Американский атомный авианосец зашел в центральный вьетнамский порт Дананг
Это первое присутствие военно-морских сил США в стране после окончания войны в 1975 году.
Возглавляет ударную группу боевых кораблей ВМС США 333-метровый атомный авианосец «Карл Винсон». В состав эскадры также входят ракетный эсминец «Уэйн Мейер» и ракетный крейсер «Лейк Чемплейн». Всего на их борту порядка 6 тысяч моряков, военных летчиков и технического персонала. Американские военные нанесут визиты вежливости руководству города и командованию Вьетнамской народной армии, примут участие в тематических семинарах, благотворительных акциях, спортивных и общественных мероприятиях.
Как сообщили во вьетнамском внешнеполитическом ведомстве, договоренность об этом визите была достигнута руководством двух стран в ноябре прошлого года, когда Вьетнам посетил президент США Дональд Трамп. Подчеркивается, что это дружественный визит. Он продлится четыре дня. Формально он призван продемонстрировать дальнейшее укрепление взаимодействия между двумя государствами для поддержания мира, стабильности, безопасности, сотрудничества и развития в регионе.
Между тем, аналитики отмечают, что это также недвусмысленный сигнал Китаю, который продолжает наращивать военное присутствие в Южно-Китайском море на территориях, на которые также претендует Вьетнам.
Комментарии17
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daos15 05 марта 2018 | 11:07
Страшно, аж жуть ) А смысл?
dataan 05 марта 2018 | 11:12
Как вошел, так и выползет. Если, конечно, в очередной раз не сломается. Бу-га-га-га-га
tag188 05 марта 2018 | 11:15
daos15: Страшно, аж жуть ) А смысл?
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После того, как Вова убрал российскую базу из Камрани, она возвращается в родную гавань.
dataan 05 марта 2018 | 11:37
tag188: Она там больше не нужна. Переслушайте еще разок речь Владимира Владимировича. :)
blahovdav 05 марта 2018 | 12:00
dataan: Она там больше не нужна. Переслушайте еще разок речь Владимира Владимировича. :)\\\\ Как мало нужно тупому путлеровскому лохторату...Дешевый мультик и сказочка, что у нас есть то, что всех порвет и быдлорат счастлив..Хайль путлер!
kir_pich_101 05 марта 2018 | 11:08
Ждём воя ватных портянок и троллей о том, как проклятые пиндосы попирают свободу и демократию во Вьетнаме и во всем мире.
ivorytower 05 марта 2018 | 11:13
kir_pich_101: Ссанинка, что-ты, что-ты. Это же только российские корабли, плавающие в своих территориальных водах, попирают "свободу и демократию". А американские ни-ни, в чужие порты заходят только ради пресной воды, ага.
mikhail_spb_ 05 марта 2018 | 11:10
Вроде считается, что хошиминовцы и прочие комуняцкие вьетконговцы выиграли войну.
Не прошло и четверти века, как на их комуняцкой территории появились американские фабрики, а теперь ещё и американский авианосец в их порту ошвартовался.
Странная "победа".
Удивительно, на наш атомный дымоносец "Кузя" туда не зашёл.
ivorytower 05 марта 2018 | 11:15
Опять таранить сухогрузы будут?
sg71 05 марта 2018 | 11:20
mikhail_spb_:
> появились американские фабрики
Это репарации. Твоим хозяевам знатно тогда простые въетнамские крестьяне ректально навтыкали по самые гланды. Теперь задабривают чтобы не повторилось.
a_111111 05 марта 2018 | 11:56
mikhail_spb_: Кузя боиться китайских друзей рассердить... Вьетнам мы сдали...
tag188 05 марта 2018 | 11:11
Ах вот как! Мы значит Вьетнаму миллиарды кредитов списываем, а он двери пиндосским авианосцам распахивает!
Надо срочно нарисовать новые страшные мультики, где наши супер-гипер-звуковые атомные ракеты (не имеющие аналогов) в мире на атомно-электрическо-велосипедном двигателе поражают этот авианосец!
from_russia_with_boyaryshnik 05 марта 2018 | 11:14
Как же так ? Вьеинамские деды воевале , картонный белый дом брали и тут такое !
alalrom 05 марта 2018 | 11:18
Авианосец, американский, так это же техническая отсталость.
Вот если бы наш Кузя, вот это был бы триумф
antiboh 05 марта 2018 | 11:22
alalrom: Он туда не дойдёт,а если дойдёт - то дойдёт.Как сейчас на 5 -ть лет ремонту..
mikr 05 марта 2018 | 11:28
При сегодняшних технологиях авианосцы являются для американцев скорее обузой, чем сколь-нибудь серьезным оружием. Выясняется, что дорогущий корабль по сути дела беззащитен перед гораздо более дешевыми средствами его уничтожения. А случае войны, потеря каждого авианосца способна деморализовать США и в значительной степени понизить боевой дух армии, что повлечет снижение ее боеспособности. Поэтому американским авианосцам придется теперь держаться подальше от зоны боевых действий, и демонстрировать флаг только заведомо более слабому противнику.
kondrakr 05 марта 2018 | 11:32
Прекрасная новость. Вьетнам и США - естественные союзники в регионе.