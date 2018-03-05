«Нафтогаз Украины» не намерен расторгать транзитный договор с «Газпромом»
Возможно, соглашение будет изменено, — заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко в интервью телеканалу «112-Украина». Сегодня российская компания официально уведомила украинского партнера о расторжении контрактов. Заявление последовало за решением Стокгольмского арбитража по спору «Газпрома» и «Нафтогаза», которое не устроило российскую сторону. Президент Украины Петр Порошенко назвал это «газовым шантажом», направленным против Украины и стран Евросоюза.
Комментарии69
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doc8_vikt 05 марта 2018 | 21:33
дО ЧЕГО ЖЕ УКРЫ ЗАБАВНЫЕ.
kottigr1 05 марта 2018 | 21:34
doc8_vikt: Договора с "Газпромом" не стоят даже той бумаги на которой они написаны..
oldpartizan 05 марта 2018 | 21:38
обкладываю газпрём по полной.
отмыться будет очень тяжело.
vor_mbh_yo_xaxa 05 марта 2018 | 21:41
Воровство российского газа - символ эпохи майдана.
shakhtar 05 марта 2018 | 22:00
vor_mbh_yo_xaxa: " А вы докажите ,их то там нету , и вобще это мнгоходовочка Порошенкина......
neburzhui2 05 марта 2018 | 22:24
«Нафтогаз Украины» не намерен расторгать транзитный договор с «Газпромом»
О как на газовую иглу ( или струю ) подсели.
olegleon 05 марта 2018 | 21:48
kottigr1: договорА да, а договорЫ ещё как стоят.
metlag 05 марта 2018 | 21:39
doc8_vikt: Договор расторгают до окончания его срока или по взаимному согласию сторон или в судеьном порядке. В данном случае придется опять Газпрому идти в Стокгольмский арьитраж.
Процес рассторжения договора займет 1,5 - 2 года.
А там и срок его действия сам закончится в 2019 г.
Так что Газпром в данном случае кой чем машет с колокольни. разгоняет облака.
опустили его капитально, платить 2,56 млрд. придется, вот и бьются кремлины в истерике.
Но аргументов против всяких потоков эти идиоты европейцам добавили.
vitek61 05 марта 2018 | 21:47
metlag: Наоборот, добавили аргументов за поток...
metlag 05 марта 2018 | 21:57
vitek61: Я понимаю, что ты идиот, но когда поставщик, которомсу что-то не понравидось в истерике орет "Я не буду соблюдать договор и разрываю контракт" - то он добавляет аргументов противникам заключения с ним следующего договора.
Только идиот может этого не понимать. С психованными истеричками мало кто желает иметь дело.
savushkinskij_troll 05 марта 2018 | 22:03
metlag: через батьку лежит труба и проблем нет, по дну моря лежит труба и проблем нет, везде нет проблем, где нет хохлов, вот что поймут европейцы
metlag 05 марта 2018 | 22:17
savushkinskij_troll: Они уже все поняли и говорят, что не нужен им никакой поток, ни Северный, ни Южный, ни турецкий.
разрепшений нина один нет и не будет. Турецкий идет до ТИурции и привет. В Европу его тоже нге пускают.
Южный помер окончательно. Северный подыхает, США чуток придушат и ... ого ..
pravdatut 05 марта 2018 | 22:21
savushkinskij_troll: Не трепайся. Г-д по Белорусии отжат Кремлегазм, СП-1 тоже его!!!
savushkinskij_troll 05 марта 2018 | 22:49
pravdatut: Г-д по Белорусии отжат Кремлегазм, СП-1 тоже его!!!
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я и говорю, где нет хохлов - нет и проблем
liberal_vulgaris 05 марта 2018 | 21:54
metlag: Есть еще третье условие. Стороны вправе прекратить исполнение обязательств по договору в случае грубого нарушения условий. Собственно, отказ украинды платить за газ был именно тем односторонним отказом от исолнения договора
metlag 05 марта 2018 | 22:01
liberal_vulgaris: Я понимаю, что ты идиот, но Украина не только не отказывалась платить, но даже перевела аванс за март.
Это раз. Но к договору транзита это не имеет отношения.
