Американский атомный авианосец зашел в центральный вьетнамский порт Дананг

Это первое присутствие военно-морских сил США в стране после окончания войны в 1975 году.

Возглавляет ударную группу боевых кораблей ВМС США 333-метровый атомный авианосец «Карл Винсон». В состав эскадры также входят ракетный эсминец «Уэйн Мейер» и ракетный крейсер «Лейк Чемплейн». Всего на их борту порядка 6 тысяч моряков, военных летчиков и технического персонала. Американские военные нанесут визиты вежливости руководству города и командованию Вьетнамской народной армии, примут участие в тематических семинарах, благотворительных акциях, спортивных и общественных мероприятиях.

Как сообщили во вьетнамском внешнеполитическом ведомстве, договоренность об этом визите была достигнута руководством двух стран в ноябре прошлого года, когда Вьетнам посетил президент США Дональд Трамп. Подчеркивается, что это дружественный визит. Он продлится четыре дня. Формально он призван продемонстрировать дальнейшее укрепление взаимодействия между двумя государствами для поддержания мира, стабильности, безопасности, сотрудничества и развития в регионе.

Между тем, аналитики отмечают, что это также недвусмысленный сигнал Китаю, который продолжает наращивать военное присутствие в Южно-Китайском море на территориях, на которые также претендует Вьетнам.