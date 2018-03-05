В Великобритании с тяжёлым отравлением госпитализирован Сергей Скрипаль, которого в России осудили за шпионаж в пользу британских спецслужб. Об этом сообщает телерадиокомпания Би-би-си. Согласно этим данным, накануне в торговом центре в Солсбери мужчине и женщине стало плохо. Вещество, которым они отравились пока не установили. После того, как пострадавших увезли в больницу, торговый центр оцепили специалисты в защитных костюмах и начали проводить очистку территории.



Бывший сотрудник российских спецслужб Сергей Скрипаль был осуждён в нашей стране в 2006 году. Затем в рамках обмена он был передан Лондону.