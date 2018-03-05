Предвыборный сайт кандидата в президенты Ксении Собчак взломали

При попытке открыть страницу появляется сообщение об ошибке либо фотография кандидата в президенты Владимира Жириновского на фоне бутылки минеральной воды. В Телеграме Ксении Собчак и в группе ее штаба в соцсети ВКонтакте говорится, что злоумышленники получили доступ к редактированию и публикации новостей и теперь могут распространять сведения, не соответствующие действительности. Собчак добавила, что надеется на скорое восстановление своего ресурса.

Во время теледебатов 28 февраля лидер ЛДПР Владимир Жириновский обругал Ксению Собчак, а она облила его водой. Накануне водой облили и саму Собчак с криком «Это за Жириновского». По словам телеведущей и кандидата в президенты, это сделал Алан Дзудцев, помощник спикера Мосгордумы. В городской Думе сказали, что это был стажер, который теперь у них не стажируется.