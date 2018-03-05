Из-за анонимного звонка об опасном предмете проверки проводятся во всех школах Ростова-на-Дону
Как сообщили Интерфаксу информированные источники, занятия в учебных заведениях либо отменены вовсе, либо сдвинуты по времени. Пользователи соцсетей между тем сообщают, что в школах объявили о вынужденном выходном по техническим причинам — из-за отсутствия воды и перебоев с электричеством.
Комментарии5
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vasya_von_smetankin 05 марта 2018 | 11:42
"Опасные предметы" - это мешки с кокаинчиком, точно говорю!
Их, как показывает опыт, обычно в школах и хранят.
Привет из братской Аргентины, ребятушки!
andy66 05 марта 2018 | 11:49
это удобно! Можно вообще отменить высшее и среднее образование в РФ из-за невозможности на 100% гарантировать безопасность учащихся
from_russia_with_boyaryshnik 05 марта 2018 | 11:54
andy66: А зачем вообще сверхдержаве образование, нефть и газ добывать корявыми методами хватит и трёх классов.
alexander25101977 05 марта 2018 | 11:53
А Ростовом-папой тоже едросс управляет - упырь из вертикали? А! Ну тогда всё понятно.
olenenok_zed 05 марта 2018 | 11:56
включил телевизор на выходные.
Боже. мои рога. что идет на гос каналах.
Новости сплошной треш пропаганды
Украина - "без газа сдохнет" "опять ее ждет дефолт" "Газпром послал Украину ибо суд политический"
США - "вот наша дубина. бойся сша" "хакеров не дадим"
Родченко - "его называют героем, а он боится на люди показаться. журналистам. ха ха ха"
Олимпиада - "вопреки ПОБЕДА"
Выборы - "путин молодец. а жириновский с собчак дерутся. ха ха"
.
вся новостная лента за выходные.
бедные русские олененки. как им срут та в голову.