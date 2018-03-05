Настя Рыбка рассказала о наличии доказательств вмешательства России в выборы в США

Речь идет об аудиозаписях разговоров миллиардера Олега Дерипаски, предположительно, с американскими гражданами.

Анастасия Вашукевич, также известная как Настя Рыбка, утверждает, что в ее распоряжении есть больше 16 часов аудиозаписей разговоров Олега Дерипаски со своими деловыми партнерами. В беседе с журналистами The New York Times Рыбка заявила, что готова передать эту информацию в обмен на политическое убежище в США. Девушка также добавила, что боится возвращаться в Россию, где могут произойти «странные вещи».

По словам Вашукевич, аудиозаписи были сделаны в августе 2016 года, и на них Дерипаска в том числе обсуждает со своими партнерами президентские выборы в США. Рыбка утверждает, что у миллиардера «был план насчет выборов», а трое из его собеседников говорили на чистом английском – предположительно, речь идет об американцах. Раскрыть их личности девушка отказалась.

Сейчас Настя Рыбка находится в центре для нелегальных мигрантов в Бангкоке. Ее и еще девятерых россиян, включая организатора секс-тренингов Алекса Лесли, задержали в Таиланде по обвинению в незаконном предпринимательстве.

Настя Рыбка стала известна после расследования Алексея Навального о ее отдыхе в компании Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько. В нем оппозиционер использовал материалы из Instagram девушки и ее книги. После этого Дерипаска подал в суд на Лесли и Рыбку, потребовав удалить всю информацию о своей частной жизни.