У обладательницы Оскара за Лучшую женскую роль Френсис Макдорманд украли статуэтку

Это произошло на вечеринке после церемонии награждения. Впрочем, вскоре статуэтку нашли, — сообщает издание ТМZ. Похитителя остановил один из фотографов. Макдорманд попросила отпустить этого мужчину, однако, по данным ТМZ , охранника все же сдали его полиции. Макдорманд признали актрисой года за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга. Миссури».