А теперь , идиот, пойми, что по договору транзита платит не Украина, платит Газпром. Так что коммент твой выдает в тебе просто дебила.
vulgaris_liberal 05 марта 2018 | 22:08
metlag: А кто вам сказал, что прошлые неплатежи уже не считается?
metlag 05 марта 2018 | 22:11
vulgaris_liberal: Какие неплатежи, дурачок? Газпром должен Нафтогазу $2,56 млрд.
Ты об этом не знал?
так теперь ты знаешь.
vulgaris_liberal 05 марта 2018 | 22:18
metlag: Это по взаимозачету. А до этого тот же арбитраж признал, что нафтогаз должен заплатить газпрому 2 с чем-то миллиарда за поставленный и неоплаченный газ. Следовательно, нарушение нафтогазом контракта есть юридический факт, и газпром имеет полное право отказаться от исполнения своих обязательств по контракту закупки газа. Тоже самое найдется и в транзитном контракте. Скорее всего, будут ссылаться на незаконный отбор
metlag 05 марта 2018 | 22:28
vulgaris_liberal:
да на что угодно могут ссылаться, я же тебе , придурку вульгарному сказал, что судиться будут 1,5-2 года в лучшем случае.
Предыдущие суды 3 года заняли.
никаких нарушений у Нафтогаза после решения арьитража нет и быть не могла.
А что было до этого уже рассмотрено судом и второй раз рассматриваться не будет.
так что приплыл Грязьпрем.
vulgaris_liberal 05 марта 2018 | 22:32
metlag: Ну вот, а пока суд да дело газпром откажется от выполнения условий контрактов. На что имеет право. Собственно, только эту мысль я и хотел до вас-бестолкового донести :)
dvch_nic 05 марта 2018 | 23:23
vulgaris_liberal: Идиот, до решения суда Газпром обязан выполнять условия контрактов, иначе опять будет платить миллиардные штрафы.
Обращение в суд не освобождает от выполнения контракта до вынесения решения.
Ну что за идиотов в портянки набирают.
Хоть у пригожина всосите немного ума, он же не дурак.
savushkinskij_troll 05 марта 2018 | 22:12
metlag: Украина не только не отказывалась платить, но даже перевела аванс за март
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поздно пить боржоми, вам теперь за предоплату не продадут
а что ты хочешь? если по факту итог - газпром поставил газ, и не получил за это ни копейки, и ещё остался должен
этот арбитраж будет вместе с вами на коленях умолять газпром поставлять газ через хохлов, ибо их жопы будут скоро вздрючены, самой европой
metlag 05 марта 2018 | 22:24
savushkinskij_troll: дурачок, ты еще увидишь как Газпром приползет на коленях и притащит в зубах денежки. Неисполнение решений арбитража чревато арестом имущества.
Роснефть попробовала дергаться а потом принесла 13 миллиардов рублей ЮКОСу в зубах и долго хвостом виляла, чтобы взяли.
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Крупнейшая российская нефтяная компания ОАО "Роснефть" решению Верховного суда Нидерландов выплатила компании Yukos Capital S.a.r.l., подконтрольной бывшим менеджерам обанкротившегося ЮКОСа, 12,9 миллиардов рублей.
Об этом 9 августа сообщил представитель компании. Верховный суд Нидерландов 25 июня отказал "Роснефти" в праве обжаловать решение Апелляционного суда Амстердама от апреля 2009 год
vulgaris_liberal 05 марта 2018 | 22:29
metlag: А что случилось с иском на 50 млрд. $ ? ;) Вроде желающие поживиться от русских денег пошумели да и утешились кочерыжкой за щекой
metlag 05 марта 2018 | 22:47
vulgaris_liberal: С иском на 50 миллиардов пока ничего не случилось.
Рассматривается апелляция в 1-ой инстанции.
Россия представила разъяснения на 700 страницах.
Читают их пока .
История будет долгая, как и ожидалось.
Россия направила в апелляционный суд Гааги меморандум на 700 страниц, объясняющий, почему суд должен отказать бывшим акционерам ЮКОСа — компаниям Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum (владели 70,5% ЮКОСа) — в восстановлении арбитражного решения о компенсации на $50 млрд в их пользу.
