"В Великобритании, по некоторым данным, госпитализирован с отравлением экс-сотрудник российских спецслужб"

В Великобритании, по некоторым данным, госпитализирован с серьезным отравлением бывший сотрудник российских спецслужб Сергей Скрипаль. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на свои источники. Сначала стало известно, что в британском Солсбери мужчине и женщине стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с признаками отравления неизвестным веществом. По информации Би-би-си, пострадавшим оказался Скрипаль, которого осудили за шпионаж в пользу Великобритании, а затем в рамках обмена передали Лондону. После госпитализации торговый центр был оцеплен специалистами в защитных костюмах, которые провели очистку прилегающей территории. Полиция также приехала в дом в Солсбери, где живет Сергей Скрипаль. Никаких официальных подтверждений этих сведений нет.