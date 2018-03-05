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21:30, 05 марта 2018

В Великобритании, по некоторым данным, госпитализирован с отравлением экс-сотрудник российских спецслужб

В Великобритании, по некоторым данным, госпитализирован с серьезным отравлением бывший сотрудник российских спецслужб Сергей Скрипаль. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на свои источники. Сначала стало известно, что в британском Солсбери мужчине и женщине стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с признаками отравления неизвестным веществом. По информации Би-би-си, пострадавшим оказался Скрипаль, которого осудили за шпионаж в пользу Великобритании, а затем в рамках обмена передали Лондону. После госпитализации торговый центр был оцеплен специалистами в защитных костюмах, которые провели очистку прилегающей территории. Полиция также приехала в дом в Солсбери, где живет Сергей Скрипаль. Никаких официальных подтверждений этих сведений нет.

Комментарии

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aud 05 марта 2018 | 21:33

А его 9 июля 2010 года президент России Д. А. Медведев помиловал.
Видать зря. У КГБ-ФСБ руки достаточно длины.
В этот раз полоний или рицин искать бесполезно.
Ученики Майрановского постоянно совершенствуют свое черное мастерство.

a_i_zhukov 05 марта 2018 | 21:48

От С-С-С-Р-Судьбы не уйдешь!

gordy 05 марта 2018 | 22:05

"В Великобритании, по некоторым данным, госпитализирован с отравлением экс-сотрудник российских спецслужб"


Операция "Длинные руки"?

dobro_vam_v_dom 05 марта 2018 | 21:34

А что делал в Лондоне бывший сотрудник "российских спецслужб"? Родиной торговал? Тогда поделом ему... прости, господи.

tvitov66 05 марта 2018 | 21:39

dobro_vam_v_dom: в гости приехал, навестить семью Якуниных, а ты смотрю все по доброму гадишь

dobro_vam_v_dom 05 марта 2018 | 21:47

tvitov66: Чем смотришь-то? У тебя вместо зенок крестики...

nikolashin2017 05 марта 2018 | 21:46

dobro_vam_v_dom: все заповеди вам бы в уши,
да там затычки и беруши...

mars07 05 марта 2018 | 23:05

dobro_vam_v_dom: Опять таблетку галоперидола не проглотил, а под язык спрятал?

rukrok 05 марта 2018 | 21:36

....Вовик не успокаивается...
....Как грустно....
Мама, это когда-нибудь закончится?......

metlag 05 марта 2018 | 21:44

rukrok: репутацию кремлины нарабатывают во всех областях и странах. Причем в ускоренном порядке. Тут теье и допинг в спорте, и кокаин в росольтве, теперь вот отравление в общественном месте.
А могли ведь потравить еще десятки людей совсем непричастных. Но ради блага родины ...

xoxlolox 05 марта 2018 | 21:46

metlag: Да пес с ним ,земля ему стекловатой ! Родченкову ,рыбке и порошенко приготовиться ! ))))

vlastimil_popogrebski 05 марта 2018 | 21:52

xoxlolox: полония у нас на всех гадов хватит

(комментарий скрыт)

liquidsky__ 05 марта 2018 | 21:58

metlag: Но ради блага родины ...
Надо чтоб каждый предатель понимал, что до конца своей недолгой жизни он будет жить в страхе.

rukrok 05 марта 2018 | 22:10

liquidsky__: xoxlolox:, liquidsky__: .................
...Всё понимаю...
...
Аа, давайте по-честному. Без ядов.
Вы же правые? 86% вам флаги в руки...Чего ж так мелочиться сильным? Аа? Ну, давайте, по русски (скрепами или без оных( посоревнуемся. Что-ж вы так? Негодно....

metlag 05 марта 2018 | 22:37

liquidsky__: Ага, а вот этот за что сдох?

В прокуратуру Таганрога обратилась местная жительница Светлана Сакевич — мать Максима Терещенко, который работал слесарем на таганрогском авиазаводе и умер 30 декабря 2017 года от отека головного мозга. Женщина считает, что смерть ее сына могла быть связана с отравлением таллием.