Подробнее на РБК:
А вам, дебилам сказали, что все уже кончилось? Отсосете по полной. Все еще впереди.
Так что иди, голубок к пригожинскому обрезу. успокойся его кочерыжкой.
savushkinskij_troll 05 марта 2018 | 22:32
metlag: Неисполнение решений арбитража чревато арестом имущества
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вот идиот, арестуешь имущество газпрома и оставишь меркель без газа
тут тебе не цэевропа, где гопники в масках бегают. врываются в офисы
metlag 05 марта 2018 | 22:41
savushkinskij_troll: Идиот, арпестубт не имаукщество, а счета, на которые оплата за газ поступает. Только и всего. Прочитай как это делается. У меня нет времени деьилов учить.
А газ будете поставлять согласно контрактам как4 миленькие.
Иначе придется потом его себе в жопу закачивать.
Поставлять газ много желающих.
savushkinskij_troll 05 марта 2018 | 22:44
metlag: Поставлять газ много желающих.
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лох педальный, ну так разорвите контракт с газпромом, с агрессором, будет по обоюдному согласию, и покупайте у тех желающих
dvch_nic 05 марта 2018 | 23:30
savushkinskij_troll: педя, ты чего несешь?
Кто должен контракт разорватиь, Украина?
так она и так 2,5 года обходилась без поставок из Росмсии. Газпром на коленях ползал, просил вщять.
Арьитраж обязал брать у газпрома по контракту 4 миллиарда кубов в год. Вот решили исполнить его решение. Но газпром молодец, теперь украине не обязательно брать у него газ.
А вот насчет транзита ... Его может резко прекратить сам Газпром, если не подаст газ в трубу. И все. Украина свои обязательства перед Европой строго выполняет.
А газпром может прекратить поставки разом, а он в штаны наложил.
savushkinskij_troll 05 марта 2018 | 23:49
dvch_nic: так она и так 2,5 года обходилась без поставок из Росмсии
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а без транзита обойтись не может?
читай заголовок, хочет транзитить агрессорский газ
или её тоже арбитраж обязал?
суть иска хохлов знаешь? они брали газ и не платили, за это газпром отрубил газ хохлам, и они побежали жаловаться что им отрубили газ
и после этого ты будешь вякать, что вы без нашего газа проживёте? ну тогда какого х. вы жалуетесь что вам его отрубили?
Вы уже доказали что вы нам не браться, а откровенные враги, раньше вам были и скидки. Теперь ситуёвина совсем другая, будет не так как в прошлые года, а как с врагами с вами поступят.
dvch_nic 05 марта 2018 | 23:55
savushkinskij_troll: Идиот, Украина обязана оьеспечивать транзит просто чтобы не подставлять себя.
Суть иска, дебил тупой, ты не знаешб. И состояла она в том, что Газпром требовал оплатить газ, который Украина у него не взяла.
И получил хер в рот.
Германия крайне обеспокоена решением «Газпрома» разорвать соглашения с «Нафтогазом» и прекращением поставок газа из России на Украину. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает «Укринформ».
«Если "Газпром" хочет преждевременно объявить о разрыве контрактов, это вызывает раздражение не только тут, в Германии, но и в других странах ЕС, и в Еврокомиссии», — сказал Зайберт. По его словам, Москва и Киев должны быть надежными партнерами в вопросе обеспечения Европы газом.
Зайберт пояснил, что стороны должны выполнять решения Стокгольмского суда, принятые в декабре и феврале.
так что будете платить епще и за транзит в 3 разак больше.
savushkinskij_troll 06 марта 2018 | 00:07
dvch_nic: Газпром требовал оплатить газ, который Украина у него не взяла
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а хохлы что требовали? какую недопоставку газпром сделал?
doc8_vikt 05 марта 2018 | 22:47
metlag: После вердикта «Газпром» решил не пороть горячку — компания отказалась платить до рассмотрения апелляции. Более того, решено приостановить деловые отношения, чтобы в дальнейшем в суде это не использовалось как прецедент. А именно — в российской компании заявили о том, что намерены в судебном порядке, как это и предусмотрено действующими контрактами, добиться прекращения обоих соглашений: как на поставку газа, так и на его транзит. В том же Стокгольмском трибунале.Желание России разорвать контракты и прекратить все отношения — это абсолютно рабочий момент. И в «Нафтогазе» совершенно напрасно закатили по этому поводу такую истерику. Ведь очевидно, что поставки в Европу по украинской трубе всё равно никуда не исчезнут до нового решения в Стокгольме.
dvch_nic 05 марта 2018 | 23:46
doc8_vikt: газпрому не надо добиваться прекращения соглашений на поставку газа Украине. Она 2,5 года обходилась без этих поставок добровольно. Арбитраж зал брать. теперь у Украины снова есть основание не брать.
