Z Архив новостей новости
5 36 6 6933
22:00, 05 марта 2018

В Великобритании с тяжёлым отравлением госпитализирован Сергей Скрипаль, которого в России осудили за шпионаж

В Великобритании с тяжёлым отравлением госпитализирован Сергей Скрипаль, которого в России осудили за шпионаж в пользу британских спецслужб. Об этом сообщает телерадиокомпания Би-би-си. Согласно этим данным, накануне в торговом центре в Солсбери мужчине и женщине стало плохо. Вещество, которым они отравились пока не установили. После того, как пострадавших увезли в больницу, торговый центр оцепили специалисты в защитных костюмах и начали проводить очистку территории.

Бывший сотрудник российских спецслужб Сергей Скрипаль был осуждён в нашей стране в 2006 году. Затем в рамках обмена он был передан Лондону.

Комментарии

36

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

vlasti_kranty 05 марта 2018 | 22:06

чай с полонием?

eduard53 05 марта 2018 | 22:08

vlasti_kranty:
Не перевелись ещё ядрёные луговые сборы на Руси ...

vor_mbh_yo_xaxa 05 марта 2018 | 22:09

Награда нашла героя.

sferhrt 05 марта 2018 | 22:13

Надеюсь « Ограда нашла героя»

mayk18 05 марта 2018 | 22:21

sferhrt: Не преживай Емелин-и тебя найдет награда за твое человеколюбие и и юдофилию..При твоей тушке в 85 кило и при длине тушки в 185 см-или инфаркт, а лучше инсульт-шоб хоть и глаза как обычно узкие и злые-а сказать ничего не смодешь...

patrik02 05 марта 2018 | 22:23

В Великобритании с тяжёлым отравлением госпитализирован Сергей Скрипаль, которого в России осудили за шпионаж...

Гриша Родченко помни, у Вити Мутко длинные руки.

malanoff 05 марта 2018 | 22:28

patrik02: Ты обязан знать как зовут Главного Мельдония России. Не Витя а Виталий. Давай уже 03 цепляй , провинился.

kottigr1 05 марта 2018 | 22:08

vlasti_kranty: Наука всем.. Тот кто свяжется с "конторой"-ЧК-НКВД-КГБ-ФСБ сможет выйти из неё только ногами вперед..

olegleon 05 марта 2018 | 22:27

vlasti_kranty: руки надо мыть перед едой

vilingrad 05 марта 2018 | 23:04

olegleon: руки надо мыть перед едой"
А после дел с чекистами- химочистку.

olegleon 05 марта 2018 | 23:15

vilingrad: поэтому то и не надо дел с чекистами вести. но он отлично знал на что шёл, соглашаясь на предательство

ugiazov 05 марта 2018 | 22:08

Как-то и не удивительно. От КГБ надо лучше прятаться.

olegleon 05 марта 2018 | 22:25

ugiazov: и всю жизнь оглядываться?

lovemoskaleva 05 марта 2018 | 22:08

После ликвидации ЧВК крыса начала огрызаться и кусаться!!! Он потравит всех , кто за него не проголосует!

stanislav1975 05 марта 2018 | 22:35

lovemoskaleva: Кто не собирается голосовать за солнцеликого - идите на выборы в перчатках! Отпечатки с бюллетеня снимаются автоматом в момент опускания в урну.

antiputin_antifa 05 марта 2018 | 22:09

ВсёВыВрёте! ПутинНиПриЧём! КокаинаНеБыло!

penderezky 05 марта 2018 | 22:09

Интересный предвыборный штрих. Широкие массы одобрят. По просьбам трудящихся.

gregor 05 марта 2018 | 22:10

Крыса с менталитетом бездорожья .

