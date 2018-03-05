В Великобритании с тяжёлым отравлением госпитализирован Сергей Скрипаль, которого в России осудили за шпионаж
В Великобритании с тяжёлым отравлением госпитализирован Сергей Скрипаль, которого в России осудили за шпионаж в пользу британских спецслужб. Об этом сообщает телерадиокомпания Би-би-си. Согласно этим данным, накануне в торговом центре в Солсбери мужчине и женщине стало плохо. Вещество, которым они отравились пока не установили. После того, как пострадавших увезли в больницу, торговый центр оцепили специалисты в защитных костюмах и начали проводить очистку территории.
Бывший сотрудник российских спецслужб Сергей Скрипаль был осуждён в нашей стране в 2006 году. Затем в рамках обмена он был передан Лондону.
Комментарии36
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vlasti_kranty 05 марта 2018 | 22:06
чай с полонием?
eduard53 05 марта 2018 | 22:08
vlasti_kranty:
Не перевелись ещё ядрёные луговые сборы на Руси ...
vor_mbh_yo_xaxa 05 марта 2018 | 22:09
Награда нашла героя.
sferhrt 05 марта 2018 | 22:13
Надеюсь « Ограда нашла героя»
mayk18 05 марта 2018 | 22:21
sferhrt: Не преживай Емелин-и тебя найдет награда за твое человеколюбие и и юдофилию..При твоей тушке в 85 кило и при длине тушки в 185 см-или инфаркт, а лучше инсульт-шоб хоть и глаза как обычно узкие и злые-а сказать ничего не смодешь...
patrik02 05 марта 2018 | 22:23
В Великобритании с тяжёлым отравлением госпитализирован Сергей Скрипаль, которого в России осудили за шпионаж...
Гриша Родченко помни, у Вити Мутко длинные руки.
malanoff 05 марта 2018 | 22:28
patrik02: Ты обязан знать как зовут Главного Мельдония России. Не Витя а Виталий. Давай уже 03 цепляй , провинился.
kottigr1 05 марта 2018 | 22:08
vlasti_kranty: Наука всем.. Тот кто свяжется с "конторой"-ЧК-НКВД-КГБ-ФСБ сможет выйти из неё только ногами вперед..
olegleon 05 марта 2018 | 22:27
vlasti_kranty: руки надо мыть перед едой
vilingrad 05 марта 2018 | 23:04
olegleon: руки надо мыть перед едой"
А после дел с чекистами- химочистку.
olegleon 05 марта 2018 | 23:15
vilingrad: поэтому то и не надо дел с чекистами вести. но он отлично знал на что шёл, соглашаясь на предательство
ugiazov 05 марта 2018 | 22:08
Как-то и не удивительно. От КГБ надо лучше прятаться.
olegleon 05 марта 2018 | 22:25
ugiazov: и всю жизнь оглядываться?
lovemoskaleva 05 марта 2018 | 22:08
После ликвидации ЧВК крыса начала огрызаться и кусаться!!! Он потравит всех , кто за него не проголосует!
stanislav1975 05 марта 2018 | 22:35
lovemoskaleva: Кто не собирается голосовать за солнцеликого - идите на выборы в перчатках! Отпечатки с бюллетеня снимаются автоматом в момент опускания в урну.
antiputin_antifa 05 марта 2018 | 22:09
ВсёВыВрёте! ПутинНиПриЧём! КокаинаНеБыло!
penderezky 05 марта 2018 | 22:09
Интересный предвыборный штрих. Широкие массы одобрят. По просьбам трудящихся.
gregor 05 марта 2018 | 22:10
Крыса с менталитетом бездорожья .
snikkersnepper 05 марта 2018 | 22:17
Судя по всему, Эхо на сегодня можно закрывать. Под напор, с которым хомячки и "журналисты" будут сжимать кулаки, чтобы Скрипаль умер (желательно помучительнее), лучше не попадать.
viribus_unitis 05 марта 2018 | 22:17
Ледоруб или там цукерки "Судоплатовские" - это всё-таки неэстетично.
captainobvious 05 марта 2018 | 22:18
Минздрав РФ предупреждал: русофобия убивает!
vilingrad 05 марта 2018 | 23:07
captainobvious: русофобия убивает!"
Чекист, пусть и бывший- русофоб? Вот ведь гнусная контора!:)
vulgaris_liberal 05 марта 2018 | 22:21
Хорошо-то как :)
zemljanka 05 марта 2018 | 22:23
Желаю выжить.
Насте тоже спастись.
zemljanka 05 марта 2018 | 22:25
Бедолаги. Всю жизнь под прицелом.
fikus74 05 марта 2018 | 22:24
опаньки, еще один черный лебедь для вовы.
abuvgrobu 05 марта 2018 | 22:24
Собаке собачья смерть. Надеюсь, это существо издохнет.
vladimir_na_echo 05 марта 2018 | 22:25
Всегда и везде ВСЕ спецслужбы ВСЕХ стран уничтожали предателей.
Уж кому как не английской разведке это знать.
malanoff 05 марта 2018 | 22:26
Неуловимые мстители. Среди них должен быть цыган Путяну .
bratec_kot 05 марта 2018 | 22:32
Мельдоний, полоний, шаурма с Курского...
marina27 05 марта 2018 | 22:33
401-ый пошёл.
perestarok 05 марта 2018 | 22:33
"В Великобритании с тяжёлым отравлением госпитализирован Сергей Скрипаль, которого в России осудили за шпионаж"
приговор приведён в исполнение.
irinakingsize1 05 марта 2018 | 22:41
Сразу хочу ответить тупорылым троллям, пишущим типа"награда нашла героя":
\\В июле 2010 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о помиловании четырех граждан России, в том числе Скрипаля, после чего их передали США. В ответ Вашингтон передал Москве 10 граждан, задержанных в США по подозрению в ведении разведывательной деятельности.\\
Так вот все 10 человек,задержанных в США и переданных в РФ, живы и здоровы-американцы их не травили. Просто есть люди, а есть у......(дальше каждый может вставить буквы по смыслу)
И почему как только кого-то травят, первая мысль о Луговом и его последователях. Это такая репутация в мире у России теперь?
И троллям не стоит сильно радоваться, потому что наши органы не делают поблажек-достаточно вспомнить сокрушения Бортникова по поводу того,что чекисты своих же 22 тыс угробили в период сталинизма.
zhrv 05 марта 2018 | 23:05
Сам факт ничем не примечателен, интересны будут результаты расследования
tilik13 05 марта 2018 | 23:37
Родина помнит, Родина знает.
vansun 05 марта 2018 | 23:45
нельзя им скрыться от этих мук - не только в сортире достанут но и в магазине траванут.