прервать транзит газпром может в любой момент не закачивая газ в трубу.
но срет в штаны. Поставки в Европу он обязан выполнять.
Обосрался не Нафтогаз, а Газпром. Это он в истерике.
А в Нафтогазе посмеиваются и потирают руки в предчувствии новых контрибуций с газпрома.
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Нафтогаз получил уведомление от российского Газпрома о намерении обратиться в Стокгольмский арбитраж относительно разрыва контрактов на поставки и транзит газа. Об этом в ходе брифинга сказал главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко, сообщает РБК-Украина в понедельник, 5 марта.
"Недавно мы получили информацию от Газпрома относительно их намерения обратиться в арбитраж относительно разрыва контракта на покупку газа и контракта на транзит газа через территорию Украины. Мы тщательно изучаем эту информацию. Для нас важным является сохранение транзита Украиной и сохранение надежных поставок газа… Любые действия, которые будут угрожать этому, не будут поддержаны", – отметил он.
dvch_nic 05 марта 2018 | 23:49
doc8_vikt: Витренко подчеркнул, что полученная информация касается лишь намерения Газпрома обратиться в арбитраж.
"Первый вопрос, который у нас сейчас есть к Газпрому, это когда они выполнят решение арбитража в пользу Нафтогаза, которое обязывает Газпром выплатить Нафтогазу 2,56 млрд долларов, то есть 2,5 млн долларов – это проценты, которые за пять дней они нам должны, так как не уплатили эту сумму", – сказал Витренко.
По его словам, Нафтогаз уже уведомил Газпром о том, что в марте они должны компенсировать ущерб за невыполнение положения контракта на поставку газа, которые были изменены после предыдущего решения Стокгольмского арбитража.
Кроме того, украинская компания обратится к российской для выяснения вопроса, будет ли Газпром в апреле выполнять обязательства по контрактам на транзит и поставку газа.
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Так что истерика у Газпрома и есть от чего
На новый газовый конфликт между странами уже отреагировали в Европе. Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что решение «Газпрома» раздражает европейцев
Германия крайне обеспокоена решением «Газпрома» разорвать соглашения с «Нафтогазом» и прекращением поставок газа из России на Украину. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает «Укринформ».
«Если "Газпром" хочет преждевременно объявить о разрыве контрактов, это вызывает раздражение не только тут, в Германии, но и в других странах ЕС, и в Еврокомиссии», — сказал Зайберт. По его словам, Москва и Киев должны быть надежными партнерами в вопросе обеспечения Европы газом.
Зайберт пояснил, что стороны должны выполнять решения Стокгольмского суда, принятые в декабре и феврале.
dobro_vam_v_dom 05 марта 2018 | 21:38
Опять будут транзитный газ тырить...
kottigr1 05 марта 2018 | 21:39
dobro_vam_v_dom: Не переживайте.. Суд давно во всём разобрался и прояснил, что жуликом и вором является "Газпром"..
xoxlolox 05 марта 2018 | 21:43
kottigr1: Ну убедил ладно ,газпром жулик ! А че тогда хохлы так рогами упираются и хотят работать с жуликами!?)))
kottigr1 05 марта 2018 | 21:46
xoxlolox: Они как честные люди соблюдают условия контракта, в отличии от "Газпрома"..
oldfashy 05 марта 2018 | 22:00
kottigr1: это такая шутка-нв Украине честные люди, как же их любимая пословиц "где один хохол прошёл там дву евреям делать не чего". Воровали газ и это по честному?
kottigr1 05 марта 2018 | 22:05
oldfashy: Ваш мозг и совесть тоже хохлы украли ?
pravdatut 05 марта 2018 | 22:26
oldfashy: Калцапы живут на ворованном. Газ тоже не ихний.
metlag 05 марта 2018 | 21:46
xoxlolox: они не хотят с жуликами работать, дорогая пидораша.
