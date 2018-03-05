Одиночные пикеты против пыток задержанных антифашистов начнутся через час у здания Генпрокуратуры
В акции примут участие председатель Московской Хельсинкской Группы Валерий Борщев и руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев.
Организаторы пикетов настаивают на том, чтобы Генпрокуратура взяла под серьезный контроль вопрос с жалобами на пытки и воздействовала на местные органы прокуратуры. На акции призовут провести проверку, расследование и наказать виновных в насилии, чтобы пытки не стали в России нормой, рассказал в интервью «Эху» один из инициаторов пикетов Валерий Борщов.
По его словам, ФСБ пытает задержанных, заставляя признаваться в том, что они террористы и под давлением молодые люди дают признательные показания. В конце января сотрудники ФСБ задержали антифашистов по обвинению в участии в деятельности террористической организации. Всего в материалах уголовного дела фигурируют шесть человек, пять подозреваемых в СИЗО, один находится под домашним арестом. Активисты говорят, что силовики подбросили им оружие. Один из обвиняемых — Дмитрий Пчелинцев во время свидания рассказал своей жене, что после задержания его каждый день пытали током и подвешивали вниз головой. В письме домой он жаловался, что ему вкалывают «транквилизаторы» и дают таблетки, отмечает телеканал «Дождь».
По закону одиночные пикеты не требуют согласования с властями
Комментарии13
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kottigr1 05 марта 2018 | 11:09
Путинское гестапо зверствует.. Боятся за своего Фюрера ?
nikitin43 05 марта 2018 | 11:12
kottigr1: антифашистов пытать это по -русски .
patrik02 05 марта 2018 | 11:22
В акции примут участие председатель Московской Хельсинкской Группы Валерий Борщев и руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев...
Два русофобских скота, а если бы боевики ИГИЛ назвали бы себя Антифашистское государство, эти грязножопые правозащитники выходили бы на пикеты против пыток тюрьмах? И против тюрьмы в Гуантанамо?
evgolius7 05 марта 2018 | 11:32
Сергей Талк:
Сталин мёртв.
Но жив ещё сталинский опарыш.
ugas 05 марта 2018 | 11:24
kottigr1: За себя они боятся.
skulllll 05 марта 2018 | 11:35
kottigr1: Слюней мало, котя.
И ещё что-нибудь про 37 год обязательно нужно ввернуть и Сталина, а то местные шизики плохо возбуждаются только на одно Гестапо.
Гестапо же для либерастни и хохлов свои, с красной чумой воевали и сталинизмом, вот только зря евреев обидили.
kottigr1 05 марта 2018 | 11:39
skulllll: Непонятно.. Ты балдеешь от того, что путинские заплечных дел мастера истязают в РФ антифашистов и несогласных ?
olegleon 05 марта 2018 | 11:12
"после задержания его каждый день пытали током и подвешивали вниз головой."
а пытку утоплением забыл? или плохо изучал про методы допроса в Гуантанамо?
vilingrad 05 марта 2018 | 11:17
Это кранты- в стране, битых 70 лет празднующей победу над фашизмом, пытать антифашистов. В общем и целом, это косвенно доказывает, что сталинизм давил фашизм не по этическо- нравственным, а чисто политическим мотивам, будучи ничем не лучше, а по репрессиям "советские против советских" хуже гитлеризма. Зиг Путин!
poluputing 05 марта 2018 | 11:27
опять залупутинцы Гуантануму приплетают, дык там в натуре террористы, а тут пацаны-идеалисты, на которых легко карьерку сделать
komiccap_nkvd 05 марта 2018 | 11:34
Освободить тех кого пытают, не получится. Они уже расстреляны. Правда не все. Многие погибли не выдержав пыток.
vlabumur 05 марта 2018 | 11:39
Сталин умер вечером 5 марта 1953 года.
Умер 65 лет назад.
А как живой.
karabay 05 марта 2018 | 11:46
Чтобы пытки не стали нормой, пыточных мастеров, выловить, чай не в Америке живут, и всё вернуть взад! И видео, в воспитательных целях выложить, чтобы помнили, однако...