(комментарий скрыт)

snikkersnepper 05 марта 2018 | 22:17

Судя по всему, Эхо на сегодня можно закрывать. Под напор, с которым хомячки и "журналисты" будут сжимать кулаки, чтобы Скрипаль умер (желательно помучительнее), лучше не попадать.

viribus_unitis 05 марта 2018 | 22:17

Ледоруб или там цукерки "Судоплатовские" - это всё-таки неэстетично.

captainobvious 05 марта 2018 | 22:18

Минздрав РФ предупреждал: русофобия убивает!

vilingrad 05 марта 2018 | 23:07

captainobvious: русофобия убивает!"
Чекист, пусть и бывший- русофоб? Вот ведь гнусная контора!:)

vulgaris_liberal 05 марта 2018 | 22:21

Хорошо-то как :)

(комментарий скрыт)

zemljanka 05 марта 2018 | 22:23

Желаю выжить.
Насте тоже спастись.

zemljanka 05 марта 2018 | 22:25

Бедолаги. Всю жизнь под прицелом.

fikus74 05 марта 2018 | 22:24

опаньки, еще один черный лебедь для вовы.

abuvgrobu 05 марта 2018 | 22:24

Собаке собачья смерть. Надеюсь, это существо издохнет.

vladimir_na_echo 05 марта 2018 | 22:25

Всегда и везде ВСЕ спецслужбы ВСЕХ стран уничтожали предателей.
Уж кому как не английской разведке это знать.

malanoff 05 марта 2018 | 22:26

Неуловимые мстители. Среди них должен быть цыган Путяну .

bratec_kot 05 марта 2018 | 22:32

Мельдоний, полоний, шаурма с Курского...

marina27 05 марта 2018 | 22:33

401-ый пошёл.

perestarok 05 марта 2018 | 22:33

"В Великобритании с тяжёлым отравлением госпитализирован Сергей Скрипаль, которого в России осудили за шпионаж"

приговор приведён в исполнение.

irinakingsize1 05 марта 2018 | 22:41

Сразу хочу ответить тупорылым троллям, пишущим типа"награда нашла героя":
\\В июле 2010 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о помиловании четырех граждан России, в том числе Скрипаля, после чего их передали США. В ответ Вашингтон передал Москве 10 граждан, задержанных в США по подозрению в ведении разведывательной деятельности.\\

Так вот все 10 человек,задержанных в США и переданных в РФ, живы и здоровы-американцы их не травили. Просто есть люди, а есть у......(дальше каждый может вставить буквы по смыслу)
И почему как только кого-то травят, первая мысль о Луговом и его последователях. Это такая репутация в мире у России теперь?
И троллям не стоит сильно радоваться, потому что наши органы не делают поблажек-достаточно вспомнить сокрушения Бортникова по поводу того,что чекисты своих же 22 тыс угробили в период сталинизма.

zhrv 05 марта 2018 | 23:05

Сам факт ничем не примечателен, интересны будут результаты расследования

tilik13 05 марта 2018 | 23:37

Родина помнит, Родина знает.

vansun 05 марта 2018 | 23:45

нельзя им скрыться от этих мук - не только в сортире достанут но и в магазине траванут.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 2 марта Поздравить…

5 439 6 7080 02.03
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Рождённые 1 марта Поздравить…

5 291 6 7996 01.03
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Рожденные 27 февраля Поздравить…

5 261 6 7539 27.02
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Голосование
Горбачев для вас положительная или отрицательная историческая фигура?
5 188 6 10661 02.03
Блоги

Леонид Гозман политик

На смерть товарища Сталина Не знаю, как вы, а я верю в роль личности в истории. С красным днем календаря всех, а особенно — потомков пострадавших от него и от его системы…

5 234 6 13349 09:17
Kсталин, история, общество, мнения
Новости

Дочь научного руководителя президента утверждает, что Путин – обладатель фальшивой диссертации По ее словам, Путин не имеет никакого отношения к исследовательской работе, которая сделала его кандидатом экономических наук…

5 170 6 70334
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседа о смыслах (17) Захват власти большевиками означал тотальный разрыв с российской цивилизацией и российской идентичностью. Такой разрыв должен передаваться и в логике повествования данной книги…