Они жуликов нагнули и требуют отработать долг.
Вот так.
savushkinskij_troll 05 марта 2018 | 22:00
metlag: Они жуликов нагнули
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ты уже лярды эти получил?
запомни хохол, вы их не получите
solonko 05 марта 2018 | 21:44
Никто с Газпромом в поддавки играть не собирается, одностороннее расторжение контрактов, так одностороннее.
Теперь, по договору о поставках газа должно пройти 30 дней, по транзиту - 45 дней, после чего односторонней инициативой Газпрома займется всё тот же Стокгольмский арбитраж. "Красиво жить" Газпрому никто не запрещает, но с него семь шкур при таком раскладе сдерут, что, безусловно, очень хорошо.
vor_mbh_yo_xaxa 05 марта 2018 | 21:54
solonko: А Чо вы тут, ворюги-бандеровцы, так разволновались то ? ;-D
Воровство прикрывают? )))
savushkinskij_troll 05 марта 2018 | 21:50
даже если до 19 года, а это не так долго, но потом хохлы точно будут сосать
ни газа ни транзита
ostapbey 05 марта 2018 | 22:09
savushkinskij_troll: а не в Воронеже ли газовая магистраль лопнула?
От избыточного давления...
Даже.
kalambasa 05 марта 2018 | 22:21
savushkinskij_troll:
Москва. 3 января. INTERFAX.RU:- "Газпром" в 2017 году экспортировал в дальнее зарубежье 193,9 млрд куб. м газа
Трубопроводы, идущие в обход Украины (макс.мощность):
СП - 61,96 млрд м³ в год
Голубой поток - 16 млрд м³ газа в год
Ямал — Европа - 34,7 млрд м³ в год
Дзуарикау — Цхинвал - 252,5 млн кубометров газа в год
Итого меньше 114 млрд м³ в год
Надо понимать, что 80 млрд м³ - это транзит через Украину? Или нагляднее - 41% от всего экспорта?
И надо понимать, что с 2019 объем экспорта уменьшится на эти самые 80 лярдов?...
Таки да - хахлы будут сосать. А мы рядом с ними.
savushkinskij_troll 05 марта 2018 | 22:25
kalambasa: И надо понимать, что с 2019 объем экспорта уменьшится на эти самые 80 лярдов?...
Таки да - хахлы будут сосать. А мы рядом с ними.
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а ты хочешь поставлять хохлам газ на два лярда долларов и остаться ещё 2,6 лярда должен?
pol_55 05 марта 2018 | 22:27
savushkinskij_troll: Да договор на транзит ГП-НГ заканчивается в 19м году,но договора ГП с евро.потребителями разные до 21г и до24г.,как газпром будет их исполнять,доставка то на нем.
Через ГТС Украины ГП прокачал в Европу 93ярда в 17м году,где он еще найдет трубу для прокачки 100ярдов в год в обозримом будущем,Сев.2 и Турпоток это еще как ядренный двигатель в ракетах,якутского скульптора.
savushkinskij_troll 05 марта 2018 | 22:36
pol_55: сейчас хохлы начнут воровать европейский газ, а мы по счётчику покажем что даём европе в полном объёме, и пусть вместе мёрзнут
vulgaris_liberal 05 марта 2018 | 22:37
pol_55: Тут не надо забывать, что украинда готовится передать гтс под управление иностранному консорциуму. Поэтому, договариваться газпром будет уже с кем-то другим. Но мыслите верно
pol_55 05 марта 2018 | 23:00
vulgaris_liberal: Да если бы Европейцы,покупали газ на границе Украины и России,был бы идеальный вариант для всех,как полагаю кроме ГЗ(он всегда был против этого варианта,совместные с укролигархами схемы рушились),а данном истор.отрезке Нафтогаз усилил охрану трубы,от происков разных сбрендивших в последнее время,по понятным причинам слышится *Скажи зачем нам нужна чужая Аргентина?*
nanaryfive 05 марта 2018 | 21:57
Хохлов в дверь, они в окно лезут. Теперь я понимаю почему на Йехе столько укр. троллей трутся, и язык рюссккий не забыли.
