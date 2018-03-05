Фильм Смерть Сталина" не допущен к показу из-за отсутствия прокатного удостоверения, напомнил сегодня зам.генпрокурора
Фильм Смерть Сталина" не допущен к показу из-за отсутствия прокатного удостоверения, напомнил сегодня зам.генпрокурора Александр Буксман. По его словам, именно поэтому столичная прокуратура была вынуждена принять соответствующие меры. При этом Буксман подчеркнул, что никакого экстремизма в картине не нашли.
Комментарии13
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lenin3 05 марта 2018 | 11:37
Вот гад этот Буксман:сам фильм посмотрел,но другим низзя...
evgolius7 05 марта 2018 | 11:50
Раньше на 9 мая показывали "Обыкновенный фашизм " Ромма, сначала на каком-нибудь центральном, потом стали по Культуре.
Потом в неудобное время.
А потом и вовсе чего-то перестали показывать. С чего бы?
По причине законодательной идиотии в сфере запрета "пропаганды нацизма", за демонстрацию фильма " Обыкновенный фашизм" можно получить срок..
Потому что слишком похоже?
avp235 05 марта 2018 | 11:57
lenin3:
Почему нельзя? Фильм доступен для бесплатного просмотра в Интернете. Вчера я посмотрел его в весьма хорошем качестве и советую посмотреть всем. Фильм нельзя назвать комедией, скорее гротеск, но фильм хороший и правильный. Особенно полезен для молодежи, не заставшей тех времен.
karabay 05 марта 2018 | 11:40
Вот, суки легавые: сначала взяли деньги и выдали прокатное удостоверение, а потом забрали! Деньги верните, бляди, однако...
gvs 05 марта 2018 | 11:44
А что думает прокуратура насчет цензуры, которая, по закону, не допускается?
daos15 05 марта 2018 | 11:46
Ну посмотрел фильмец... Оскорблений там не увидел, смеха тоже.... Сталина даже жаль местами. Средний фильмец, исторически нормален. Запрещать НЕ НАДО.
sasass 05 марта 2018 | 11:47
Мединский сел в лужу - стрелку перевести при помощи прокуратуры не получилось....
nds 05 марта 2018 | 11:48
Прокатное удостоверение, как известно, было отозвано по причине, что кто-то может оскорбиться. Это с точки зрения права - произвол. Нельзя что-то запрещать к показу, пока кто-то реально не "оскорбился" и не подал в суд на ответчика. Прокуратура нарушения не видит в упор.
Мало того, что закон откровенно вредный, так еще его используют "до ситуации", которая приводит к использованию этого закона.
А чо, да? Никто же не возмущается, на улицу не выходит.
sg71 05 марта 2018 | 11:51
Сегодя трагичная дата для всего Советского народа. 65 лет назад в этот день не стало Великого человека, Иосифа Виссарионовича Сталина. Вечная Память!
a_and_ts Александр Симо 05 марта 2018 | 11:58
sg71: Праздничная! 65 лет, как все люди вздожнули.
julia_hooker 05 марта 2018 | 11:52
Смотрел, это дерьмо сравнимо с фильмом Учителя "Матильда" - такое дерьмо. Надо было не раздувать шумиху, а разрешить показ, где не сомневаюсь были бы пустые залы. На такое дерьмо как "Смерть Сталина" даже в Европе и США рейтинг ниже плинтуса.
a_and_ts Александр Симо 05 марта 2018 | 11:56
Ничего, найдем откуда скачать. Всех с парздником. 65 лет как умер самый мерзкий руководитель России.
zemljanka 05 марта 2018 | 11:57
Пиар.