Про массовое отравление таллием на таганрогском авиационного научно-техническом комплексе имени Бериева 1 марта рассказало ростовское издание «Блокнот». Сотрудники завода — в основном, из юридического и контрактно-договорного отделов — в декабре 2017 года стали жаловаться на потерю волос, боли в мышцах, животе и груди; к врачам по этому поводу обратились около 20 человек.
Руководство предприятия несколько месяцев пыталось скрыть отравление, убеждая сотрудников «не поднимать шум». В начале марта директор завода на встрече с работниками все же признал факт массового отравления. По данным «Коммерсанта», он заявил, что таллий был добавлен сотрудникам в воду или в пищу.

Женщина считает, что, если бы руководство завода рассказало сотрудникам об отравлении таллием, жизнь ее сына можно было бы спасти. В прокуратуре Ростовской области изданию отказались сообщить, началась ли проверка по заявлению Сакевич.

------------------------------
А что еще десятки англичан могли пострадать ты, мразь, считаешь нормальным?

Как ранее сообщал “Ъ”, несколько десятков сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева попали в больницу с отравлением таллием.
Руководство предприятия несколько месяцев пыталось скрыть отравление, убеждая сотрудников «не поднимать шум». В начале марта директор завода на встрече с работниками все же признал факт массового отравления. По данным «Коммерсанта», он заявил, что таллий был добавлен сотрудникам в воду или в пищу.

То же кого-то одного хотели отравить. остальные залетели за компанию. Почему тебя в выгребной яме сортира маманя не утопила при рождении?

rukrok 05 марта 2018 | 22:27

metlag: ...Вовик 3.14-ец, сто лет говорил.
Мало того - олигофрен (слабоумие 1-й стадии с рождения - не болезнь, задержка в развитии, голодом, например, скудоёбством тоже). Две проблемы - Шизик (к тупоумному, посмертная экпертиза докажет), - раздвоение личности - "Комплекс Наполеона"+Комплекс неполноценности (не хотел писать. Чтоб портосов не расстраивать).
.....
Што в сухом остатке? ........................- Я в руках дэбила.....Бзда.Мяю...
...Обращаюсь к ФСО (читается, как фсо плювается), вы дэбилы 9-го управления (ГБ) не сообоажаете? 50 тысяч дураков.....Ни одного? Штоб сигарету закурить? Здравствуй, жопа Новый Год. А я - Хайль Хитла.

peresvet73 05 марта 2018 | 21:38

Неуклюжая мстя, Вовочки кагэбэшника.

jblack2 05 марта 2018 | 21:43

Очередная предвыборная заготовка MI5-6?
Мавр сделал своё дело, мавр может быть свободен...

m_doc 05 марта 2018 | 21:50

jblack2: В местной газете пишут, что подозревают фентанил. Его в Великобритании как наркотик употребляют. Скрипаль пострадал меньше, чем его 30-летняя спутница. Она потеряла сознание, он нет.
Фентанил в 50-100 раз мощнее героина, поэтому выше риск передозировки.

tks 05 марта 2018 | 21:51

jblack2: Вы бы сначала, определились с "MI", милчел... или доброчел (ф.з. как вам угоднее) )))

ivanov356 05 марта 2018 | 21:44

Настанет время, пригожинских тоже настигнет мстя. Что там вырастает от долгого вранья?

(комментарий скрыт)

tks 05 марта 2018 | 21:48

Видимо, чайку с полоницем испил... Типа, чабрец, думал...

andreika1949 05 марта 2018 | 21:48

Ему бы и яйца не мешало отрезать, и язык!

liberal_vulgaris 05 марта 2018 | 21:48

В вашингтоне теперь есть газон им. немцова, а в лондоне будет лужайка им. литвиненко на которой будет стоять плевательница им. скрипаля и скамейка им. березовского. Ну и родченко пора подумать на чем будет увековечено его имя

kottigr1 05 марта 2018 | 21:54

liberal_vulgaris: Хорошо бы ещё, что бы Владимира Владимировича, как и его тезку, выпотрошили после кончины и набили соломой, положив в центральном месте страны..Что бы любой желающий мог спокойно пойти посмотреть на бесславную кончину очередного чудовища..

