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21:04, 05 марта 2018

Запуск российской ракеты-носителя «Союз» с космодрома во французской Гвиане отложен до 9 марта

Об этом сообщила компания «Арианспейс», которая отвечала за запуск. Изначально планировалось, что «Союз» с четырьмя спутниками связи запустят завтра. Перенос связан с необходимостью провести дополнительные проверки, — сообщает агентство ТАСС.

Комментарии

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dobro_vam_v_dom 05 марта 2018 | 21:09

Давайте сразу определимся: Рогозин здесь не при чем.
Ракету-носитель закупили французы, они готовили и отвечают за этот пуск.

lager23 05 марта 2018 | 21:30

dobro_vam_v_dom: Ликбез:

Проект «Союз-СТ в Гвианском космическом центре»

7 ноября 2003 года президентами России и Франции подписано межправительственное соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области разработки, создания и использования ракет-носителей и размещении стартового комплекса для ракеты-носителя «Союз-СТ» в Гвианском космическом центре (Французская Гвиана).

Гвианский космический центр CSG (Center Spatiale Guianese), известный также как «европейский космодром Куру», на северо-восточном побережье Южной Америки обеспечивает оптимальные условия для коммерческих запусков.

dobro_vam_v_dom 05 марта 2018 | 21:41

lager23: Википедию чо ли посмотрел?

lager23 06 марта 2018 | 00:11

dobro_vam_v_dom: почему бы и нет?

perrrkele_sattan 05 марта 2018 | 21:13

Азимут пересчитывают?
Убирают Рогозина и попов подальше от места старта?
Натягивают батут?

piter_ug 05 марта 2018 | 21:13

У батутиств длинные руки!
А вообще, лучше запускать после какба-выборов.
Не ровен час полетит в сторону 6-й части суши, ведь океаны уже полны.

vilingrad 05 марта 2018 | 21:13

Вся серия бракованная. У Рогозьки длинные толстые руки. Человек, ухитрившийся прострелить сам себе собственную ногу, порожняк не гонит:)

abuvgrobu 05 марта 2018 | 21:17

Рогозинская аура уже и на Французскую Гвиану распространилась.. Мдя..

wuwer 05 марта 2018 | 21:21

На "Восточном" батут порвался?

(комментарий скрыт)

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