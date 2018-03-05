Одиночные пикеты против пыток задержанных антифашистов начнутся через час у здания Генпрокуратуры

В акции примут участие председатель Московской Хельсинкской Группы Валерий Борщев и руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев.

Организаторы пикетов настаивают на том, чтобы Генпрокуратура взяла под серьезный контроль вопрос с жалобами на пытки и воздействовала на местные органы прокуратуры. На акции призовут провести проверку, расследование и наказать виновных в насилии, чтобы пытки не стали в России нормой, рассказал в интервью «Эху» один из инициаторов пикетов Валерий Борщов.

По его словам, ФСБ пытает задержанных, заставляя признаваться в том, что они террористы и под давлением молодые люди дают признательные показания. В конце января сотрудники ФСБ задержали антифашистов по обвинению в участии в деятельности террористической организации. Всего в материалах уголовного дела фигурируют шесть человек, пять подозреваемых в СИЗО, один находится под домашним арестом. Активисты говорят, что силовики подбросили им оружие. Один из обвиняемых — Дмитрий Пчелинцев во время свидания рассказал своей жене, что после задержания его каждый день пытали током и подвешивали вниз головой. В письме домой он жаловался, что ему вкалывают «транквилизаторы» и дают таблетки, отмечает телеканал «Дождь».

По закону одиночные пикеты не требуют согласования с властями