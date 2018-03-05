Суд сегодня рассмотрит жалобу на арест петербургского оппозиционера Андрея Пивоварова

Жалобу на арест лидера петербургской Открытой России Андрея Пивоварова подал его адвокат Сергей Голубок. Также он направил письмо в квалификационную коллегию судей. С просьбой рассмотреть действия судьи Елены Мезенцевовой, которая отправила Пивоварова под арест на 25 суток. Такое наказание оппозиционер получил за нарушение правил проведения митингов. Речь шла об акции Алексея Навального в конце января. Интересно что пивоваров не принимал участия в Ее организации. Сам политик связывает свой арест с тем, что его хотят продержать за решёткой во время президентских выборов. Пивоваров в последнее время несколько раз говорил, что за ним следили люди в штатском

За участие в акции Навального месяц назад, на днях арестовали ещё троих петербургских активистов.