Фильм Смерть Сталина" не допущен к показу из-за отсутствия прокатного удостоверения, напомнил сегодня зам.генпрокурора Александр Буксман. По его словам, именно поэтому столичная прокуратура была вынуждена принять соответствующие меры. При этом Буксман подчеркнул, что никакого экстремизма в картине не нашли.