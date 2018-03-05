"Комиссия СФ фиксирует увеличение объёмов наличных, поступающих из-за рубежа на финансирование внесистемной оппозиции"

Комиссия Совета Федерации фиксирует увеличение объёмов наличных денег, которые поступают из-за рубежа на финансирование внесистемной оппозиции. Как передаёт Интерфакс, об этом говорится в докладе, который будет представлен сегодня общественности. В комиссии утверждают, что получили данные от заслуживающих доверия источников. Так называемые «сигналы» поступают из всех федеральных округов – от Калининграда до Владивостока. При этом отмечается, что речь идёт об оппозиции, которая призывает к бойкоту выборов.