич, также известная как Настя Рыбка, утверждает, что в ее распоряжении есть больше 16 часов аудиозаписей разговоров Олега Дерипаски со своими деловыми партнерами. В беседе с журналистами The New York Times Рыбка заявила, что готова передать эту информацию в обмен на политическое убежище в США
==============================================================
А в моем распоряжении есть сколько-то часов видеозаписей совокуплений Рыбки с ее партнерами. Готов передать эту информацию в обмен на экономическое убежище в Лихтенштейне. :)

ilyache 05 марта 2018 | 23:05

Если блин сниму с ней интервью то получу Оскара в следующем году

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

vansun 05 марта 2018 | 23:41

в росии те кто раскрывает правду - оказываются виновными перед этой властью и законом придуманным для этой власти.

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