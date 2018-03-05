Из-за анонимного звонка об опасном предмете проверки проводятся во всех школах Ростова-на-Дону

Как сообщили Интерфаксу информированные источники, занятия в учебных заведениях либо отменены вовсе, либо сдвинуты по времени. Пользователи соцсетей между тем сообщают, что в школах объявили о вынужденном выходном по техническим причинам — из-за отсутствия воды и перебоев с электричеством.