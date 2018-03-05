Комиссия СФ фиксирует увеличение объёмов наличных, поступающих из-за рубежа на финансирование внесистемной оппозиции
Комиссия Совета Федерации фиксирует увеличение объёмов наличных денег, которые поступают из-за рубежа на финансирование внесистемной оппозиции. Как передаёт Интерфакс, об этом говорится в докладе, который будет представлен сегодня общественности. В комиссии утверждают, что получили данные от заслуживающих доверия источников. Так называемые «сигналы» поступают из всех федеральных округов – от Калининграда до Владивостока. При этом отмечается, что речь идёт об оппозиции, которая призывает к бойкоту выборов.
Комментарии25
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kottigr1 05 марта 2018 | 11:34
Комиссия СФ фиксирует увеличение объёмов наличных, поступающих из-за рубежа на финансирование внесистемной оппозиции
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Вот что делает с государевыми людьми пол-тонны кокаина !..
antiboh 05 марта 2018 | 11:36
kottigr1: а хоть один примерчик привели? Кому ,сколько ,имена,пароли,явки..?
djuga 05 марта 2018 | 11:42
antiboh: а хоть один примерчик привели? Кому ,сколько ,имена,пароли,явки..?
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Разве вы не в курсе? Так полковник Захарченко-же! Эти 9 или сколько там миллиардов, измеряющиеся тоннами - они-то и есть "деньги на бойкот выборов"!
Наверное, об этом сегодня и расскажут.
tvitov66 05 марта 2018 | 11:52
djuga: 40кг муки из Аргентины это тоже инвестиции - можно много блинов на лопате напечь
evgolius7 05 марта 2018 | 11:54
Пригожинские на попе волосы рвут...им по 500 руб. за митинг , а тут чемоданы шлют.....
Как такое стерпит патриот?
Измываются америкосы над нашим патриотизьмом!
gordy 05 марта 2018 | 11:55
"Комиссия СФ фиксирует увеличение объёмов наличных, поступающих из-за рубежа на финансирование внесистемной оппозиции"
Таможня дала добро?
traviliberalovgazamiudushlivami 05 марта 2018 | 11:43
antiboh: Так это не для вас деньги лохи, вы мясо, это для таких как ,Барух Немцов да Касьяновы.
nf5096004 05 марта 2018 | 11:49
traviliberalovgazamiudushlivami: а для нынешней власти вы кто? Нищие пенсионеры, жалкие, безголосые бюджетники, дети, лишенные нормального образования, россияне, гибнущие в Сирии и Донбассе - кто все они для тех, кто сейчас правит Россией? Быдло, пушечное мясо.
haldey 05 марта 2018 | 11:55
traviliberalovgazamiudushlivami: Видите, как взбесились, значит для них, а то бы они тут выступали! У либералов дураков нет, бесплатно работать, а уж Родину защищать, и подавно, будут защищать того, кто платит больше, вот источник и выявили... Бесы, фас!
Не спать, а то деньги не дойдут до ЭМ и вас, убогие... Сейчас и Гозман, и Сванидзе, и мелкота сытинская начнут тяфкать, как собачки Павлова, и местное отребье, ГОЛОС!
piter_ug 05 марта 2018 | 11:37
//Комиссия СФ фиксирует увеличение объёмов наличных...//
Бездельники!
Нет чтобы сказать где нужно встать, чтобы хоть рублик-другой перепал!
el_borz 05 марта 2018 | 11:39
Внесистемная оппозиция...
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А у нас есть системная? ?????
mikhail_spb_ 05 марта 2018 | 11:37
Жулики, воры и бандиты, а также их прихлебатели до смерти боятся "внесистемную оппозицию", которая на самом деле является лишь небольшим количеством здравомыслящих граждан.
tvitov66 05 марта 2018 | 11:57
mikhail_spb_: меня беспокоит фраза: "увеличение объёмов наличных денег" - выходит что новенькие 2000-ные купюры, что печатает Сахипзадовна, появляются на руках "внесистемной оппозиции", а виноват в этом Госдеп ... Казалось бы, при чем тут дипломатическая почта из Ю.Америки?
komiccap_nkvd 05 марта 2018 | 11:37
Уважаю нашу оппозицию. Наплели госдепу что борятся с редимом, а сами деньги на Барселоны и Мальдивы тратят. Бизнес такой, госдеповских лохов разводить.
Молодцы
nf5096004 05 марта 2018 | 11:51
komiccap_nkvd: не по адресу заявление. Мало читаете.
karabay 05 марта 2018 | 11:38
Здоровы брехать, эти суки рваные, из СФ... Это ваши прихлебатели, за деньги, или от страха, пойдут голосовать, а кто не пойдёт - те за бесплатно, однако!
yozhovy_kvach 05 марта 2018 | 11:39
А комиссия Конгресса США фиксирует увеличение объемов наличных, поступающих из бюджета РФ на покупку недвижимости в США для членов семей Совета Федерации.
protiv777 05 марта 2018 | 11:40
Вот уж точно - деньги на ветер. Финансировать проходимца Навального это как минимум глупо.
Хотя конечно Навальненок свозит свою жену вместе с навальнятами на отдых на какие нибудь острова.
spravka2004 05 марта 2018 | 11:46
у нас в подъезде алкаш постоянно с инопланетянами беседы ведёт :) Так бывает :)
democ 05 марта 2018 | 11:47
Возможно это деньги тех, кто "желает" из кремлёвского списка вернуться на историческую родину? На другую родину, с другими лидерами?
wuwer 05 марта 2018 | 11:47
Это им на уикэнде после посещения дешевого балета в Ла-Скала нашептали?
clandestino 05 марта 2018 | 11:50
Интересно, как это у них получается?
condor00 05 марта 2018 | 11:55
Готов посвятить себя борьбе хоть с комарами, хоть с инопланетянами, но требуются значительные средства и потому приму любую сумму в любой валюте. Мелочь не предлагать.
ginbin_ 05 марта 2018 | 11:57
Главнаркокурьер Патрушев мешками возит для Навального?
sasass 05 марта 2018 | 11:58
Сигнализируют как и в советские времена - остатки отребья продолжают жить...