5 153 6 9009 04.03
Kобщество, политика, власть, история, мнения
Новости

Климов: США намерено снизить явку на выборы президента России, чтобы обострить политическую обстановку Об этом объявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета…

5 87 6 5878
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2896000

5 179 6 12636 02.03
#слушать 01:47:31 8читать ;смотреть $скачать 24.6 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Кусок эфира

Павел Грудинин: Сталин оценивается большинством россиян как положительная фигура Надо было сделать какой-то образ врага, и они сделали его из Сталина, а в этот момент всю государственную собственность перераспределили между собой…

5 359 6 26793 27.02
Kсталин, история, рф, общество, передачи, политика, грудинин, выборы-2018, мнения
Блоги

В Вашингтоне открылась площадь имени Бориса Немцова В площадь Немцова переименовали участок Висконсин-авеню в Вашингтоне, рядом с посольством России…

5 139 6 11294 27.02
Kобщество, сша, немцов, память, фото, видео, события
Блоги

Ксения Собчак политик

+ Прославление Сталина недопустимо в России Прославление Сталина недопустимо в России Жалеть можно только о том, что за свои злодейства он не предстал перед земным судом…

5 180 6 14680 11:54
8читать ;смотреть
Kсталин, история, видео, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Свидетели бойкота Голосование 18 марта — это голосование за войну или за мир. «Свидетели бойкота» делают все, чтобы голосов за мир было меньше. Это — голос за войну…

5 165 6 14080 08:58
Kвыборы-2018, политика, власть, общество, мнения
Новости

Президент поблагодарил сотрудников ФСБ за то, что им удалось сохранить втайне разработку нового российского оружия По данным Путина, в последнее время российские спецслужбы пресекли деятельность сотен иностранных агентов на территории России…

5 77 6 6750
Блоги

Майкл Макфол директор института международных исследований Стэнфордского университета, бывший посол США в России

Памяти Бориса Немцова Борис был убежденным патриотом. Он любил Россию. Он любил русских. Он лелеял идею о том, что Россия станет великой мировой державой…

5 205 6 18289 28.02
Kсша, рф, немцов, мнения
Блоги

Катерина Гордеева журналист

С днем рождения, дорогой мой и любимый человек! Я  забрала себе и конспект лекции с правками Михаила Сергеевича, и злополучную фотографию. Она такое напоминание и о триумфе, и предательстве, и о надежде, и об ее крушении. И о том, что все это можно пережить, не оскотинившись…

5 77 6 6996 02.03
Kполитика, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Клименко: Россия технически готова к  отключению от мирового интернета «Процесс не будет безболезненным, но  Российская Федерация будет жить хорошо и нормально», — сказал советник президента по вопросам развития интернета…

5 188 6 42599
Интервью Особое мнение

Владимир Рыжков гость: Владимир Рыжков политик

Сейчас весь мир пребывает в шоке, потому что по картинке это похоже на Северную Корею, но учитывая, что Россия – это все-таки не Северная Корея, — это абсолютно шок…

5 296 6 188518 01.03
#слушать 36:02 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kполитика, выборы, сетевизор, передачи, видео
Голосование
Согласны ли вы, что присвоение площади в Вашингтоне имени Немцова сделано в пику Москве?
5 126 6 18054 27.02
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Путин и пиво Ваньки-встаньки, то есть присутствующие в зале, начали подпрыгивать в патриотическом угаре, сопровождая прыжки и ужимки восторга долгими продолжительными аплодисментами…

5 441 6 229064 01.03
Kпутин, государство, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Как волшебная история о ракетах, которые могут поразить любую цель, согласуется с историей ракеты «Ангара», которая разрабатывается аж с 95-го года, и с эпопеей космодрома «Восточный», на котором космическими пока являются только масштабы воровства?..

5 342 6 178094 03.03
#слушать 47:45 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6755994
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3328428

Сегодня в эфире