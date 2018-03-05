Предвыборный сайт кандидата в президенты Ксении Собчак взломали
При попытке открыть страницу появляется сообщение об ошибке либо фотография кандидата в президенты Владимира Жириновского на фоне бутылки минеральной воды. В Телеграме Ксении Собчак и в группе ее штаба в соцсети ВКонтакте говорится, что злоумышленники получили доступ к редактированию и публикации новостей и теперь могут распространять сведения, не соответствующие действительности. Собчак добавила, что надеется на скорое восстановление своего ресурса.
Во время теледебатов 28 февраля лидер ЛДПР Владимир Жириновский обругал Ксению Собчак, а она облила его водой. Накануне водой облили и саму Собчак с криком «Это за Жириновского». По словам телеведущей и кандидата в президенты, это сделал Алан Дзудцев, помощник спикера Мосгордумы. В городской Думе сказали, что это был стажер, который теперь у них не стажируется.
Комментарии14
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lavsvet 05 марта 2018 | 21:39
А зачем ? Что это даст . Бред Это.
olegleon 05 марта 2018 | 21:46
lavsvet: не бред, а предвыборный ход
captainobvious 05 марта 2018 | 21:48
olegleon: со стороны штаба кандидата, что характерно
pmasel 05 марта 2018 | 22:31
lavsvet: "А зачем ?"
Напакостить. Очень неприятное чувство когда чужие вторгаются в твою приватность.
peresvet73 05 марта 2018 | 21:40
Главное, чтобы до всего остального не добрались, враги.
vlastimil_popogrebski 05 марта 2018 | 21:42
Скоро либералам морды ломать начнут
ginbin_ 05 марта 2018 | 21:45
vlastimil_popogrebski: Когда путриоты свои после боярки сломают.
vlastimil_popogrebski 05 марта 2018 | 22:12
ginbin_: бояру, сука, не трожь! Ей ещё баллистические ракеты заправлять будут!
rukrok 05 марта 2018 | 21:43
....Видимо. да...
...Достала. Его. Хотя, хрен знает...
У Жирика таких ресурсов нет.
......Полуподнятие рейтинга...
........
...Кто ушатал Собчака? Здорового. Румяного. Никаких вредных привычек...
Здравствуй, жопа, Новый год.... Там был и опробован Полоний-230 (232). ..
Вова, ты зае....л
pepetz 05 марта 2018 | 21:50
Сейчас работает.
nastawnik_dulo_w 05 марта 2018 | 21:50
И когда уже эта похабная бабенка угомонится? Так ведь доиграет до того, что из горшка ради пиара самообольется.
nanaryfive 05 марта 2018 | 22:02
Сайт ещё и ограбили, а посредине главной страницы неизвестный насрал большую кучу гавна.
razval74 05 марта 2018 | 22:22
У ней есть сайт?
Ну может хоть сейчас кто-нибудь зайдет после такого пиара.
uvazhau_limona_i_shenda 05 марта 2018 | 22:36
Елена Лиховская сейчас озвучила "передергивание" фактов: Собчак облила Жириновского, а тот покрыл ее матом. Было-то как раз наоборот!