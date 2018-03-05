У обладательницы Оскара за Лучшую женскую роль Френсис Макдорманд украли статуэтку
Это произошло на вечеринке после церемонии награждения. Впрочем, вскоре статуэтку нашли, — сообщает издание ТМZ. Похитителя остановил один из фотографов. Макдорманд попросила отпустить этого мужчину, однако, по данным ТМZ , охранника все же сдали его полиции. Макдорманд признали актрисой года за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга. Миссури».
Комментарии7
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ginbin_ 05 марта 2018 | 21:47
Старикан кремлевский в гневе. Хотел нобелевку мира - обломали гейропейцы, хоть "Оскара" статуэтку на полку поставить - а тут пиндосы нагадили. Как жить?
zemljanka 05 марта 2018 | 23:01
Найдется.
zemljanka 05 марта 2018 | 23:06
Кто-то решил, что две статуэтки - много...
Роль она сыграла великолепно.
nanaryfive 05 марта 2018 | 22:04
Русские хакеры украли, а потом изнасиловали.
komandarm_68 05 марта 2018 | 23:26
"Охранника" и "начальника" сдали его полиции. Опять у вас узбеки заголовки набирают? ))
zemljanka 05 марта 2018 | 23:39
Поймали несуна. Вернули френсис статуэтку.
ivan127_4 06 марта 2018 | 00:10
Разве возможно воровство в "сияющем граде на холме" с его "демократией тм", "свободой тм" и цивилизованностью?