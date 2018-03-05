«Нафтогаз Украины» не намерен расторгать транзитный договор с «Газпромом»

Возможно, соглашение будет изменено, — заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко в интервью телеканалу «112-Украина». Сегодня российская компания официально уведомила украинского партнера о расторжении контрактов. Заявление последовало за решением Стокгольмского арбитража по спору «Газпрома» и «Нафтогаза», которое не устроило российскую сторону. Президент Украины Петр Порошенко назвал это «газовым шантажом», направленным против Украины и стран Евросоюза.