liberal_vulgaris 05 марта 2018 | 21:59

kottigr1: Вы же потом первый взвоете, что ВВП народ помнит и любит, а на могилку воблоглазого борыся только местные бомжи поссать приходят. Не любите вы честной конкуренции :)

vlad_kondrat 05 марта 2018 | 22:03

liberal_vulgaris:Ты бредишь, ни один человек кого я знаю в Красноярске не любит Путина, все плюются посылают жабоглазого на йух. Если только в Ольгино там особый контингент идиотов.

vulgaris_liberal 05 марта 2018 | 22:11

vlad_kondrat: Подозреваю, что ваш круг общения в Красноярске ограничивается кружком некрофилов из секты любителей немцова.

vlad_kondrat 05 марта 2018 | 22:47

vulgaris_liberal: Нет уж, моя првда - это вы путинораст, и мне вас жалко.

kottigr1 05 марта 2018 | 22:03

liberal_vulgaris: Это когда же мною высказывалось что-то против Мавзолея Ленина.. !!?.. Наоборот.. Пусть перед глазами любого Вождя будет его финал в виде препарированной лягушки главной Кунсткамеры для всеобщего обозрения..

vulgaris_liberal 05 марта 2018 | 22:14

kottigr1: Достаточно того, что вы высказывались за установку таблички воблоглазому борысю и за сохранение капища некрофилов на Москворецком мосту вопреки тому, что у народа все, что связано с немцовым вызывает стойкое отвращение.

kottigr1 05 марта 2018 | 22:18

vulgaris_liberal: С каких это пор глисты Путина зовутся народом ?

vlad_kondrat 05 марта 2018 | 22:05

kottigr1: Таким же посмешишием станет как и главсифилитик Ленин, глвпедик Путэн

(комментарий скрыт)

svenik 05 марта 2018 | 21:51

Мышь гэюэшная завелась

gennomov 05 марта 2018 | 21:52

Шпионил в пользу этой международной малины и скупщиков краденого? Предатель и пособник.

shlevet 05 марта 2018 | 21:52

//...Никаких официальных подтверждений этих сведений нет.//

Вот вечно так у ЭМ, самая полезная информация в конце идет

m_doc 05 марта 2018 | 21:59

shlevet: В англ. газетах инфа есть. Предполагают, что траванулись фентанилом - наркотой, которую вводят только инъекционным путём.

chubazzl 05 марта 2018 | 21:53

Не надо было брать гея на передержку.

vlad_kondrat 05 марта 2018 | 21:57

Чай "Луговой" для всех случаев жизни - Херомант Чудотворец - Путин (за справкими обращатся в Кремль)

razval74 05 марта 2018 | 21:59

Дак и Вофка вроде тоже экс-сотрудник спецслужб.
Кто его знает этот ЛондОны, лучше из Рашки ни ногой.

rukrok 05 марта 2018 | 21:59

..Вова в турме (без ботокса) превратится в крысу, неаполитаснкую (50 см с хвостом - в канализации) -станет заурядной крысой. ....Без хвоста......
..Обтянутый кожей полумонстр....

yuriykyvich 05 марта 2018 | 21:59

Шо, Опять? (Полоний)

fikus74 05 марта 2018 | 22:16

yuriykyvich: наклонская

ly4_sveta 05 марта 2018 | 22:01

Вход рубль, выход два. Ничего не
меняется в чекистском гос-ве.

nikvol 05 марта 2018 | 22:08

В заголовке фамилия не указана, открываю текст, думаю - неужели Гордиевского? Увы...

alalrom 05 марта 2018 | 22:10

Ничего не знаю о Скрипаль, а вот такие предатели как Туполев, Королёв, Грабин и многие, многие другие сидели в тюрьме

(комментарий скрыт)

riots 05 марта 2018 | 22:48

Ну хоть не ледорубом. 21 век все-таки.
Прошу прощения за цинизм.

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