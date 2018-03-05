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21:31, 05 марта 2018

Предвыборный сайт кандидата в президенты Ксении Собчак взломали

При попытке открыть страницу появляется сообщение об ошибке либо фотография кандидата в президенты Владимира Жириновского на фоне бутылки минеральной воды. В Телеграме Ксении Собчак и в группе ее штаба в соцсети ВКонтакте говорится, что злоумышленники получили доступ к редактированию и публикации новостей и теперь могут распространять сведения, не соответствующие действительности. Собчак добавила, что надеется на скорое восстановление своего ресурса.

Во время теледебатов 28 февраля лидер ЛДПР Владимир Жириновский обругал Ксению Собчак, а она облила его водой. Накануне водой облили и саму Собчак с криком «Это за Жириновского». По словам телеведущей и кандидата в президенты, это сделал Алан Дзудцев, помощник спикера Мосгордумы. В городской Думе сказали, что это был стажер, который теперь у них не стажируется.

Комментарии

14

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lavsvet 05 марта 2018 | 21:39

А зачем ? Что это даст . Бред Это.

olegleon 05 марта 2018 | 21:46

lavsvet: не бред, а предвыборный ход

captainobvious 05 марта 2018 | 21:48

olegleon: со стороны штаба кандидата, что характерно

pmasel 05 марта 2018 | 22:31

lavsvet: "А зачем ?"
Напакостить. Очень неприятное чувство когда чужие вторгаются в твою приватность.

peresvet73 05 марта 2018 | 21:40

Главное, чтобы до всего остального не добрались, враги.

vlastimil_popogrebski 05 марта 2018 | 21:42

Скоро либералам морды ломать начнут

ginbin_ 05 марта 2018 | 21:45

vlastimil_popogrebski: Когда путриоты свои после боярки сломают.

vlastimil_popogrebski 05 марта 2018 | 22:12

ginbin_: бояру, сука, не трожь! Ей ещё баллистические ракеты заправлять будут!

rukrok 05 марта 2018 | 21:43

....Видимо. да...
...Достала. Его. Хотя, хрен знает...
У Жирика таких ресурсов нет.
......Полуподнятие рейтинга...
........
...Кто ушатал Собчака? Здорового. Румяного. Никаких вредных привычек...
Здравствуй, жопа, Новый год.... Там был и опробован Полоний-230 (232). ..
Вова, ты зае....л

pepetz 05 марта 2018 | 21:50

Сейчас работает.

nastawnik_dulo_w 05 марта 2018 | 21:50

И когда уже эта похабная бабенка угомонится? Так ведь доиграет до того, что из горшка ради пиара самообольется.

(комментарий скрыт)

nanaryfive 05 марта 2018 | 22:02

Сайт ещё и ограбили, а посредине главной страницы неизвестный насрал большую кучу гавна.

razval74 05 марта 2018 | 22:22

У ней есть сайт?
Ну может хоть сейчас кто-нибудь зайдет после такого пиара.

uvazhau_limona_i_shenda 05 марта 2018 | 22:36

Елена Лиховская сейчас озвучила "передергивание" фактов: Собчак облила Жириновского, а тот покрыл ее матом. Было-то как раз наоборот!

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