andrey__yrich__a 05 марта 2018 | 21:58
Как в анекдоте про пофигистов...
liberal_vulgaris 05 марта 2018 | 22:01
Украинда ведет себя как постаревшая и выставленная на улицу содержанка. Выставила напоказ свои отвисшие прелести и ждет когда ее снова начнут любить и кормить :)
mikr 05 марта 2018 | 22:14
Договор по поставкам газа на Украину расторгается без особых проблем. Украина на протяжении многих лет не выполняет условие "бери или плати". Как известно, неисполнение условий либо приводит к наложению оговоренных санкций, либо дает добросовестной стороне право расторжения договора в одностороннем порядке. В данном случае украинская сторона отказалась выплачивать санкции. Арбитраж поддержал Украину, но сам факт нарушения договора Уераиной он признал. Это и станет основанием для расторжения договора, несмотря на желание Украины продолжать паразитировать за счет Газпрома.
А, что касается штрафных санкций, наложенных на Газпром, то Украина напрасно радуется этой временной перемоге. В конечном итоге маленькая перемога обернется большой здрадой. После расторжения прежнего договора Украина вынуждена будет покупать все тот же российский газ по реверсным схемам, что в конечном итоге обернется большими потерями. Но и это еще не все. Скандальный характер Украины стал поводом для окончательного разрешения постройки СП-2, после чего Украина потеряет примерно 90% транзита российского газа. А это, с учетом прогрессирующего кризиса украинской экономики - весьма чувствительная потеря.
pmasel 05 марта 2018 | 22:27
mikr: Вылез и пернул. Ты хоть бы историю вопроса выяснил, а то несешь ахинею.
duch_nic 05 марта 2018 | 22:46
pmasel: //Вылез и пернул.//
Спасибо за признание своих действий.
А что не так написал ваш оппонент, пояснить можете?
metlag 05 марта 2018 | 22:53
duch_nic: а ты идиот оказывается, этот дурак написал полную сушь, а у тебя глисты в дерьме, которое вместо мозга уже и подохли все.
Один простой факт- разрешения на СН-2 нет и скорее всего не будет.
никакое СП-2 транзит через Украину не заменит.
Ни по объему, н и по местам поставок.
Но вы дебилы этого просто не пможете понять.
savushkinskij_troll 05 марта 2018 | 22:58
metlag: а ты не можешь понять, что газпром может просто отказаться поставлять европе газ через украину, и тогда мощностей не хватит, это верно, но цена газа взлетит, и они сами построят трубу в обход хохлов
metlag 05 марта 2018 | 23:07
savushkinskij_troll: Зачем, дурачок им самим строить?
Есть много желающих поставлять газ в ЕНвропу. А ты ьудешь его качать себе в жопу.
И будешь с полным животом.
Если Грязьпрем откажется поставлять газ, то он многих обрадует.
Алжир, Ливию, Катар, ну и США. А уж Азербайдхан какую радость испытает.
газпром заменят легко. За годик примерно.
savushkinskij_troll 05 марта 2018 | 23:17
metlag: выгоднее ничего не поставлять через хохлов, чем поставлять и оставаться должным
из азербайджана в хохлостан труба пойдёт по нашей земле? денег хватит на газ?
pol_55 05 марта 2018 | 23:20
metlag: Вы если Вас не банили,здесь с 18г,они троли и все прекрасно понимают работа у них такая,нечего им доказывать,а если не троли,то Вы правы идиоты,и им опьять же, что то доказывать, бесполезно.
savushkinskij_troll 05 марта 2018 | 23:37
pol_55: идиот это он, у азербайджана даже турки, соседи, газ не покупают, по турецкому потоку российский хотят
pravdatut 05 марта 2018 | 22:28
Потерял авторитет и опозорился Кремлегаз окончательно!!
ivan127_4 06 марта 2018 | 00:12
Ну вот и вся ненависть к "агрессору" испарилась.
Все таки они редкие кретины. Так обезценивать свои же громкие заявления.... это надо уметь.