Фильм «Икар» о российском допинговом скандале получил премию Оскар в номинации «Лучший документальный фильм»
Получая статуэтку, режиссёр Брайан Фогель особо отметил роль бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
Другими претендентами на Оскара в этой категории были, в частности, фильмы об эмигрантах из Китая, о войне в Сирии и о суде, который оставил на свободе убийцу.
Комментарии18
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zax Александр Владимирович Захаркин 05 марта 2018 | 11:35
Родченков - голливуд - Дартвейдер...?
ivorytower 05 марта 2018 | 11:37
Теперь Оскар дают не за талант, а за качественное исполнение приказов ЦРУ.
dataan 05 марта 2018 | 11:43
Это единственное что пиндосы могут сделать в ответ на российское новейшее оружие. Как сообщают американские издания, Вашингтон пребывает «в ступоре», поскольку не обладает «оружием для противодействия». Так что пусть раздают Оскары Родченковым. Бу-га-га-га
mutalug 05 марта 2018 | 11:52
dataan: Идиоты распустили слюни по поводу "новейшего оружия" из 50-х гг.
А на Западе все уже рыдают от смеха от этих фантастических мультиков.
Но ты можешь себя тешить тем, что США не обладают оружием противодействия этим мультяшным картинкам.
Голубок, ьы прочитай разъяснения самих военных по поводу этого оружия, Пока его нет и когда оно ьудет неизвестно.
А вот 400 крылатых рпакет на границах россии НАТо установит завтра и российский
vlabumur 05 марта 2018 | 11:58
dataan: в ответ на российское новейшее оружие.
+++++++++++++++++++++
Это про мельдоний или кокаин?
ivorytower 05 марта 2018 | 11:58
dataan: /Это единственное что пиндосы могут сделать в ответ на российское новейшее оружие. /
Ну почему же единственное? Могут протаранить пару сухогрузов, могут назвать 600 University Street в Сиеэтле именем Pavlensky two eggs
mutalug 05 марта 2018 | 11:59
dataan: А вот 400 ракет ПРО на границах россии НАТо установит завтра и российский генштаб уже рыдает.
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Общее число ракет американской системы противоракетной обороны около российских границ составит порядка 400, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин. Американские противоракеты уже есть на Аляске, в Румынии и странах Балтии, завершается развертывание в Польше, а в дальнейшем к этому «кольцу» подключатся американские системы ПРО в Японии и Корее.
Представитель министерства обороны США Дана Уайт на брифинге, что Пентагон не был удивлен сообщениям Путина о создании российскими специалистами новейших ракет и что американские власти учитывали этот вариант, передает НСН.
«Американцы могут выдохнуть — Пентагон полностью готов отразить любые угрозы. Вооруженные силы США готовы защищать американскую нацию несмотря ни на что. Позиция Вашингтона не изменилась ни на йоту — наша система ПРО не направлена на Россию, а нацелена на сдерживание угроз», — указала Уайт.
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general777 05 марта 2018 | 11:56
ivorytower:
Не судите о других по себе
Вы конечно предпочитатете получать деньги и премии от ГБ-ФСБ.
daos15 05 марта 2018 | 11:39
Кто бы сУмневался )))
kara 05 марта 2018 | 11:40
а почему немца не отметили? он же был первый
daos15 05 марта 2018 | 11:41
С дерьмофильмом нелюбовь конечно прокололись! Могли бы дать, звери какие то)))
eduard53 05 марта 2018 | 11:48
Уж не поэтому ли "ихтамнеты-вывсёврете" запретили транслировать эту Оскар-церемонию?
cobakin 05 марта 2018 | 11:57
eduard53:
Придурок, кто тебе запрещал ?
Смотри на первом сегодня.
komiccap_nkvd 05 марта 2018 | 11:50
Памятка оппозиционеру: хочешь получит Оскара?
Сними филь про кровавый режим, про пытки в застенках ФСБ. Или про то что всё население России, поголовно, круглые сутки пьют водку.
Про медведей на улице и балалайку, не снимай. До низ дошло что это не правда
ringmenn 05 марта 2018 | 11:51
Это уже не Движение вверх, это - Движение вниз!!
Представляю как ватники сейчас начнут слюни пускать и свою бредятину выкладывать!!
cobakin 05 марта 2018 | 11:53
Когда же его грохнут ?
У нас что ледоробы кончились ?
julia_hooker 05 марта 2018 | 11:56
Фильм 100%-й пропогандон, направленный на определённую аудиторию. Но для сотрудников ЭМ, имеющих русофобскую направленность, это как бальзам.
thaus 05 марта 2018 | 11:56
Не станет ли название этого "шедевра" пророческим? У нашего "Икара" - шизофреника все шансы "выйти" в окно с воплем:-"РУССКИЕ ИДУТ"!