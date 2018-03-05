Около двухсот человек эвакуировано с Киевского вокзала в Москве
Это связано с анонимным сообщением об угрозе взрыва, — передает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Он уточнил, что на движение поездов это не повлияло. На территории работает кинолог.
Комментарии4
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budweiser23 05 марта 2018 | 21:12
Товарищи, в стране всё под контролем, пока есть Путен!
Спасибо Путену за это!
abuvgrobu 05 марта 2018 | 21:15
Как на Киевском вокзале
Два попа маячили.
Маячили-маячили..
И цекрковь... обобрали.. )))
vlastimil_popogrebski 05 марта 2018 | 21:24
Предатели родины, намеревавшиеся бежать на вражескую Украину поездом Москва - Киев обезврежены
ugiazov 05 марта 2018 | 22:12
Если бы спецслужбы телефонных террористов ловили, а не Навального,..