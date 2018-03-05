Фильм «Икар» о российском допинговом скандале получил премию Оскар в номинации «Лучший документальный фильм»

Получая статуэтку, режиссёр Брайан Фогель особо отметил роль бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Другими претендентами на Оскара в этой категории были, в частности, фильмы об эмигрантах из Китая, о войне в Сирии и о суде, который оставил на свободе убийцу.